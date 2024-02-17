Тур: 24. Стадион: Stade de la Tuiliere. Зрители: 6247
0'
1:0
9' ГолРрудхани Донат
2:0
20' ГолСене Кали
3:0
29' ГолИлие Рареш
31' Красная карточкаГуннарссон Никлас
36' Желтая карточкаАке Марли
3:1
45' ГолАке Марли
3:1
73' Не забитый пенальтиТашар Варол
85' Желтая карточкаRaoul Giger
90' Желтая карточкаСалай Габор
90' Желтая карточкаРрудхани Донат
90'+6
Ход матча
9'
1:0
20'
2:0
29'
3:0
36'
45'
3:1
73'
3:1
85'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
492 Количество передач 342
-
59 Владение мячом, % 41
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
-
27 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Evans Maurin
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Лозанна
Ивердон
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.75
Среднее время на гол
57
120
Всего голов
30
12
Голов в среднем за матч
1.76
0.71
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
127
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|9 (5)
|0.38
|Саншеш Алвин
|4
|0.17
|Илие Рареш
|3
|0.13
|Калу Самуэль
|3
|0.13
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.13
|Лабо Бригтон
|3
|0.13
|Бальде Алиу
|2
|0.08
|Каблан Крис
|1
|0.04
|Dominik Schwizer
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|7
|0.29
|Ташар Варол
|6
|0.25
|Махиус Аймен
|4 (1)
|0.17
|Evans Maurin
|3
|0.13
|Сеспедес Борис
|3 (1)
|0.13
|Сотье Антони
|2
|0.08
|Лунгой Кристофер
|2
|0.08
|William Le Pogam
|1
|0.04
|Lizeiro
|1
|0.04
|Тижани Мохамед
|1
|0.04
|Аке Марли
|1
|0.04
|Клепач Михаель
|1
|0.04
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|8
|0
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Каблан Крис
|4
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Raoul Giger
|4
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Салай Габор
|3
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Илие Рареш
|2
|0
|Дабанлы Беркай
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Лабо Бригтон
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|6
|1
|Тижани Мохамед
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Дель Фабро Дарио
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|William Le Pogam
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Аке Марли
|2
|0
|Оморуйи Кевин
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ивердон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
9
Лозанна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Ивердон
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
10
22
Лозанна
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
33% (8)
13% (3)
Ивердон
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
33% (8)
54% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
15
31
Голы по времени матча
Забито
18
11
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
6%
2
18%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
7
39%
2
18%
61-75
5
28%
2
18%
76-90
Пропущено
14
28
7 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
29%
2
7%
1-15
0
0%
10
36%
16-30
3
21%
5
18%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
4
29%
7
25%
76-90
Забито
16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
6%
5
23%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
6
38%
1
5%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
5
31%
7
32%
76-90
Пропущено
22
19
4 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
8
36%
3
16%
46-60
6
27%
4
21%
61-75
4
18%
4
21%
76-90
Забито
34
33
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
2
6%
7
21%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
2
6%
7
21%
46-60
7
21%
4
12%
61-75
10
29%
29%
9
27%
76-90
Пропущено
36
47
11 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
5
14%
4
9%
1-15
0
0%
13
28%
16-30
6
17%
8
17%
31-45
10
28%
4
9%
46-60
7
19%
7
15%
61-75
8
22%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1
Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0
Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1
Результаты матчей
Лозанна
Ивердон
Точный счет
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
57
84
48
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
195
915
915
420
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|50 - 22
|48
|2.
|23
|11
|8
|4
|40 - 28
|41
|3.
|24
|11
|4
|9
|37 - 31
|37
|4.
|23
|9
|9
|5
|35 - 24
|36
|5.
|23
|10
|4
|9
|42 - 37
|34
|6.
|23
|10
|4
|9
|32 - 34
|34
|7.
|24
|9
|6
|9
|44 - 49
|33
|8.
|24
|8
|6
|10
|32 - 48
|30
|9.
|2:1
|24
|8
|4
|12
|31 - 31
|28
|10.
|1:2
|24
|8
|4
|12
|29 - 37
|28
|11.
|24
|6
|7
|11
|32 - 38
|25
|12.
|23
|3
|6
|14
|25 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 7
|29
|2.
|12
|9
|1
|2
|27 - 15
|28
|3.
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|4.
|12
|7
|3
|2
|22 - 19
|24
|5.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|2:1
|12
|6
|2
|4
|22 - 14
|20
|9.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|11.
|1:2
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|12.
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|2.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|3.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|4.
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|5.
|12
|3
|3
|6
|24 - 30
|12
|6.
|1:2
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|7.
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|8.
|12
|2
|3
|7
|13 - 22
|9
|9.
|2:1
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|11
|2
|1
|8
|13 - 23
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|12.
|12
|1
|3
|8
|10 - 29
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 6
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4