  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Грасcхоппер
2:1
Перерыв
Базель
0'
10' Желтая карточка
Каде Антон
21' Желтая карточка
Джака Таулант
23' Желтая карточка
Секо Аюму
25' Желтая карточка
Giotto Morandi
1:0
29' Гол
Francis Momoh
35' Желтая карточка
Ван Бремен Финн
2:0
36' Пенальти
Giotto Morandi
2:1
38' Гол
Шмидт Доминик

Ход матча

10'
 
Каде Антон
21'
 
Джака Таулант
23'
Секо Аюму
 
25'
Giotto Morandi
 
29'
Francis Momoh
(Giotto Morandi)
1:0
35'
 
Ван Бремен Финн
36'
Giotto Morandi
2:0
38'
2:1
Шмидт Доминик
(Гауто Карлос Хуан)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Базель
2.98
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Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
14
Матам
Тео
Ндика
2
Абелс
Дирк
15
Секо
Аюму
6
Абраши
Амир
22
Francis
Momoh
8
Giotto
Morandi
9
Брэдли
Финк
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
34
Джака
Таулант
33
Гауто
Карлос
Хуан
7
Кололли
Беньямин
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
Грасcхоппер
4-4-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Базель

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
54.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
40.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

39 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 26 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 13 ничьих 25 побед

61 матч

24.6%
26.2%
49.2%
15 побед 16 ничьих 30 побед

Первый тайм

21.3%
36.1%
42.6%
13 побед 22 ничьи 26 побед

Второй тайм

23%
36.1%
40.9%
14 побед 22 ничьи 25 побед

История матчей

С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
К
3:5
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
2:4
С
2:2
С
0:2
ТМК
1:0
ТМК
1:2
С
0:0
С
0:4
С
1:3
С
4:2
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
0:1
С
0:4
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
КШ
1:1
С
0:0
С
4:0
С
2:2
С
6:3
С
4:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
К
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.45
1.03

Среднее время на гол

62
87

Всего голов

61
52

Голов в среднем за матч

1.91
1.79

Среднее время на гол

47
50

Всего голов

103
85

Голов в среднем за матч

1.69
1.39

Тотал матчей

2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
47
Больше 77%
Меньше 23%
14
34
Больше 56%
Меньше 44%
27
28
Больше 46%
Меньше 54%
33
11
Больше 18%
Меньше 82%
50
6
Больше 10%
Меньше 90%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.29
Мабил Авер 4 0.17
Francis Momoh 4 0.17
Giotto Morandi 3 (1) 0.13
Феррейра Филипе 3 0.13
Бабунски Дориан 3 0.13
Шюрпф Паскаль 2 0.08
Корбяну Теодор 1 (1) 0.04
Брэдли Финк 1 0.04
Дадашов Ренат 1 0.04
Матам Тео Ндика 1 0.04
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 3 0.13
Фрай Фабиан 3 (1) 0.13
Йованович Джордже 2 0.08
Ван Бремен Финн 2 0.08
Дубасин Жонатан 2 0.08
Каде Антон 2 0.08
Вейга Ренату 2 0.08
Сигуа Габриэль 2 0.08
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.08
Шмидт Доминик II 1 0.04
Ндой Дан 1 0.04
Джака Таулант 1 0.04
Кололли Беньямин 1 0.04
Дрэгер Мохамед 1 0.04
Мэлоун Морис 1 0.04
Комас Арнау 1 0.04
Хунцикер Андрин 1 0.04
Romeo Beney 1 0.04
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Авдуллаху Леон 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 7 0
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 4 0
Francis Momoh 4 0
Giotto Morandi 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Секо Аюму 3 0
Мейер Тим 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Liam Bollati 1 0
Damian Nigg 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 5 1
Джака Таулант 4 1
Ван Бремен Финн 5 0
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Шмидт Доминик II 4 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Каде Антон 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
6
Грасcхоппер
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

5
15
Грасcхоппер
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Базель
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

8
21

Голы по времени матча

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
5%
2
15%
1-15
6
30%
4
31%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
3
15%
3
23%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
8%
3
14%
1-15
4
31%
2
10%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
3
23%
6
29%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
5
31%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
2
15%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
28%
5
38%
61-75
3
17%
4
31%
76-90

Забито

28
29
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 7
3
11%
4
14%
1-15
8
29%
5
17%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
6
21%
8
28%
61-75
4
14%
7
24%
76-90

Пропущено

31
34
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
2
6%
5
15%
1-15
7
23%
3
9%
16-30
6
19%
4
12%
31-45
2
6%
4
12%
46-60
8
26%
8
24%
61-75
6
19%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0
Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3

Результаты матчей

Грасcхоппер
Базель

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
6
1.5
4
8
3
8
2.5
1
11
2
9
3.5
1
11
2
9
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
3
1
11
1.5
3
8
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
16
7
6
17
1.5
7
16
4
19
2.5
3
20
2
21
3.5
1
22
2
21
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 23 14 6 3 50 - 22 48
2.
Серветт
 23 11 8 4 40 - 28 41
3.
Санкт-Галлен
 24 11 4 9 37 - 31 37
4.
Цюрих
 23 9 9 5 35 - 24 36
5.
Лугано
 23 10 4 9 42 - 37 34
6.
Люцерн
 23 10 4 9 32 - 34 34
7.
Винтертур
 24 9 6 9 44 - 49 33
8.
Ивердон
 24 8 6 10 32 - 48 30
9.
Грасcхоппер
 2:1 24 8 4 12 31 - 31 28
10.
Базель
 1:2 24 8 4 12 29 - 37 28
11.
Лозанна
 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 23 3 6 14 25 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 12 9 1 2 27 - 15 28
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Ивердон
 12 7 3 2 22 - 19 24
5.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
6.
Серветт
 11 6 4 1 23 - 13 22
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Грасcхоппер
 2:1 12 6 2 4 22 - 14 20
9.
Лозанна
 12 5 3 4 18 - 14 18
10.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
11.
Базель
 1:2 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 12 3 3 6 24 - 30 12
6.
Базель
 1:2 12 3 2 7 14 - 23 11
7.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
8.
Люцерн
 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 2:1 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Ивердон Лунгой Кристофер 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
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