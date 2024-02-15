Тур: 25. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Пронтера Алессандро
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
История личных встреч
Аталанта
Сассуоло
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
26 матчей
65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
2.14
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.92
0.93
Среднее время на гол
98
96
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|7
|0.3
|Де Кетеларе Шарль
|6 (1)
|0.26
|Скамакка Джанлука
|6
|0.26
|Копмейнерс Тëн
|6 (1)
|0.26
|Эдерсон Хонорато
|5
|0.22
|Сапата Дуван
|4
|0.17
|Пашалич Марио
|3
|0.13
|Миранчук Алексей
|2
|0.09
|Муриэль Луис
|2
|0.09
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.09
|Колашинац Сеад
|1
|0.04
|Хольм Эмиль
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1
|0.04
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.39
|Пинамонти Андреа
|8
|0.35
|Торстведт Кристиан
|4
|0.17
|Энрике Матеус
|2
|0.09
|Лорьенте Арман
|1
|0.04
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|Байрами Недим
|1
|0.04
|Болока Даниэль
|1
|0.04
|Вольпато Кристиан
|1
|0.04
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|8
|0
|Эдерсон Хонорато
|5
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Хольм Эмиль
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Копмейнерс Тëн
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|6
|0
|Болока Даниэль
|4
|1
|Нето Руан
|4
|1
|Энрике Матеус
|5
|0
|Эрлич Мартин
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Сассуоло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
10
Аталанта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сассуоло
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
12
12
Аталанта
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Сассуоло
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
27
16
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
3
11%
4
25%
1-15
1
4%
5
31%
16-30
7
26%
1
6%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90
Пропущено
8
25
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 12
1
13%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
38%
5
20%
31-45
1
13%
3
12%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
38%
8
32%
76-90
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
22%
4
29%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
28%
1
7%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
7
44%
76-90
Забито
45
30
19 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
7
16%
8
27%
1-15
4
9%
8
27%
16-30
8
18%
4
13%
31-45
9
20%
2
7%
46-60
4
9%
5
17%
61-75
13
29%
3
10%
76-90
Пропущено
22
41
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 22
3
14%
6
15%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
7
32%
6
15%
31-45
3
14%
4
10%
46-60
0
0%
6
15%
61-75
7
32%
15
37%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0
Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3
Сассуоло
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1
Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1
Результаты матчей
Аталанта
Сассуоло
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
84
38
57
29
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
56
57
29
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
167
1310
815
716
320
320
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|55 - 12
|60
|2.
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|36 - 15
|53
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 27
|52
|4.
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|44 - 23
|42
|5.
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|35 - 22
|42
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|8.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|36 - 28
|37
|9.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 27
|35
|10.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 20
|33
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|25 - 30
|29
|13.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 37
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|15.
|Заявка
|24
|3
|13
|8
|24 - 37
|22
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|18.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 7
|32
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (7)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Сассуоло
Исход игры
Аталанта
97.3% (36)
Ничья
2.7% (1)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
68.57% (24)
Меньше
31.43% (11)
Обе команды забьют
Да
62.86% (22)
Нет
37.14% (13)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
32.4% (12)
3:1 Аталанта
24.3% (9)
2:0 Аталанта
21.6% (8)
1:0 Аталанта
8.1% (3)
3:0 Аталанта
5.4% (2)
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