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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Верона
1:1
Перерыв
Ювентус
0'
1:0
11' Гол
Фолоруншо Майкл
1:1
28' Пенальти
Влахович Душан

Ход матча

11'
Фолоруншо Майкл
1:0
28'
1:1
Влахович Душан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 211 Количество передач 217
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 135
Верона 3.7% (5)
X 2.2% (3)
Ювентус 94.1% (127)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
21
Силва
Даниэл
90
Фолоруншо
Майкл
31
Суслов
Томаш
8
Лазович
Дарко
17
Нослин
Тейяни
1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
24
Ругани
Даниэле
6
Данило
Луис
27
Камбьясо
Андреа
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
9
Влахович
Душан
15
Йылдыз
Кенан
Верона
4-2-3-1
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Верона
Ювентус

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

18 матчей

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:0
К
6:1
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

2
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

45
95

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.28
Джурич Милан II 5 (1) 0.2
Анри Тома 3 0.12
Фолоруншо Майкл 3 0.12
Дуда Ондрей 1 0.04
Суслов Томаш 1 (1) 0.04
Лазович Дарко 1 0.04
Бонаццоли Федерико 1 0.04
Коппола Диего 1 0.04
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 13 (2) 0.52
Кьеза Федерико 6 (1) 0.24
Рабио Адриен 3 0.12
Гатти Федерико 3 0.12
Милик Аркадиуш 2 0.08
Бремер Глейсон 2 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.04
Локателли Мануэль 1 0.04
Айлинг Самуэль 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Миретти Фабио 1 0.04
Ругани Даниэле 1 0.04
Йылдыз Кенан 1 0.04
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 7 2
Коппола Диего 6 0
Фараони Марко 5 0
Суслов Томаш 5 0
Давидович Павел 4 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Марко Барони 4 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сердар Суат 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Анри Тома 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кабаль Хуан 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Гатти Федерико 6 0
Данило Луис 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Бремер Глейсон 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Влахович Душан 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Ювентус
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
4
Верона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Ювентус
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

4
17
Верона
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Ювентус
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
2
17%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
3
25%
7
35%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Забито

9
17
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
6
35%
46-60
4
44%
3
18%
61-75
3
33%
3
18%
76-90

Пропущено

18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
2
33%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
3
50%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Забито

21
37
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 19
9 Не забивали 2
2
10%
6
16%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
4
19%
3
8%
31-45
4
19%
7
19%
46-60
5
24%
6
16%
61-75
6
29%
10
27%
76-90

Пропущено

32
14
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
15 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 11
4
13%
1
7%
1-15
7
22%
3
21%
16-30
4
13%
3
21%
31-45
4
13%
2
14%
46-60
7
22%
3
21%
61-75
6
19%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1
Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1
Ювентус
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3
Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0

Результаты матчей

Верона
Ювентус

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Верона
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
2
1
12
1.5
7
5
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
21
3
5
19
1.5
11
13
1
23
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 1:1 Заявка 25 16 6 3 37 - 16 54
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 24 11 9 4 35 - 22 42
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
8.
Фиорентина
 Заявка 24 11 4 9 36 - 28 37
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 24 9 9 6 23 - 20 36
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
18.
Верона
 1:1 Заявка 25 4 8 13 22 - 33 20
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 1:1 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 12 6 5 1 14 - 6 23
9.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 1:1 Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 1:1 Заявка 13 8 3 2 20 - 10 27
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 1:1 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Верона" - "Ювентус"  - 1:1.
  • Угловой
    45'
    Костич исполнил подачу от углового флага к ближней штанге, откуда хозяева мяч вынесли.
  • 45'
    "Верона" контролирует мяч и пытается по левому флангу продвинуться вперёд.
  • 45'
    Пас Хуана Кабаля вперёд по левому флангу на Лазовича перехватил Камбьяссо.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Ди Бельо в первом тайме.
  • 44'
    Удар Суслова с линии штрафной площади соперники заблокировали.
  • 43'
    Несколько жёстких стыков на фланге остались без внимания арбитра. Страсти понемногу накаляются.
  • 42'
    "Ювентус" покатал мяч на своей половине поля.
  • 40'
    Суслов с двадцати метров низом пробил по центру ворот. Щесны в очередной раз забирает мяч в руки.
  • 39'
    Фолоруншо справа выкатил мяч к центру на Дуду, который с двадцати метров низом пробил в правый угол. Щесны в прыжке забрал мяч в руки.
  • 38'
    Фолоруншо справа выкатил мяч на Лазовича в центр, ей удар с двадцати метров пришёлся в Гатти.
  • Травма, повреждение
    37'
    Фолоруншо в центре поля получил удар по голове от Гатти. Медики оказывают помощь игроку "Вероны".
  • 36'
    Влахович слева отправил вперёд Рабио, чей прострел к воротам  заблокировал Маньяни.
  • 34'
    Передачу Хуана Кабаля вперёд по левому флангу перехватил Гатти.
  • 33'
    Гости разыграли штрафной удар и Суслов низом пробил рядом с правой штангой.
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    • Фол, нарушение
      32'
      Рабио сбил Суслова. Около тридцати метров до ворот.
    • 31'
      Костич слева смело пошёл в штрафную площадь, но на линии с мячом расстался.
    • 30'
      Йылдыз слева в штрафную площадь сделал заброс на Костича, но Филипу соперники до мяча добраться не позволили.
    • Пенальти
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ВЛАХОВИЧ!!! Влахович сильно пробил в правый угол, а Монтипо ожидал удара по центру ворот.
    • Пенальти!
      27'
      Пенальти! После удара Костича мяч попал в руку Тчатчуа.
    • 26'
      Маккенни справа прорвался к воротам и попытался прострелить на Влаховича, но вмешалась нога Силвы.
    • 25'
      первая половина тайма прошла с небольшим преимуществом "Ювентуса", но при этом гости не создали ни одного опасного момента у чужих ворот.
    • 24'
      Прострел Костича слева в штрафную площадь соперники перехватили.
    • Угловой
      23'
      Суслов от углового флага навесил к дальней штанге, где Фолоруншо не смог удачно сделать скидку на партнёра.
    • 22'
      Подачу Хуана Кабаля слева к воротам заблокировал Камбьяссо.
    • Травма, повреждение
      20'
      Рабио потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 19'
      Камбьяссо справа с двадцати одного метра низом пробил рядом с ближней штангой.
    • Угловой
      18'
      Костич от углового флага навесил к ближней штанге,  где Маккенни не удалось выиграть борьбу вверху. Защитники "Вероны" выбили мяч обратно во фланг.
    • 17'
      Влахович по центру чуть сильно сделал пас на ход Рабио. Мяч достался Монтипо.
    • Угловой
      16'
      Гости разыграли угловой удар. Подача слева последовала точно в руки Монтипо.
    • 15'
      Удар Рабио слева с двадцати метров заблокировал Маньяни.
    • 14'
      Фолоруншл слева отправил вперёд Нослина. Тейяни вошёл в штрафную площадь и низом пробил в дальний угол. Щесны успел сложиться у забрал мяч в руки.
    • Офсайд
      13'
      Рабио слева забежал в офсайд.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ФОЛОРУНШО!!! Суслов от углового флага навесил к ближней штанге. Последовал вынос к линии штрафной площади, где Фолоруншо с лёта точно пробил в левую "девятку".
    • 10'
      Лазович слева сместился к центру и с двадцати пяти метров пробил по центру ворот. Щесны мяч поймал.
    • 9'
      Хозяева справа исполнили заброс вперёд на Фолоруншо, который не смог сделать точную скидку на Суслова.
    • Фол, нарушение
      8'
      Локателли на чужой половине поля подтолкнул в спину Фолоруншо.
    • 7'
      Удар Йылдыза с двенадцати метров в подкате сумел заблокировать Давидович.
    • 6'
      Хуан Кабаль отметился неточной передачей слева в штрафную площадь. Щесны спокойно подобрал бесхозный мяч.
    • 5'
      Маккенни на правом фланге переборщил с дриблингом и практически "подарил" мяч Силве.
    • 4'
      Камбьяссо справа прострелил в штрафную площадь, где партнёрам до мяча соперники не позволили добраться.
    • Фол, нарушение
      3'
      Хуан Кабаль у чужой штрафной площади локтем ударил Маккенни.
    • 2'
      "Верона" играет в тёмно-синей форме, "Ювентус" - в полосатых чёрно-белых футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Марк-Антонио Бентегоди"!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 1:1 Ювентус

    Исход игры
    Верона
    3.7% (5)
    Ничья
    2.2% (3)
    Ювентус
    94.1% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    47.83% (55)
    Нет
    52.17% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    31.9% (43)
    0:1 Ювентус
    21.5% (29)
    0:2 Ювентус
    20% (27)
    1:3 Ювентус
    4.4% (6)
    0:3 Ювентус
    2.2% (3)
    1:4 Ювентус
    1.5% (2)
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