  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Спарта Роттердам
0:0
Первый тайм: 2'
Эксельсиор
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Эксельсиор
1.90
Реклама, betcity.ru
4.00
Реклама, betboom.ru
4.05
Все Коэффициенты
1
Олай
Ник
2
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Вормердам
Дьянго
8
Китолано
Джошуа
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Клемент
Пелле
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
10
Гаудмейн
Кензо
8
Сандра
Сиссе
33
Бас
Юлиан
23
Дёйвестейн
Лансе
9
Пэрротт
Трой
14
Дриауех
Каухайб
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Эксельсиор
4-3-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
Эксельсиор

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

19 матчей

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:4
Э
1:0
ТМК
0:3
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:2
ТМК
4:0
ТМС
2:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ТМС
1:2
ЭГГД
1:1
ЭГГД
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

8
20

Голов в среднем за матч

1.14
1.67

Среднее время на гол

78
54

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.43

Среднее время на гол

51
63

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.53
1.58

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
57

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 5 (3) 0.24
Китолано Джошуа 5 (2) 0.24
Версейрен Арно 3 0.14
Вриндс Барт 2 0.1
Саито Коки 2 0.1
Брим Шарль-Андреас 2 0.1
Негли Камиель 2 0.1
Де Гузман Джонатан 1 0.05
Мито Шунсуке 1 0.05
Метиньо 1 0.05
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 0.33
Аграфиотис Николас 5 0.24
Дриауех Каухайб 4 0.19
Лампру Лазарос 3 0.14
Удденес Оскар 3 0.14
Хореман Сибе 2 0.1
Бас Юлиан 2 0.1
Загре Артур 1 0.05
Оморова Ричи 1 0.05
Сандра Сиссе 1 0.05
Ньивпорт Свен 1 0.05
Виделль Каспер 1 0.05
Санчес-Фернандес Деренсили 1 0.05
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Де Гузман Джонатан 4 0
Клемент Пелле 2 0
Ван дер Кюст Джевенсио 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Метиньо 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 1
Бас Юлиан 5 0
Лампру Лазарос 3 1
Хореман Сибе 3 0
Дриауех Каухайб 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Эксельсиор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
10
Спарта Роттердам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Эксельсиор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

13
12
Спарта Роттердам
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Эксельсиор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

20
22

Голы по времени матча

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
4
40%
2
12%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Пропущено

17
22
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
3
18%
1
5%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
5
29%
29%
7
32%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
6
35%
4
18%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
3
20%
4
25%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
25%
4
21%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
25%
8
42%
61-75
2
17%
3
16%
76-90

Забито

25
33
7 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
2
8%
3
9%
1-15
0
0%
7
21%
16-30
5
20%
4
12%
31-45
9
36%
3
9%
46-60
4
16%
8
24%
61-75
5
20%
8
24%
76-90

Пропущено

29
41
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
6
21%
5
12%
1-15
3
10%
3
7%
16-30
2
7%
4
10%
31-45
6
21%
10
24%
46-60
4
14%
12
29%
29%
61-75
8
28%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2
Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0
Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Эксельсиор

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
5
5
2
9
2.5
2
8
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
18
3
7
14
1.5
11
10
2
19
2.5
3
18
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 22 20 2 0 70 - 10 62
2.
Фейеноорд
 Заявка 21 15 4 2 58 - 17 49
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 21 10 6 5 41 - 23 36
5.
Аякс
 Заявка 21 10 5 6 52 - 44 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 21 8 7 6 35 - 29 31
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 21 7 6 8 31 - 33 27
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 21 7 5 9 25 - 29 26
10.
Утрехт
 Заявка 21 6 8 7 27 - 30 26
11.
Херенвен
 Заявка 21 7 4 10 34 - 42 25
12.
Алмере Сити
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
14.
Хераклес
 Заявка 22 6 4 12 29 - 52 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 21 4 9 8 33 - 41 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Витесс
 Заявка 21 3 3 15 15 - 45 12
18.
Волендам
 Заявка 21 3 3 15 22 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 7 3 1 28 - 8 24
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
9.
Херенвен
 Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 9 2 0 37 - 5 29
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 11 2 2 7 13 - 26 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 19 (8)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Эксельсиор
1.90
Реклама, betcity.ru
4.00
Реклама, betboom.ru
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спарта Роттердам 0:0 Эксельсиор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Спарта Роттердам
Эксельсиор
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный