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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 7025
Грасcхоппер
2:1
Конец матча
Базель
0'
10' Желтая карточка
Каде Антон
21' Желтая карточка
Джака Таулант
23' Желтая карточка
Секо Аюму
25' Желтая карточка
Giotto Morandi
1:0
29' Гол
Francis Momoh
35' Желтая карточка
Ван Бремен Финн
2:0
36' Пенальти
Giotto Morandi
2:1
38' Гол
Шмидт Доминик
75' Желтая карточка
Абелс Дирк
77' Вторая желтая карточка
Абелс Дирк
79' Желтая карточка
Абраши Амир
90'+5

Ход матча

10'
 
Каде Антон
21'
 
Джака Таулант
23'
Секо Аюму
 
25'
Giotto Morandi
 
29'
Francis Momoh
(Giotto Morandi)
1:0
35'
 
Ван Бремен Финн
36'
Giotto Morandi
2:0
38'
2:1
Шмидт Доминик
(Гауто Карлос Хуан)
51'
 
Огюстен Жан-Кевин
Кололли Беньямин
61'
 
Дрэгер Мохамед
Гауто Карлос Хуан
62'
 
Какури Дион
Джака Таулант
62'
Камери Дийон
Giotto Morandi
 
73'
 
Айети Альбиан
Каде Антон
73'
 
Рюэгг Кевин
Ван Бремен Финн
75'
Абелс Дирк
 
77'
Абелс Дирк
 
79'
Абраши Амир
 
80'
Феррейра Филипе
Брэдли Финк
 
89'
Шюрпф Паскаль
Francis Momoh
 
89'
Ходжа Флориан
Матам Тео Ндика
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 234 Количество передач 524
  • 30 Владение мячом, % 70
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
14
Матам
Тео
Ндика
2
Абелс
Дирк
15
Секо
Аюму
6
Абраши
Амир
22
Francis
Momoh
8
Giotto
Morandi
9
Брэдли
Финк
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
34
Джака
Таулант
33
Гауто
Карлос
Хуан
7
Кололли
Беньямин
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
Грасcхоппер
4-4-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Базель

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
54.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
40.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

39 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 26 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 13 ничьих 25 побед

61 матч

24.6%
26.2%
49.2%
15 побед 16 ничьих 30 побед

Первый тайм

21.3%
36.1%
42.6%
13 побед 22 ничьи 26 побед

Второй тайм

23%
36.1%
40.9%
14 побед 22 ничьи 25 побед

История матчей

С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
К
3:5
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
2:4
С
2:2
С
0:2
ТМК
1:0
ТМК
1:2
С
0:0
С
0:4
С
1:3
С
4:2
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
0:1
С
0:4
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
КШ
1:1
С
0:0
С
4:0
С
2:2
С
6:3
С
4:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
К
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.45
1.03

Среднее время на гол

62
87

Всего голов

61
52

Голов в среднем за матч

1.91
1.79

Среднее время на гол

47
50

Всего голов

103
85

Голов в среднем за матч

1.69
1.39

Тотал матчей

2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
47
Больше 77%
Меньше 23%
14
34
Больше 56%
Меньше 44%
27
28
Больше 46%
Меньше 54%
33
11
Больше 18%
Меньше 82%
50
6
Больше 10%
Меньше 90%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.29
Мабил Авер 4 0.17
Francis Momoh 4 0.17
Giotto Morandi 3 (1) 0.13
Феррейра Филипе 3 0.13
Бабунски Дориан 3 0.13
Шюрпф Паскаль 2 0.08
Корбяну Теодор 1 (1) 0.04
Брэдли Финк 1 0.04
Дадашов Ренат 1 0.04
Матам Тео Ндика 1 0.04
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 3 0.13
Фрай Фабиан 3 (1) 0.13
Йованович Джордже 2 0.08
Ван Бремен Финн 2 0.08
Дубасин Жонатан 2 0.08
Каде Антон 2 0.08
Вейга Ренату 2 0.08
Сигуа Габриэль 2 0.08
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.08
Шмидт Доминик II 1 0.04
Ндой Дан 1 0.04
Джака Таулант 1 0.04
Кололли Беньямин 1 0.04
Дрэгер Мохамед 1 0.04
Мэлоун Морис 1 0.04
Комас Арнау 1 0.04
Хунцикер Андрин 1 0.04
Romeo Beney 1 0.04
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Авдуллаху Леон 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 8 0
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 5 1
Francis Momoh 4 0
Giotto Morandi 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Секо Аюму 3 0
Мейер Тим 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Liam Bollati 1 0
Damian Nigg 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 5 1
Джака Таулант 4 1
Ван Бремен Финн 5 0
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Шмидт Доминик II 4 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Каде Антон 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
7
Грасcхоппер
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Базель
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

5
15
Грасcхоппер
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Базель
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

8
22

Голы по времени матча

Забито

22
14
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
5%
2
14%
1-15
7
32%
4
29%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
3
14%
3
21%
76-90

Пропущено

14
23
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
7%
3
13%
1-15
4
29%
3
13%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
3
21%
6
26%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
5
31%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
2
15%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
28%
5
38%
61-75
3
17%
4
31%
76-90

Забито

30
30
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 7
3
10%
4
13%
1-15
9
30%
5
17%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
20%
8
27%
61-75
4
13%
7
23%
76-90

Пропущено

32
36
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
2
6%
5
14%
1-15
7
22%
4
11%
16-30
7
22%
5
14%
31-45
2
6%
4
11%
46-60
8
25%
8
22%
61-75
6
19%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0
Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3

Результаты матчей

Грасcхоппер
Базель

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
2
10
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
17
7
7
17
1.5
7
17
4
20
2.5
3
21
2
22
3.5
1
23
2
22
4.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 23 14 6 3 50 - 22 48
2.
Серветт
 23 11 8 4 40 - 28 41
3.
Санкт-Галлен
 24 11 4 9 37 - 31 37
4.
Цюрих
 23 9 9 5 35 - 24 36
5.
Лугано
 23 10 4 9 42 - 37 34
6.
Люцерн
 23 10 4 9 32 - 34 34
7.
Винтертур
 24 9 6 9 44 - 49 33
8.
Ивердон
 24 8 6 10 32 - 48 30
9.
Грасcхоппер
 24 8 4 12 31 - 31 28
10.
Базель
 24 8 4 12 29 - 37 28
11.
Лозанна
 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 23 3 6 14 25 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 12 9 1 2 27 - 15 28
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Ивердон
 12 7 3 2 22 - 19 24
5.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
6.
Серветт
 11 6 4 1 23 - 13 22
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Грасcхоппер
 12 6 2 4 22 - 14 20
9.
Лозанна
 12 5 3 4 18 - 14 18
10.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 12 3 3 6 24 - 30 12
6.
Базель
 12 3 2 7 14 - 23 11
7.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
8.
Люцерн
 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Ивердон Лунгой Кристофер 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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