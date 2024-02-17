Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Науйокс Ноа пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

90' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Джевенсио ван дер Куст успешно блокирует удар.

89' Хореман Сибе из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Кензо Гудмийн нанес удар головой, но Ник Олей спокойно отбил мяч.

86' Лампру Лазарос из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Хорошую попытку сделал Версейрен Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Эксельсиор

83' Оооо... вот это был удар! Саито Коки должен был забить с этой позиции.

83' Саито Коки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Тактическая замена. Леуритсен Тобиас уходит с поля и его заменяет Шарль-Андреас Брим

78' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

74' Джевенсио ван дер Куст нанес удар, но тот был заблокирован.

73' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

71' Дриауех Каухайб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Саито Коки навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

66' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам предупрежден после нескольких фолов.

64' Удар от ворот произведет Эксельсиор

64' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

63' Вриндс Барт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Эксельсиор

59' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновлен

57' Дриауех Каухайб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Де Гузман Джонатан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Удар от ворот произведет Эксельсиор

54' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

52' Дриауех Каухайб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Клемент Пелле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника