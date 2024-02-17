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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Санкт-Галлен
2:1
Второй тайм: 58'
Винтертур
0'
1:0
6' Гол
Милошевич Йован
1:1
46' Гол
Фофана Бубакар
49' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
2:1
57' Гол
Тома Бастьен

Ход матча

6'
Милошевич Йован
1:0
34'
Фон Моос Юлиан
Милошевич Йован
 
46'
Тома Бастьен
Patrick Sutter
 
46'
1:1
Фофана Бубакар
(Дзуффи Лука)
49'
Дзанотти Маттиа
 
57'
Тома Бастьен
(Christian Witzig)
2:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Винтертур
4.15
4.96
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9.70
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Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
15
Abdoulay
Diaby3
36
Окороджи
Чима
6
Patrick
Sutter
20
Фалльци
Альберт
37
Christian
Witzig
64
Стеванович
Михайло
90
Милошевич
Йован
10
Аколо
Чадрак
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
19
Adrian
Gantenbein
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
29
Фофана
Бубакар
II
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Винтертур

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
10.5%
36.9%
10 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
4:2
С
2:1
С
2:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
5:5
К
2:0
ТМК
4:1
ТМК
0:3
ТМК
2:3
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:4
ЧЛ
3:2
ТМС
3:0
ЧЛ
0:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.3
2

Среднее время на гол

69
45

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.95
1.74

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

46
51

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 8 0.33
Жеббель Виллем 6 (1) 0.25
Шуберт Фабиан 3 0.13
Стеванович Михайло 3 0.13
Фалльци Альберт 3 0.13
Шмидт Исаак 2 0.08
Christian Witzig 1 0.04
Фон Моос Юлиан 1 0.04
Кинтилья Хорди 1 0.04
Дзанотти Маттиа 1 0.04
Гёртлер Лукас 1 0.04
Nikolaj Moeller 1 0.04
Красничи Альбин 1 0.04
Фазлии Бетим 1 0.04
Милошевич Йован 1 0.04
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.33
Ди Джусто Маттео 6 0.25
Samuel Ballet 5 0.21
Туркес Алдин 5 (1) 0.21
Randy Schneider 3 0.13
Буркарт Нишан 3 0.13
Adrian Gantenbein 2 0.08
Шеттин Тобиас 2 0.08
Стильхарт Базиль 2 0.08
Буэсс Роман 2 (1) 0.08
Дзуффи Лука 1 0.04
Арнольд Ремо 1 0.04
Фофана Бубакар II 1 0.04
Loic Luthi 1 0.04
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 8 1
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 5 0
Гёртлер Лукас 3 1
Фон Моос Юлиан 4 0
Abdoulay Diaby3 4 0
Christian Witzig 4 0
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 6 0
Samuel Ballet 6 0
Randy Schneider 4 1
Стильхарт Базиль 5 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Лтайеф Сайфалла 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Буркарт Нишан 4 0
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Granit Lekaj 1 1
Samir Ramizi 2 0
Арнольд Ремо 2 0
Дзуффи Лука 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
12
Санкт-Галлен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

8
16
Санкт-Галлен
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Винтертур
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

10
28

Голы по времени матча

Забито

25
21
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
12%
5
24%
1-15
6
24%
1
5%
16-30
5
20%
4
19%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
7
28%
1
5%
61-75
3
12%
7
33%
76-90

Пропущено

13
29
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
15%
5
17%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
2
15%
4
14%
31-45
2
15%
5
17%
46-60
2
15%
1
3%
61-75
4
31%
11
38%
76-90

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
1
10%
6
30%
61-75
4
40%
7
35%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
5
31%
5
26%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Забито

35
41
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
4
11%
6
15%
1-15
8
23%
3
7%
16-30
5
14%
7
17%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
8
23%
7
17%
61-75
7
20%
14
34%
76-90

Пропущено

29
48
12 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
4
14%
9
19%
1-15
3
10%
6
13%
16-30
5
17%
7
15%
31-45
6
21%
5
10%
46-60
7
24%
6
13%
61-75
4
14%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4
Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Винтертур
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3
Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Винтертур

Точный счет

2:1
4 раза 36%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
5
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 22%
1:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
10 раз 43%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
8
3
1.5
7
5
4
7
2.5
2
10
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
1
11
1.5
7
4
1
11
2.5
2
9
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
22
1
9
14
1.5
14
9
5
18
2.5
4
19
4
19
3.5
1
22
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 23 14 6 3 50 - 22 48
2.
Серветт
 23 11 8 4 40 - 28 41
3.
Санкт-Галлен
 1:1 24 11 4 9 36 - 30 37
4.
Цюрих
 23 9 9 5 35 - 24 36
5.
Лугано
 23 10 4 9 42 - 37 34
6.
Люцерн
 23 10 4 9 32 - 34 34
7.
Винтертур
 1:1 24 9 6 9 43 - 48 33
8.
Ивердон
 1:3 24 8 6 10 32 - 48 30
9.
Базель
 23 8 4 11 28 - 35 28
10.
Грасcхоппер
 23 7 4 12 29 - 30 25
11.
Лозанна
 3:1 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 23 3 6 14 25 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 1:1 12 9 1 2 26 - 14 28
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Ивердон
 1:3 12 7 3 2 22 - 19 24
5.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
6.
Серветт
 11 6 4 1 23 - 13 22
7.
Винтертур
 1:1 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лозанна
 3:1 12 5 3 4 18 - 14 18
9.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
10.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 1:1 12 3 3 6 23 - 29 12
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 1:1 12 2 3 7 10 - 16 9
8.
Люцерн
 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 3:1 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 1:3 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Ивердон Лунгой Кристофер 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Винтертур
4.15
4.96
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9.70
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