Тур: 24. Стадион: АФГ Арена. Зрители: 18467
2:2
Конец матча
0'
1:0
6' ГолМилошевич Йован
1:1
46' ГолФофана Бубакар
49' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
2:1
57' ГолТома Бастьен
70' Желтая карточкаАрнольд Ремо
71' Вторая желтая карточкаДзанотти Маттиа
2:2
77' ГолБуркарт Нишан
88' Желтая карточкаБуркарт Нишан
90' Желтая карточкаThibault Corbaz
90'+6
Ход матча
6'
1:0
46'
1:1
49'
57'
2:1
70'
71'
77'
88'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
365 Количество передач 475
-
43 Владение мячом, % 57
10
Аколо
Чадрак
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Тома БастьенНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Санкт-Галлен
Винтертур
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
52.6%
10.5%
36.9%
10 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.3
2
Среднее время на гол
69
45
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.95
1.74
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
46
51
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|8
|0.33
|Жеббель Виллем
|6 (1)
|0.25
|Шуберт Фабиан
|3
|0.13
|Стеванович Михайло
|3
|0.13
|Фалльци Альберт
|3
|0.13
|Шмидт Исаак
|2
|0.08
|Christian Witzig
|1
|0.04
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.04
|Кинтилья Хорди
|1
|0.04
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.04
|Гёртлер Лукас
|1
|0.04
|Nikolaj Moeller
|1
|0.04
|Красничи Альбин
|1
|0.04
|Фазлии Бетим
|1
|0.04
|Милошевич Йован
|1
|0.04
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.33
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.25
|Samuel Ballet
|5
|0.21
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.21
|Буркарт Нишан
|4
|0.17
|Randy Schneider
|3
|0.13
|Adrian Gantenbein
|2
|0.08
|Шеттин Тобиас
|2
|0.08
|Стильхарт Базиль
|2
|0.08
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.08
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Арнольд Ремо
|1
|0.04
|Фофана Бубакар II
|1
|0.04
|Loic Luthi
|1
|0.04
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|8
|2
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|5
|0
|Гёртлер Лукас
|3
|1
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Abdoulay Diaby3
|4
|0
|Christian Witzig
|4
|0
|Станич Йозо
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Randy Schneider
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Буркарт Нишан
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Арнольд Ремо
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Granit Lekaj
|1
|1
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
4
14
Санкт-Галлен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
8
16
Санкт-Галлен
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (12)
38% (9)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Винтертур
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
12
30
Голы по времени матча
Забито
27
23
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
4
15%
5
22%
1-15
6
22%
1
4%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
7
26%
1
4%
61-75
3
11%
8
35%
76-90
Пропущено
15
31
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
13%
6
19%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
3
20%
6
19%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
5
33%
11
35%
76-90
Забито
10
20
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
1
10%
6
30%
61-75
4
40%
7
35%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
5
31%
5
26%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Забито
37
43
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
5
14%
6
14%
1-15
8
22%
3
7%
16-30
5
14%
7
16%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
8
22%
7
16%
61-75
7
19%
15
35%
76-90
Пропущено
31
50
12 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
4
13%
10
20%
1-15
3
10%
6
12%
16-30
5
16%
7
14%
31-45
7
23%
6
12%
46-60
7
23%
6
12%
61-75
5
16%
15
30%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4
Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Винтертур
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3
Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Винтертур
Точный счет
2:1
4 раза 33%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
5:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
11 раз 46%
1
8 раз 33%
3
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
93
75
48
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
111
84
111
210
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
231
1014
159
519
420
420
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|50 - 22
|48
|2.
|23
|11
|8
|4
|40 - 28
|41
|3.
|24
|11
|4
|9
|37 - 31
|37
|4.
|23
|9
|9
|5
|35 - 24
|36
|5.
|23
|10
|4
|9
|42 - 37
|34
|6.
|23
|10
|4
|9
|32 - 34
|34
|7.
|24
|9
|6
|9
|44 - 49
|33
|8.
|24
|8
|6
|10
|32 - 48
|30
|9.
|2:1
|24
|8
|4
|12
|31 - 31
|28
|10.
|1:2
|24
|8
|4
|12
|29 - 37
|28
|11.
|24
|6
|7
|11
|32 - 38
|25
|12.
|23
|3
|6
|14
|25 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 7
|29
|2.
|12
|9
|1
|2
|27 - 15
|28
|3.
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|4.
|12
|7
|3
|2
|22 - 19
|24
|5.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|2:1
|12
|6
|2
|4
|22 - 14
|20
|9.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|11.
|1:2
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|12.
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|2.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|3.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|4.
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|5.
|12
|3
|3
|6
|24 - 30
|12
|6.
|1:2
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|7.
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|8.
|12
|2
|3
|7
|13 - 22
|9
|9.
|2:1
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|11
|2
|1
|8
|13 - 23
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|12.
|12
|1
|3
|8
|10 - 29
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 6
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4