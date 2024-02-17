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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Аталанта
1:0
Первый тайм: 38'
Сассуоло
0'
1:0
22' Гол
Пашалич Марио

Ход матча

22'
Пашалич Марио
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 118
Аталанта 97.5% (115)
X 1.7% (2)
Сассуоло 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аталанта
Ничья
Сассуоло
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
77
Дзаппакоста
Давиде
8
Пашалич
Марио
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
59
Миранчук
Алексей
17
Де
Кетеларе
Шарль
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
44
Нето
Руан
21
Вити
Маттиа
43
Дойг
Джош
35
Липани
Лука
7
Энрике
Матеус
11
Байрами
Недим
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Аталанта
3-4-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Аталанта
Сассуоло

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

26 матчей

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

К
3:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
1:4
СA
3:1
СA
2:6
СA
0:3
К
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:2
К
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:2

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

2.14
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.92
0.93

Среднее время на гол

98
96

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 0.29
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.25
Скамакка Джанлука 6 0.25
Копмейнерс Тëн 6 (1) 0.25
Эдерсон Хонорато 5 0.21
Пашалич Марио 4 0.17
Сапата Дуван 4 0.17
Миранчук Алексей 2 0.08
Муриэль Луис 2 0.08
Дзаппакоста Давиде 2 0.08
Колашинац Сеад 1 0.04
Хольм Эмиль 1 0.04
Туре Эль Билал 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.38
Пинамонти Андреа 8 0.33
Торстведт Кристиан 4 0.17
Энрике Матеус 2 0.08
Лорьенте Арман 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Байрами Недим 1 0.04
Болока Даниэль 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дефрель Грегоре 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 8 0
Эдерсон Хонорато 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Джимсити Берат 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Лукман Адемола 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 6 0
Болока Даниэль 4 1
Нето Руан 4 1
Энрике Матеус 5 0
Эрлич Мартин 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Аталанта
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Сассуоло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
10
Аталанта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сассуоло
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

12
12
Аталанта
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Сассуоло
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

27
16
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
3
11%
4
25%
1-15
1
4%
5
31%
16-30
7
26%
1
6%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90

Пропущено

8
25
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 12
1
13%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
38%
5
20%
31-45
1
13%
3
12%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
38%
8
32%
76-90

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
22%
4
29%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
7
44%
76-90

Забито

45
30
19 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
7
16%
8
27%
1-15
4
9%
8
27%
16-30
8
18%
4
13%
31-45
9
20%
2
7%
46-60
4
9%
5
17%
61-75
13
29%
3
10%
76-90

Пропущено

22
41
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 22
3
14%
6
15%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
7
32%
6
15%
31-45
3
14%
4
10%
46-60
0
0%
6
15%
61-75
7
32%
15
37%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0
Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3
Сассуоло
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1
Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1

Результаты матчей

Аталанта
Сассуоло

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
3
8
5
7
2.5
2
9
2
10
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
6
1.5
5
7
2
9
2.5
1
11
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
16
7
13
10
1.5
8
15
7
16
2.5
3
20
3
20
3.5
2
21
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 1:0 Заявка 24 14 3 7 45 - 23 45
5.
Болонья
 Заявка 24 11 9 4 35 - 22 42
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
8.
Фиорентина
 Заявка 24 11 4 9 36 - 28 37
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 24 9 9 6 23 - 20 36
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 0:1 Заявка 24 5 5 14 29 - 43 20
18.
Верона
 Заявка 25 4 8 13 23 - 34 20
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 1:0 Заявка 13 10 1 2 28 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 12 6 5 1 14 - 6 23
9.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 0:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 0:1 Заявка 13 2 2 9 15 - 27 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    36'
    Миранчук в попытке добраться до мяча на чужой половине действует с нарушением правил, свисток арбитра прозвучал незамедлительно.
  • 34'
    9:7 у нас по ударам к этой минуте, 5:2 по попаданиям в створ, в целом довольно бодрым получается первый тайм.
  • 32'
    Да, после гола "Сассуоло" стал ощутимо острее, "Аталанта" рискует доиграться, если продолжит действовать так же пассивно.
  • Опасный момент
    31'
    Какой момент упускают гости! После навеса с углового Руан скинул головой на Матеуса Энрике, тот пробил с разворота, однако Карнесекки среагировал и перевел мяч в перекладину!
  • 29'
    Лорьенте находит возможность для удара с дальней дистанции - Карнесекки пришлось вступать в игру, вытаскивая мяч из ближнего угла.
  • 28'
    Неплохо гости перевели мяч с правого фланга на левый, Лорьенте с угла штрафной забрасывает в направлении Пинамонти, однако Карнесекки на выходе был раньше.
  • 27'
    Байрами приближается к штрафной соперника и отмечается ударом метров с 23 - мяч разминулся с ближним углом ворота Карнесекки.
  • Угловой
    25'
    Первый свой угловой сегодня исполнили гости, мяч после удара Руана головой проходит мимо дальнего угла.
  • Угловой
    24'
    Хольм после навеса с углового добирается до верхового мяча, однако удару шведа точности не хватает.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МАРИО ПАШАЛИЧ!
    Хольм с правого фланга покатил в центр, Миранчук пробивает с правой с 17 метров, Консильи вытаскивает мяч из нижнего угла, а Пашалич первым успевает на добивание!
  • 21'
    Ответили гости своим выпадом, однако оборона "Аталанта" не без труда, но всё же справляется с прострелом Байрами.
  • Опасный момент
    20'
    Дзаппакоста подбирает мяч в штрафной и пробивает под перекладину - Консильи спасает свои ворота!
  • 18'
    Дзаппакоста с левого фланга исполняет невысокую подачу в направлении Миранчука, которого защитники опережают.
  • Фол, нарушение
    16'
    Скальвини жестковато подкатывается на чужой половине поля под Дойга, такими темпами скоро можно ожидать карточек.
  • 15'
    В этом сезоне команды успели сыграть дважды - в самом первом туре "Аталанта" выиграла в гостях 2:0, а в начале января бергамаски выиграли в кубковом матче 3:1 с голом и ассистом Миранчука.
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    • 13'
      У "Сассуоло" дела идут не лучшим образом, отчаянная борьба за выживание предстоит этой самобытной команде. В этом году команда Алессио Дионизи выиграла всего раз.
    • Угловой
      12'
      Хольм в борьбе с Дойгом заработал угловой на правом фланге, однако с подачей Миранчука оборона "Сассуоло" справляется.
    • 11'
      Напомним, что "Аталанта" идет в четверке в этом сезоне, в четырех последних матчах бергамаски неизменно побеждают. Правда, подняться выше уже вряд ли удастся, отставание от "Милана" и "Ювентуса" уже внушительное.
    • Травма, повреждение
      9'
      Консильи что-то попало в глаз, попросил голкипер "Сассуоло" помощи у своей медбригады.
    • 8'
      Де Кетеларе от лицевой линии простреливает, попадая в ногу Миранчуку, но до ворот мяч не дошел из-за Руана.
    • 7'
      Дзаппакоста на левом краю штрафной здорово обыграл соперника и пробил низом в ближний угол - Консильи спас свои ворота.
    • 5'
      Теперь Миранчук подает штрафной с левого фланга, Хольм добирается до мяча, однао в створ ворот шведу попасть не удается.
    • Угловой
      4'
      Угловой с левого фланга исполняет Миранчук, однако верховая борьба остается за игроками "Сассуоло".
    • 3'
      Миранчук с правого фланга исполняет подачу в штрафную гостей, после верхового единоборства мяч уходит на угловой.
    • 2'
      Первая атака гостевой команды завершается ударом Торстведта с левого края штрафной - мяч проходит мимо ближнего угла.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Сассуоло

    Исход игры
    Аталанта
    96.7% (118)
    Ничья
    1.6% (2)
    Сассуоло
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.74% (71)
    Меньше
    38.26% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    59.13% (68)
    Нет
    40.87% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    32.8% (40)
    2:0 Аталанта
    27% (33)
    3:1 Аталанта
    18.9% (23)
    1:0 Аталанта
    9% (11)
    3:0 Аталанта
    2.5% (3)
    4:1 Аталанта
    1.6% (2)
    4:2 Аталанта
    1.6% (2)
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