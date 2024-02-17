Тур: 22. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 9705 Главный судья: Мартенс Ричард
1:2
Конец матча
0'
1:0
18' ГолКордоба Иньиго
41' Желтая карточкаЛонвейк Джастин
1:1
63' ГолПавлидис Вангелис
69' Желтая карточкаБазур Рихедли
1:2
90' ГолДе Вит Дани
90'+4
Ход матча
18'
1:0
41'
63'
69'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
283 Количество передач 675
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.88 Победа «АЗ»
-
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
13 матчей
7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед
Первый тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
0.86
2.43
Среднее время на гол
105
37
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
3
3.33
Среднее время на гол
30
27
Всего голов
24
37
Голов в среднем за матч
1.85
2.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
31
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|5 (1)
|0.23
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.18
|Нослин Тейяни
|3
|0.14
|Кордоба Иньиго
|2
|0.09
|Гут Родриго
|2
|0.09
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.05
|Дуарте Дерой
|1
|0.05
|Розье Лорейнц
|1
|0.05
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.05
|Робберехт Милан
|1
|0.05
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|1
|Де Вит Дани
|6 (1)
|0.27
|Лахдо Майкель
|3
|0.14
|Класи Йорди
|2
|0.09
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.09
|Инди Мартинс
|1
|0.05
|Мейнанс Свен
|1
|0.05
|Одгор Йенс
|1
|0.05
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.05
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.05
|Данташ Тьягу
|1
|0.05
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|6
|0
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Пинту Иву
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|5
|0
|Базур Рихедли
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Класи Йорди
|3
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
5
Фортуна Ситтард
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
3
23
Фортуна Ситтард
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
АЗ Алкмаар
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
7
28
Голы по времени матча
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
13%
2
12%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
19%
5
29%
29%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
19%
3
18%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Забито
6
24
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
0
0%
6
25%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
1
17%
6
25%
46-60
2
33%
1
4%
61-75
3
50%
8
33%
76-90
Пропущено
24
13
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
6
25%
1
8%
31-45
2
8%
4
31%
46-60
6
25%
1
8%
61-75
7
29%
29%
2
15%
76-90
Забито
22
41
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 14
10 Не забивали 4
2
9%
8
20%
1-15
4
18%
4
10%
16-30
2
9%
3
7%
31-45
4
18%
11
27%
46-60
4
18%
4
10%
61-75
6
27%
11
27%
76-90
Пропущено
39
23
16 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 16
1
3%
4
17%
1-15
6
15%
3
13%
16-30
9
23%
3
13%
31-45
4
10%
6
26%
46-60
9
23%
3
13%
61-75
10
26%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
3:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
56
74
47
56
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
92
110
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
184
616
139
418
715
121
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|70 - 10
|62
|2.
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|58 - 17
|49
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 21
|44
|4.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 24
|39
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|52 - 44
|35
|6.
|0:0 Заявка
|22
|8
|8
|6
|35 - 29
|32
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 31
|29
|9.
|0:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|31 - 33
|28
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 30
|26
|11.
|0:0 Заявка
|22
|7
|5
|10
|34 - 42
|26
|12.
|0:0 Заявка
|22
|6
|7
|9
|21 - 37
|25
|13.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|22 - 39
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 52
|22
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|35 - 45
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 45
|12
|18.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 20
|14
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|37 - 5
|29
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 14
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 19
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
|14.
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 25
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|19 (8)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6