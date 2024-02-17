Тур: 24. Стадион: Летцигрунд.
2:1
Перерыв
0'
10' Желтая карточкаКаде Антон
21' Желтая карточкаДжака Таулант
23' Желтая карточкаСеко Аюму
25' Желтая карточкаGiotto Morandi
1:0
29' ГолFrancis Momoh
35' Желтая карточкаВан Бремен Финн
2:0
36' ПенальтиGiotto Morandi
2:1
38' ГолШмидт Доминик
Ход матча
10'
21'
23'
25'
29'
1:0
35'
36'
2:0
38'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
15
Секо
Аюму
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Камери ДийонПолузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Liam Bollati
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Грасcхоппер
Базель
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
54.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
40.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
39 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 26 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 13 ничьих 25 побед
61 матч
24.6%
26.2%
49.2%
15 побед 16 ничьих 30 побед
Первый тайм
21.3%
36.1%
42.6%
13 побед 22 ничьи 26 побед
Второй тайм
23%
36.1%
40.9%
14 побед 22 ничьи 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
1.45
1.03
Среднее время на гол
62
87
Всего голов
61
52
Голов в среднем за матч
1.91
1.79
Среднее время на гол
47
50
Всего голов
103
85
Голов в среднем за матч
1.69
1.39
Тотал матчей
2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
47
Больше 77%
Меньше 23%
14
34
Больше 56%
Меньше 44%
27
28
Больше 46%
Меньше 54%
33
11
Больше 18%
Меньше 82%
50
6
Больше 10%
Меньше 90%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
53
64
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.29
|Мабил Авер
|4
|0.17
|Francis Momoh
|4
|0.17
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.13
|Феррейра Филипе
|3
|0.13
|Бабунски Дориан
|3
|0.13
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.08
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.04
|Брэдли Финк
|1
|0.04
|Дадашов Ренат
|1
|0.04
|Матам Тео Ндика
|1
|0.04
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|3
|0.13
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.13
|Йованович Джордже
|2
|0.08
|Ван Бремен Финн
|2
|0.08
|Дубасин Жонатан
|2
|0.08
|Каде Антон
|2
|0.08
|Вейга Ренату
|2
|0.08
|Сигуа Габриэль
|2
|0.08
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.08
|Шмидт Доминик II
|1
|0.04
|Ндой Дан
|1
|0.04
|Джака Таулант
|1
|0.04
|Кололли Беньямин
|1
|0.04
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.04
|Мэлоун Морис
|1
|0.04
|Комас Арнау
|1
|0.04
|Хунцикер Андрин
|1
|0.04
|Romeo Beney
|1
|0.04
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Авдуллаху Леон
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|7
|0
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|4
|0
|Francis Momoh
|4
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Мейер Тим
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Liam Bollati
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|5
|1
|Джака Таулант
|4
|1
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Барри Тьерно
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Шмидт Доминик II
|4
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Каде Антон
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
6
Грасcхоппер
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
5
15
Грасcхоппер
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Базель
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
8
21
Голы по времени матча
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
5%
2
15%
1-15
6
30%
4
31%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
3
15%
3
23%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
8%
3
14%
1-15
4
31%
2
10%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
3
23%
6
29%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
5
31%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
2
15%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
28%
5
38%
61-75
3
17%
4
31%
76-90
Забито
28
29
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 7
3
11%
4
14%
1-15
8
29%
5
17%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
6
21%
8
28%
61-75
4
14%
7
24%
76-90
Пропущено
31
34
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
2
6%
5
15%
1-15
7
23%
3
9%
16-30
6
19%
4
12%
31-45
2
6%
4
12%
46-60
8
26%
8
24%
61-75
6
19%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0
Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3
Результаты матчей
Грасcхоппер
Базель
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
56
48
38
111
29
111
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
111
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
167
617
716
419
320
221
122
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|6
|3
|50 - 22
|48
|2.
|23
|11
|8
|4
|40 - 28
|41
|3.
|24
|11
|4
|9
|37 - 31
|37
|4.
|23
|9
|9
|5
|35 - 24
|36
|5.
|23
|10
|4
|9
|42 - 37
|34
|6.
|23
|10
|4
|9
|32 - 34
|34
|7.
|24
|9
|6
|9
|44 - 49
|33
|8.
|24
|8
|6
|10
|32 - 48
|30
|9.
|2:1
|24
|8
|4
|12
|31 - 31
|28
|10.
|1:2
|24
|8
|4
|12
|29 - 37
|28
|11.
|24
|6
|7
|11
|32 - 38
|25
|12.
|23
|3
|6
|14
|25 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 7
|29
|2.
|12
|9
|1
|2
|27 - 15
|28
|3.
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|4.
|12
|7
|3
|2
|22 - 19
|24
|5.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|2:1
|12
|6
|2
|4
|22 - 14
|20
|9.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|11.
|1:2
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|12.
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|2.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|3.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|4.
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|5.
|12
|3
|3
|6
|24 - 30
|12
|6.
|1:2
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|7.
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|8.
|12
|2
|3
|7
|13 - 22
|9
|9.
|2:1
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|11
|2
|1
|8
|13 - 23
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|12.
|12
|1
|3
|8
|10 - 29
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 6
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4