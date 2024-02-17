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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 6247
Лозанна
3:1
Конец матча
Ивердон
0'
1:0
9' Гол
Ррудхани Донат
2:0
20' Гол
Сене Кали
3:0
29' Гол
Илие Рареш
31' Красная карточка
Гуннарссон Никлас
36' Желтая карточка
Аке Марли
3:1
45' Гол
Аке Марли
3:1
73' Не забитый пенальти
Ташар Варол
85' Желтая карточка
Raoul Giger
90' Желтая карточка
Салай Габор
90' Желтая карточка
Ррудхани Донат
90'+6

Ход матча

9'
Ррудхани Донат
(Поати Морган)
1:0
20'
Сене Кали
2:0
29'
Илие Рареш
3:0
31'
 
Гуннарссон Никлас
36'
Диабате Фуссейни
Илие Рареш
 
36'
 
Аке Марли
45'
3:1
Аке Марли
(Оморуйи Кевин)
46'
 
Дель Фабро Дарио
Lizeiro
60'
Кустодио Оливье
Пафунди Симоне
 
61'
 
Лунгой Кристофер
Аке Марли
73'
3:1
Ташар Варол
75'
 
Махиус Аймен
Корнесс Доминик
82'
 
Родригес Мауро
Ташар Варол
85'
Raoul Giger
 
86'
Лусиф Хайтем
Поати Морган
 
87'
Кукурузович Степан
Бернед Антуан
 
88'
Лабо Бригтон
Сене Кали
 
90'
Салай Габор
 
90'
Ррудхани Донат
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 492 Количество передач 342
  • 59 Владение мячом, % 41
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
8
Роше
Джейми
29
Ррудхани
Донат
30
Пафунди
Симоне
24
Бернед
Антуан
19
Илие
Рареш
9
Сене
Кали
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
23
Гуннарссон
Никлас
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
44
Vladan
Vidakovic
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
10
Корнесс
Доминик
9
Аке
Марли
11
Оморуйи
Кевин
Лозанна
4-1-4-1
Ивердон
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Ивердон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:2
С
1:2
ТМК
2:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:0
ЧЛ
3:2
К
1:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ТМС
2:1
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

1.76
0.71

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
127

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 9 (5) 0.38
Саншеш Алвин 4 0.17
Илие Рареш 3 0.13
Калу Самуэль 3 0.13
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.13
Лабо Бригтон 3 0.13
Бальде Алиу 2 0.08
Каблан Крис 1 0.04
Dominik Schwizer 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Поати Морган 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 7 0.29
Ташар Варол 6 0.25
Махиус Аймен 4 (1) 0.17
Evans Maurin 3 0.13
Сеспедес Борис 3 (1) 0.13
Сотье Антони 2 0.08
Лунгой Кристофер 2 0.08
William Le Pogam 1 0.04
Lizeiro 1 0.04
Тижани Мохамед 1 0.04
Аке Марли 1 0.04
Клепач Михаель 1 0.04
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 8 0
Кустодио Оливье 6 0
Каблан Крис 4 1
Сене Кали 3 1
Anel Husic 4 0
Raoul Giger 4 0
Роше Джейми 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Салай Габор 3 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Бальде Алиу 2 0
Илие Рареш 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Лабо Бригтон 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 6 1
Тижани Мохамед 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Дель Фабро Дарио 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Гуннарссон Никлас 2 1
Сотье Антони 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
William Le Pogam 2 0
Lizeiro 2 0
Родригес Мауро 2 0
Аке Марли 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Лозанна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ивердон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
9
Лозанна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Ивердон
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

10
22
Лозанна
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
33% (8)
13% (3)
Ивердон
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
33% (8)
54% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

15
31

Голы по времени матча

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
6%
2
18%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
7
39%
2
18%
61-75
5
28%
2
18%
76-90

Пропущено

14
28
7 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
29%
2
7%
1-15
0
0%
10
36%
16-30
3
21%
5
18%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
4
29%
7
25%
76-90

Забито

16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
6%
5
23%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
6
38%
1
5%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
5
31%
7
32%
76-90

Пропущено

22
19
4 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
8
36%
3
16%
46-60
6
27%
4
21%
61-75
4
18%
4
21%
76-90

Забито

34
33
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
2
6%
7
21%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
2
6%
7
21%
46-60
7
21%
4
12%
61-75
10
29%
29%
9
27%
76-90

Пропущено

36
47
11 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
5
14%
4
9%
1-15
0
0%
13
28%
16-30
6
17%
8
17%
31-45
10
28%
4
9%
46-60
7
19%
7
15%
61-75
8
22%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1
Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0
Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1

Результаты матчей

Лозанна
Ивердон

Точный счет

3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
8
4
4
8
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
19
5
9
15
1.5
9
15
4
20
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 23 14 6 3 50 - 22 48
2.
Серветт
 23 11 8 4 40 - 28 41
3.
Санкт-Галлен
 24 11 4 9 37 - 31 37
4.
Цюрих
 23 9 9 5 35 - 24 36
5.
Лугано
 23 10 4 9 42 - 37 34
6.
Люцерн
 23 10 4 9 32 - 34 34
7.
Винтертур
 24 9 6 9 44 - 49 33
8.
Ивердон
 24 8 6 10 32 - 48 30
9.
Грасcхоппер
 2:1 24 8 4 12 31 - 31 28
10.
Базель
 1:2 24 8 4 12 29 - 37 28
11.
Лозанна
 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 23 3 6 14 25 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 12 9 1 2 27 - 15 28
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Ивердон
 12 7 3 2 22 - 19 24
5.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
6.
Серветт
 11 6 4 1 23 - 13 22
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Грасcхоппер
 2:1 12 6 2 4 22 - 14 20
9.
Лозанна
 12 5 3 4 18 - 14 18
10.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
11.
Базель
 1:2 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 12 3 3 6 24 - 30 12
6.
Базель
 1:2 12 3 2 7 14 - 23 11
7.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
8.
Люцерн
 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 2:1 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Ивердон Лунгой Кристофер 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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