Тур: 25. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Ди Бельо Марко
Ход матча
11'
1:0
28'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
211 Количество передач 217
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.68 Победа "Ювентуса"
-
-
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
21
Силва
Даниэл
31
Суслов
Томаш
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
15
Йылдыз
Кенан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
15 Йылдыз КенанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
-
33 Джало ТьягуЗащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Верона
Ювентус
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
18 матчей
16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
2.4
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
36
17
Голов в среднем за матч
2
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
45
95
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.28
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.2
|Анри Тома
|3
|0.12
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.12
|Дуда Ондрей
|1
|0.04
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.04
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.04
|Коппола Диего
|1
|0.04
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|13 (2)
|0.52
|Кьеза Федерико
|6 (1)
|0.24
|Рабио Адриен
|3
|0.12
|Гатти Федерико
|3
|0.12
|Милик Аркадиуш
|2
|0.08
|Бремер Глейсон
|2
|0.08
|Камбьясо Андреа
|1
|0.04
|Локателли Мануэль
|1
|0.04
|Айлинг Самуэль
|1
|0.04
|Данило Луис
|1
|0.04
|Миретти Фабио
|1
|0.04
|Ругани Даниэле
|1
|0.04
|Йылдыз Кенан
|1
|0.04
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|7
|2
|Коппола Диего
|6
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Суслов Томаш
|5
|0
|Давидович Павел
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Марко Барони
|4
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Сердар Суат
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Анри Тома
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кабаль Хуан
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Тчатчуа Джексон
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Гатти Федерико
|6
|0
|Данило Луис
|5
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Бремер Глейсон
|5
|0
|Камбьясо Андреа
|5
|0
|Влахович Душан
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Ювентус
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
4
Верона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Ювентус
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
4
17
Верона
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Ювентус
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
2
17%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
3
25%
7
35%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Забито
9
17
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
6
35%
46-60
4
44%
3
18%
61-75
3
33%
3
18%
76-90
Пропущено
18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
2
33%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
3
50%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Забито
21
37
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 19
9 Не забивали 2
2
10%
6
16%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
4
19%
3
8%
31-45
4
19%
7
19%
46-60
5
24%
6
16%
61-75
6
29%
10
27%
76-90
Пропущено
32
14
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
15 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 11
4
13%
1
7%
1-15
7
22%
3
21%
16-30
4
13%
3
21%
31-45
4
13%
2
14%
46-60
7
22%
3
21%
61-75
6
19%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1
Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1
Ювентус
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3
Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0
Результаты матчей
Верона
Ювентус
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Верона
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
47
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
102
112
75
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
213
519
1113
123
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|1:1 Заявка
|25
|16
|6
|3
|37 - 16
|54
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 27
|52
|4.
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|44 - 23
|42
|5.
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|35 - 22
|42
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|8.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|36 - 28
|37
|9.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|10.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|23 - 20
|36
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 31
|30
|13.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|15.
|Заявка
|24
|3
|13
|8
|24 - 37
|22
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|18.
|1:1 Заявка
|25
|4
|8
|13
|22 - 33
|20
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|20 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|1:1 Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 6
|23
|9.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|1:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|1:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|1:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|13 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.68 Победа "Ювентуса"
-
-
Прогнозы на матч Верона 1:1 Ювентус
Исход игры
Верона
3.7% (5)
Ничья
2.2% (3)
Ювентус
94.1% (127)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
47.83% (55)
Нет
52.17% (60)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
31.9% (43)
0:1 Ювентус
21.5% (29)
0:2 Ювентус
20% (27)
1:3 Ювентус
4.4% (6)
0:3 Ювентус
2.2% (3)
1:4 Ювентус
1.5% (2)
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