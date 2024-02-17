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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 9705 Главный судья: Мартенс Ричард
Фортуна Ситтард
1:2
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
18' Гол
Кордоба Иньиго
41' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
1:1
63' Гол
Павлидис Вангелис
69' Желтая карточка
Базур Рихедли
1:2
90' Гол
Де Вит Дани
90'+4

Ход матча

18'
Кордоба Иньиго
1:0
41'
Лонвейк Джастин
 
53'
Халилович Ален
Да Крус Алессио
 
57'
 
Ван Бредероде Мирон
Ван Боммел Рубен
57'
 
Данташ Тьягу
Белич Кристиян
63'
1:1
Павлидис Вангелис
64'
 
Инди Мартинс
Гус Ваутер
64'
 
Лахдо Майкель
Мёллер Вольфе Давид
69'
 
Базур Рихедли
76'
Браф Джейден
Лонвейк Джастин
 
85'
Петерсон Кристофер
Сирхейс Кай
 
85'
Оратмангун Рагнар
Кордоба Иньиго
 
85'
Озьякуп Огузхан
Ферати Арианит
 
85'
 
Зеефейк Ликвинсио
Мейнанс Свен
90'
1:2
Де Вит Дани
(Зеефейк Ликвинсио)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 283 Количество передач 675
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
99
Веррипс
Михаэл
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
2
Вут
Симен
35
Дейкс
Митчелл
19
Ферати
Арианит
6
Дуарте
Дерой
21
Лонвейк
Джастин
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
23
Да
Крус
Алессио
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
3
Гус
Ваутер
25
Базур
Рихедли
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
14
Белич
Кристиян
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
Фортуна Ситтард
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

13 матчей

7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед

Первый тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
4:0
Э
4:2
Э
0:3
ТМК
0:13
К
2:4
ТМК
0:5

Голы

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

0.86
2.43

Среднее время на гол

105
37

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

3
3.33

Среднее время на гол

30
27

Всего голов

24
37

Голов в среднем за матч

1.85
2.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
31

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 5 (1) 0.23
Халилович Ален 4 (1) 0.18
Нослин Тейяни 3 0.14
Кордоба Иньиго 2 0.09
Гут Родриго 2 0.09
Озьякуп Огузхан 1 0.05
Дуарте Дерой 1 0.05
Розье Лорейнц 1 0.05
Бельхейр Мухамед 1 0.05
Робберехт Милан 1 0.05
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 22 (1) 1
Де Вит Дани 6 (1) 0.27
Лахдо Майкель 3 0.14
Класи Йорди 2 0.09
Ван Боммел Рубен 2 0.09
Инди Мартинс 1 0.05
Мейнанс Свен 1 0.05
Одгор Йенс 1 0.05
Мёллер Вольфе Давид 1 0.05
Ван Бредероде Мирон 1 0.05
Данташ Тьягу 1 0.05
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Касиус Денсо 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Пенетра Алешандре 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Сиовас Димитрис 4 0
Дейкс Митчелл 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Пинту Иву 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Кордоба Иньиго 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 5 0
Базур Рихедли 4 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Класи Йорди 3 0
Инди Мартинс 3 0
Касиус Денсо 0 1
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Белич Кристиян 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Аддай Джейден 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
5
Фортуна Ситтард
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

3
23
Фортуна Ситтард
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
АЗ Алкмаар
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

27
10

Упущенные победы

7
28

Голы по времени матча

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
13%
2
12%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
19%
5
29%
29%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
19%
3
18%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Забито

6
24
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
0
0%
6
25%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
1
17%
6
25%
46-60
2
33%
1
4%
61-75
3
50%
8
33%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
6
25%
1
8%
31-45
2
8%
4
31%
46-60
6
25%
1
8%
61-75
7
29%
29%
2
15%
76-90

Забито

22
41
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 14
10 Не забивали 4
2
9%
8
20%
1-15
4
18%
4
10%
16-30
2
9%
3
7%
31-45
4
18%
11
27%
46-60
4
18%
4
10%
61-75
6
27%
11
27%
76-90

Пропущено

39
23
16 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 16
1
3%
4
17%
1-15
6
15%
3
13%
16-30
9
23%
3
13%
31-45
4
10%
6
26%
46-60
9
23%
3
13%
61-75
10
26%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
3:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
7
4
4
7
2.5
5
6
1
10
3.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
18
4
6
16
1.5
13
9
4
18
2.5
7
15
1
21
3.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 22 20 2 0 70 - 10 62
2.
Фейеноорд
 Заявка 21 15 4 2 58 - 17 49
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 21 10 5 6 52 - 44 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 22 8 8 6 35 - 29 32
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 22 8 5 9 29 - 31 29
9.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 22 7 7 8 31 - 33 28
10.
Утрехт
 Заявка 21 6 8 7 27 - 30 26
11.
Херенвен
 0:0 Заявка 22 7 5 10 34 - 42 26
12.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 22 6 7 9 21 - 37 25
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 22 6 6 10 22 - 39 24
14.
Хераклес
 Заявка 22 6 4 12 29 - 52 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 22 4 9 9 35 - 45 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Витесс
 Заявка 21 3 3 15 15 - 45 12
18.
Волендам
 Заявка 21 3 3 15 22 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 7 3 1 28 - 8 24
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Херенвен
 0:0 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 11 3 3 5 10 - 15 12
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
16.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 9 2 0 37 - 5 29
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
6.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 14 14
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Хераклес
 Заявка 11 2 2 7 13 - 26 8
14.
Херенвен
 0:0 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 19 (8)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
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