Тур: 24. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 7025
2:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаКаде Антон
21' Желтая карточкаДжака Таулант
23' Желтая карточкаСеко Аюму
25' Желтая карточкаGiotto Morandi
1:0
29' ГолFrancis Momoh
35' Желтая карточкаВан Бремен Финн
2:0
36' ПенальтиGiotto Morandi
2:1
38' ГолШмидт Доминик
75' Желтая карточкаАбелс Дирк
77' Вторая желтая карточкаАбелс Дирк
79' Желтая карточкаАбраши Амир
90'+5
Ход матча
10'
21'
23'
25'
29'
1:0
35'
36'
2:0
38'
75'
77'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
234 Количество передач 524
-
30 Владение мячом, % 70
15
Секо
Аюму
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Камери ДийонПолузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Liam Bollati
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Грасcхоппер
Базель
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
54.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
40.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
39 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 26 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 13 ничьих 25 побед
61 матч
24.6%
26.2%
49.2%
15 побед 16 ничьих 30 побед
Первый тайм
21.3%
36.1%
42.6%
13 побед 22 ничьи 26 побед
Второй тайм
23%
36.1%
40.9%
14 побед 22 ничьи 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
1.45
1.03
Среднее время на гол
62
87
Всего голов
61
52
Голов в среднем за матч
1.91
1.79
Среднее время на гол
47
50
Всего голов
103
85
Голов в среднем за матч
1.69
1.39
Тотал матчей
2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
47
Больше 77%
Меньше 23%
14
34
Больше 56%
Меньше 44%
27
28
Больше 46%
Меньше 54%
33
11
Больше 18%
Меньше 82%
50
6
Больше 10%
Меньше 90%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
53
64
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.29
|Мабил Авер
|4
|0.17
|Francis Momoh
|4
|0.17
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.13
|Феррейра Филипе
|3
|0.13
|Бабунски Дориан
|3
|0.13
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.08
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.04
|Брэдли Финк
|1
|0.04
|Дадашов Ренат
|1
|0.04
|Матам Тео Ндика
|1
|0.04
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|3
|0.13
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.13
|Йованович Джордже
|2
|0.08
|Ван Бремен Финн
|2
|0.08
|Дубасин Жонатан
|2
|0.08
|Каде Антон
|2
|0.08
|Вейга Ренату
|2
|0.08
|Сигуа Габриэль
|2
|0.08
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.08
|Шмидт Доминик II
|1
|0.04
|Ндой Дан
|1
|0.04
|Джака Таулант
|1
|0.04
|Кололли Беньямин
|1
|0.04
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.04
|Мэлоун Морис
|1
|0.04
|Комас Арнау
|1
|0.04
|Хунцикер Андрин
|1
|0.04
|Romeo Beney
|1
|0.04
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Авдуллаху Леон
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|8
|0
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|5
|1
|Francis Momoh
|4
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Мейер Тим
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Liam Bollati
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|5
|1
|Джака Таулант
|4
|1
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Барри Тьерно
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Шмидт Доминик II
|4
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Каде Антон
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
7
Грасcхоппер
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Базель
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
5
15
Грасcхоппер
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Базель
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
8
22
Голы по времени матча
Забито
22
14
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
5%
2
14%
1-15
7
32%
4
29%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
3
14%
3
21%
76-90
Пропущено
14
23
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
7%
3
13%
1-15
4
29%
3
13%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
3
21%
6
26%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
5
31%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
2
15%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
28%
5
38%
61-75
3
17%
4
31%
76-90
Забито
30
30
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 7
3
10%
4
13%
1-15
9
30%
5
17%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
20%
8
27%
61-75
4
13%
7
23%
76-90
Пропущено
32
36
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
2
6%
5
14%
1-15
7
22%
4
11%
16-30
7
22%
5
14%
31-45
2
6%
4
11%
46-60
8
25%
8
22%
61-75
6
19%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1
Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0
Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3
Результаты матчей
Грасcхоппер
Базель
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
66
48
39
111
210
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
111
39
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
177
717
717
420
321
222
123
222
123
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 6