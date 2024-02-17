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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Лозанна
2:0
Первый тайм: 28'
Ивердон
0'
1:0
9' Гол
Ррудхани Донат
2:0
20' Гол
Сене Кали

Ход матча

9'
Ррудхани Донат
(Поати Морган)
1:0
20'
Сене Кали
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Ивердон
1.80
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Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
8
Роше
Джейми
29
Ррудхани
Донат
30
Пафунди
Симоне
24
Бернед
Антуан
19
Илие
Рареш
9
Сене
Кали
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
23
Гуннарссон
Никлас
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
44
Vladan
Vidakovic
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
10
Корнесс
Доминик
9
Аке
Марли
11
Оморуйи
Кевин
Лозанна
4-1-4-1
Ивердон
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Ивердон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:2
С
1:2
ТМК
2:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:0
ЧЛ
3:2
К
1:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ТМС
2:1
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

1.76
0.71

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
127

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 9 (5) 0.38
Саншеш Алвин 4 0.17
Калу Самуэль 3 0.13
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.13
Лабо Бригтон 3 0.13
Илие Рареш 2 0.08
Бальде Алиу 2 0.08
Каблан Крис 1 0.04
Dominik Schwizer 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Поати Морган 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 7 0.29
Ташар Варол 6 0.25
Махиус Аймен 4 (1) 0.17
Evans Maurin 3 0.13
Сеспедес Борис 3 (1) 0.13
Сотье Антони 2 0.08
Лунгой Кристофер 2 0.08
William Le Pogam 1 0.04
Lizeiro 1 0.04
Тижани Мохамед 1 0.04
Клепач Михаель 1 0.04
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 8 0
Кустодио Оливье 6 0
Каблан Крис 4 1
Сене Кали 3 1
Anel Husic 4 0
Роше Джейми 3 0
Raoul Giger 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Бальде Алиу 2 0
Илие Рареш 2 0
Салай Габор 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Лабо Бригтон 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 6 1
Тижани Мохамед 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Дель Фабро Дарио 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Сотье Антони 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
William Le Pogam 2 0
Lizeiro 2 0
Родригес Мауро 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Аке Марли 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Лозанна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ивердон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
8
Лозанна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Ивердон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

10
22
Лозанна
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
Ивердон
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
35% (8)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

15
30

Голы по времени матча

Забито

15
10
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
7
47%
2
20%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

13
25
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
31%
1
4%
1-15
0
0%
8
32%
16-30
2
15%
5
20%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
4
31%
7
28%
76-90

Забито

16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
6%
5
23%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
6
38%
1
5%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
5
31%
7
32%
76-90

Пропущено

22
19
4 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
8
36%
3
16%
46-60
6
27%
4
21%
61-75
4
18%
4
21%
76-90

Забито

31
32
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
1
3%
7
22%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
7
23%
2
6%
31-45
2
6%
7
22%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
10
32%
9
28%
76-90

Пропущено

35
44
10 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
5
14%
3
7%
1-15
0
0%
11
25%
16-30
5
14%
8
18%
31-45
10
29%
4
9%
46-60
7
20%
7
16%
61-75
8
23%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1
Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0
Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1

Результаты матчей

Лозанна
Ивердон

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
8
4
3
8
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
18
5
8
15
1.5
9
14
3
20
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 23 14 6 3 50 - 22 48
2.
Серветт
 23 11 8 4 40 - 28 41
3.
Санкт-Галлен
 1:0 24 12 3 9 36 - 29 39
4.
Цюрих
 23 9 9 5 35 - 24 36
5.
Лугано
 23 10 4 9 42 - 37 34
6.
Люцерн
 23 10 4 9 32 - 34 34
7.
Винтертур
 0:1 24 9 5 10 42 - 48 32
8.
Ивердон
 0:2 24 8 6 10 31 - 47 30
9.
Базель
 23 8 4 11 28 - 35 28
10.
Грасcхоппер
 23 7 4 12 29 - 30 25
11.
Лозанна
 2:0 24 6 7 11 31 - 37 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 23 3 6 14 25 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 1:0 12 10 0 2 26 - 13 30
2.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Ивердон
 0:2 12 7 3 2 22 - 19 24
5.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
6.
Серветт
 11 6 4 1 23 - 13 22
7.
Винтертур
 0:1 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Лозанна
 2:0 12 5 3 4 17 - 13 18
9.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
10.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
6.
Винтертур
 0:1 12 3 2 7 22 - 29 11
7.
Санкт-Галлен
 1:0 12 2 3 7 10 - 16 9
8.
Люцерн
 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 2:0 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 0:2 12 1 3 8 9 - 28 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 8 (4)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 9
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Ивердон Лунгой Кристофер 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Ивердон
1.80
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