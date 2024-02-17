Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Команда Фортуна Ситтард имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

51' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Кордоба Иньиго получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Кордоба Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

49' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Сугавара Юкинари навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ферати Арианит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

44' Гус Ваутер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

43' Матч возобновлен

42' Сугавара Юкинари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

38' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ферати Арианит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Да Крус Алессио получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Да Крус Алессио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Ферати Арианит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Сугавара Юкинари навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Да Крус Алессио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Г О О О О Л - Кордоба Иньиго забивает ударом с левой ноги!

18' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Белич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лонвейк Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Вут Симен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Де Вит Дани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сугавара Юкинари пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс ловит мяч

7' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

5' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

3' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру