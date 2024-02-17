Байрами приближается к штрафной соперника и отмечается ударом метров с 23 - мяч разминулся с ближним углом ворота Карнесекки.

Неплохо гости перевели мяч с правого фланга на левый, Лорьенте с угла штрафной забрасывает в направлении Пинамонти, однако Карнесекки на выходе был раньше.

Лорьенте находит возможность для удара с дальней дистанции - Карнесекки пришлось вступать в игру, вытаскивая мяч из ближнего угла.

Какой момент упускают гости! После навеса с углового Руан скинул головой на Матеуса Энрике, тот пробил с разворота, однако Карнесекки среагировал и перевел мяч в перекладину!

Да, после гола "Сассуоло" стал ощутимо острее, "Аталанта" рискует доиграться, если продолжит действовать так же пассивно.

9:7 у нас по ударам к этой минуте, 5:2 по попаданиям в створ, в целом довольно бодрым получается первый тайм.

Миранчук в попытке добраться до мяча на чужой половине действует с нарушением правил, свисток арбитра прозвучал незамедлительно.

В этом сезоне команды успели сыграть дважды - в самом первом туре "Аталанта" выиграла в гостях 2:0, а в начале января бергамаски выиграли в кубковом матче 3:1 с голом и ассистом Миранчука.

Скальвини жестковато подкатывается на чужой половине поля под Дойга, такими темпами скоро можно ожидать карточек.

Дзаппакоста с левого фланга исполняет невысокую подачу в направлении Миранчука, которого защитники опережают.

Дзаппакоста подбирает мяч в штрафной и пробивает под перекладину - Консильи спасает свои ворота!

Ответили гости своим выпадом, однако оборона "Аталанта" не без труда, но всё же справляется с прострелом Байрами.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МАРИО ПАШАЛИЧ! Хольм с правого фланга покатил в центр, Миранчук пробивает с правой с 17 метров, Консильи вытаскивает мяч из нижнего угла, а Пашалич первым успевает на добивание!

Хольм после навеса с углового добирается до верхового мяча, однако удару шведа точности не хватает.

Первый свой угловой сегодня исполнили гости, мяч после удара Руана головой проходит мимо дальнего угла.

13' У "Сассуоло" дела идут не лучшим образом, отчаянная борьба за выживание предстоит этой самобытной команде. В этом году команда Алессио Дионизи выиграла всего раз.

12' Хольм в борьбе с Дойгом заработал угловой на правом фланге, однако с подачей Миранчука оборона "Сассуоло" справляется.

11' Напомним, что "Аталанта" идет в четверке в этом сезоне, в четырех последних матчах бергамаски неизменно побеждают. Правда, подняться выше уже вряд ли удастся, отставание от "Милана" и "Ювентуса" уже внушительное.

9' Консильи что-то попало в глаз, попросил голкипер "Сассуоло" помощи у своей медбригады.

8' Де Кетеларе от лицевой линии простреливает, попадая в ногу Миранчуку, но до ворот мяч не дошел из-за Руана.

7' Дзаппакоста на левом краю штрафной здорово обыграл соперника и пробил низом в ближний угол - Консильи спас свои ворота.

5' Теперь Миранчук подает штрафной с левого фланга, Хольм добирается до мяча, однао в створ ворот шведу попасть не удается.

4' Угловой с левого фланга исполняет Миранчук, однако верховая борьба остается за игроками "Сассуоло".

3' Миранчук с правого фланга исполняет подачу в штрафную гостей, после верхового единоборства мяч уходит на угловой.