Несколько жёстких стыков на фланге остались без внимания арбитра. Страсти понемногу накаляются.

Пас Хуана Кабаля вперёд по левому флангу на Лазовича перехватил Камбьяссо.

"Верона" контролирует мяч и пытается по левому флангу продвинуться вперёд.

Костич исполнил подачу от углового флага к ближней штанге, откуда хозяева мяч вынесли.

Гости разыграли штрафной удар и Суслов низом пробил рядом с правой штангой.

Фолоруншо в центре поля получил удар по голове от Гатти. Медики оказывают помощь игроку "Вероны".

Фолоруншо справа выкатил мяч на Лазовича в центр, ей удар с двадцати метров пришёлся в Гатти.

Фолоруншо справа выкатил мяч к центру на Дуду, который с двадцати метров низом пробил в правый угол. Щесны в прыжке забрал мяч в руки.

Суслов с двадцати метров низом пробил по центру ворот. Щесны в очередной раз забирает мяч в руки.

"Ювентус" покатал мяч на своей половине поля.

Суслов от углового флага навесил к дальней штанге, где Фолоруншо не смог удачно сделать скидку на партнёра.

первая половина тайма прошла с небольшим преимуществом "Ювентуса", но при этом гости не создали ни одного опасного момента у чужих ворот.

Маккенни справа прорвался к воротам и попытался прострелить на Влаховича, но вмешалась нога Силвы.

Пенальти! После удара Костича мяч попал в руку Тчатчуа.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ВЛАХОВИЧ!!! Влахович сильно пробил в правый угол, а Монтипо ожидал удара по центру ворот.

Йылдыз слева в штрафную площадь сделал заброс на Костича, но Филипу соперники до мяча добраться не позволили.

Костич слева смело пошёл в штрафную площадь, но на линии с мячом расстался.

Рабио сбил Суслова. Около тридцати метров до ворот.

20' Рабио потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

19' Камбьяссо справа с двадцати одного метра низом пробил рядом с ближней штангой.

18' Костич от углового флага навесил к ближней штанге, где Маккенни не удалось выиграть борьбу вверху. Защитники "Вероны" выбили мяч обратно во фланг.

17' Влахович по центру чуть сильно сделал пас на ход Рабио. Мяч достался Монтипо.

16' Гости разыграли угловой удар. Подача слева последовала точно в руки Монтипо.

15' Удар Рабио слева с двадцати метров заблокировал Маньяни.

14' Фолоруншл слева отправил вперёд Нослина. Тейяни вошёл в штрафную площадь и низом пробил в дальний угол. Щесны успел сложиться у забрал мяч в руки.

13' Рабио слева забежал в офсайд.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ФОЛОРУНШО!!! Суслов от углового флага навесил к ближней штанге. Последовал вынос к линии штрафной площади, где Фолоруншо с лёта точно пробил в левую "девятку".

10' Лазович слева сместился к центру и с двадцати пяти метров пробил по центру ворот. Щесны мяч поймал.

9' Хозяева справа исполнили заброс вперёд на Фолоруншо, который не смог сделать точную скидку на Суслова.

8' Локателли на чужой половине поля подтолкнул в спину Фолоруншо.

7' Удар Йылдыза с двенадцати метров в подкате сумел заблокировать Давидович.

6' Хуан Кабаль отметился неточной передачей слева в штрафную площадь. Щесны спокойно подобрал бесхозный мяч.

5' Маккенни на правом фланге переборщил с дриблингом и практически "подарил" мяч Силве.

4' Камбьяссо справа прострелил в штрафную площадь, где партнёрам до мяча соперники не позволили добраться.

3' Хуан Кабаль у чужой штрафной площади локтем ударил Маккенни.

2' "Верона" играет в тёмно-синей форме, "Ювентус" - в полосатых чёрно-белых футболках и белых трусах.