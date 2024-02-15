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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Верона
 
Позже
Ювентус
Верона
Ювентус

История личных встреч

Верона
Ювентус

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

18 матчей

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:0
К
6:1
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

2
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

45
95

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.29
Джурич Милан II 5 (1) 0.21
Анри Тома 3 0.13
Фолоруншо Майкл 2 0.08
Дуда Ондрей 1 0.04
Суслов Томаш 1 (1) 0.04
Лазович Дарко 1 0.04
Бонаццоли Федерико 1 0.04
Коппола Диего 1 0.04
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 12 (1) 0.5
Кьеза Федерико 6 (1) 0.25
Рабио Адриен 3 0.13
Гатти Федерико 3 0.13
Милик Аркадиуш 2 0.08
Бремер Глейсон 2 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.04
Локателли Мануэль 1 0.04
Айлинг Самуэль 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Миретти Фабио 1 0.04
Ругани Даниэле 1 0.04
Йылдыз Кенан 1 0.04
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 7 2
Коппола Диего 6 0
Фараони Марко 5 0
Суслов Томаш 5 0
Давидович Павел 4 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Марко Барони 4 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сердар Суат 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Анри Тома 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кабаль Хуан 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Гатти Федерико 6 0
Данило Луис 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Бремер Глейсон 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Влахович Душан 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Ювентус
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
4
Верона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Ювентус
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

4
17
Верона
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Ювентус
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
2
17%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
3
25%
7
35%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Забито

9
17
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
6
35%
46-60
4
44%
3
18%
61-75
3
33%
3
18%
76-90

Пропущено

18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
2
33%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
3
50%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Забито

21
37
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 19
9 Не забивали 2
2
10%
6
16%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
4
19%
3
8%
31-45
4
19%
7
19%
46-60
5
24%
6
16%
61-75
6
29%
10
27%
76-90

Пропущено

32
14
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
15 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 11
4
13%
1
7%
1-15
7
22%
3
21%
16-30
4
13%
3
21%
31-45
4
13%
2
14%
46-60
7
22%
3
21%
61-75
6
19%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1
Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1
Ювентус
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3
Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0

Результаты матчей

Верона
Ювентус

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Верона
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
2
1
12
1.5
7
5
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
21
3
5
19
1.5
11
13
1
23
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 24 16 5 3 36 - 15 53
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 24 11 9 4 35 - 22 42
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
8.
Фиорентина
 Заявка 24 11 4 9 36 - 28 37
9.
Наполи
 Заявка 23 10 5 8 32 - 27 35
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 24 7 8 9 25 - 30 29
13.
Лечче
 Заявка 24 5 9 10 24 - 37 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 12 0 5 7 9 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 27 минут.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Верона.
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    • Прогнозы 40
    Верона 5% (2)
    X 2.5% (1)
    Ювентус 92.5% (37)
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    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Ювентус
    6.00
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    5.80
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    3.65
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    Прогнозы на матч Верона - Ювентус

    Исход игры
    Верона
    4.9% (2)
    Ничья
    2.4% (1)
    Ювентус
    92.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (20)
    Нет
    45.95% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    41.5% (17)
    0:2 Ювентус
    29.3% (12)
    0:1 Ювентус
    9.8% (4)
    1:3 Ювентус
    4.9% (2)
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