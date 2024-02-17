Тур: 22. Стадион: Спарта. Главный судья: Гозубуик Сердар
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
11
Саито
Коки
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бакари СаидЗащитник
-
12 Мейссен РикЗащитник
-
16 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мито ШунсукеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Пири КикЗащитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Siem de Moes
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Эксельсиор
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
19 матчей
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
20
Голов в среднем за матч
1.14
1.67
Среднее время на гол
78
54
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.43
Среднее время на гол
51
63
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.53
1.58
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
57
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|5 (3)
|0.24
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.24
|Версейрен Арно
|3
|0.14
|Вриндс Барт
|2
|0.1
|Саито Коки
|2
|0.1
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.1
|Негли Камиель
|2
|0.1
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.05
|Мито Шунсуке
|1
|0.05
|Метиньо
|1
|0.05
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7
|0.33
|Аграфиотис Николас
|5
|0.24
|Дриауех Каухайб
|4
|0.19
|Лампру Лазарос
|3
|0.14
|Удденес Оскар
|3
|0.14
|Хореман Сибе
|2
|0.1
|Бас Юлиан
|2
|0.1
|Загре Артур
|1
|0.05
|Оморова Ричи
|1
|0.05
|Сандра Сиссе
|1
|0.05
|Ньивпорт Свен
|1
|0.05
|Виделль Каспер
|1
|0.05
|Санчес-Фернандес Деренсили
|1
|0.05
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Де Гузман Джонатан
|4
|0
|Клемент Пелле
|2
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|1
|Бас Юлиан
|5
|0
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Хореман Сибе
|3
|0
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Эксельсиор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
10
Спарта Роттердам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Эксельсиор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
13
12
Спарта Роттердам
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Эксельсиор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
4
40%
2
12%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
2
20%
4
24%
76-90
Пропущено
17
22
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
3
18%
1
5%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
5
29%
29%
7
32%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
6
35%
4
18%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
3
20%
4
25%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
25%
4
21%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
25%
8
42%
61-75
2
17%
3
16%
76-90
Забито
25
33
7 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
2
8%
3
9%
1-15
0
0%
7
21%
16-30
5
20%
4
12%
31-45
9
36%
3
9%
46-60
4
16%
8
24%
61-75
5
20%
8
24%
76-90
Пропущено
29
41
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
6
21%
5
12%
1-15
3
10%
3
7%
16-30
2
7%
4
10%
31-45
6
21%
10
24%
46-60
4
14%
12
29%
29%
61-75
8
28%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2
Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0
Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Эксельсиор
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
37
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
47
55
29
28
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
183
714
1110
219
318
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|70 - 10
|62
|2.
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|58 - 17
|49
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 21
|44
|4.
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|41 - 23
|36
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|52 - 44
|35
|6.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 29
|31
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|31 - 33
|27
|9.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 29
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 30
|26
|11.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|34 - 42
|25
|12.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 37
|24
|13.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 37
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 52
|22
|15.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|33 - 41
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 45
|12
|18.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|37 - 5
|29
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 25
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|19 (8)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6