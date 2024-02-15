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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Аталанта
 
Позже
Сассуоло
Прогнозы 37
Аталанта 97.3% (36)
X 2.7% (1)
Сассуоло 0% (0)
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Сассуоло
7.90
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Аталанта
Сассуоло

История личных встреч

Аталанта
Сассуоло

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

26 матчей

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

К
3:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
1:4
СA
3:1
СA
2:6
СA
0:3
К
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:2
К
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:2

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

2.14
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.92
0.93

Среднее время на гол

98
96

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 0.3
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.26
Скамакка Джанлука 6 0.26
Копмейнерс Тëн 6 (1) 0.26
Эдерсон Хонорато 5 0.22
Сапата Дуван 4 0.17
Пашалич Марио 3 0.13
Миранчук Алексей 2 0.09
Муриэль Луис 2 0.09
Дзаппакоста Давиде 2 0.09
Колашинац Сеад 1 0.04
Хольм Эмиль 1 0.04
Туре Эль Билал 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.39
Пинамонти Андреа 8 0.35
Торстведт Кристиан 4 0.17
Энрике Матеус 2 0.09
Лорьенте Арман 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Байрами Недим 1 0.04
Болока Даниэль 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дефрель Грегоре 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 8 0
Эдерсон Хонорато 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Джимсити Берат 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Лукман Адемола 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 6 0
Болока Даниэль 4 1
Нето Руан 4 1
Энрике Матеус 5 0
Эрлич Мартин 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Аталанта
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Сассуоло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
10
Аталанта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сассуоло
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

12
12
Аталанта
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Сассуоло
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

27
16
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
3
11%
4
25%
1-15
1
4%
5
31%
16-30
7
26%
1
6%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90

Пропущено

8
25
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 12
1
13%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
38%
5
20%
31-45
1
13%
3
12%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
38%
8
32%
76-90

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
22%
4
29%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
7
44%
76-90

Забито

45
30
19 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
7
16%
8
27%
1-15
4
9%
8
27%
16-30
8
18%
4
13%
31-45
9
20%
2
7%
46-60
4
9%
5
17%
61-75
13
29%
3
10%
76-90

Пропущено

22
41
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 22
3
14%
6
15%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
7
32%
6
15%
31-45
3
14%
4
10%
46-60
0
0%
6
15%
61-75
7
32%
15
37%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0
Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3
Сассуоло
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1
Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1

Результаты матчей

Аталанта
Сассуоло

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
3
8
5
7
2.5
2
9
2
10
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
6
1.5
5
7
2
9
2.5
1
11
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
16
7
13
10
1.5
8
15
7
16
2.5
3
20
3
20
3.5
2
21
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 24 16 5 3 36 - 15 53
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 24 11 9 4 35 - 22 42
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
8.
Фиорентина
 Заявка 24 11 4 9 36 - 28 37
9.
Наполи
 Заявка 23 10 5 8 32 - 27 35
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 24 7 8 9 25 - 30 29
13.
Лечче
 Заявка 24 5 9 10 24 - 37 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 12 0 5 7 9 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 12 часов 11 минут.

    Главный судья: Пронтера Алессандро

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 37
    Аталанта 97.3% (36)
    X 2.7% (1)
    Сассуоло 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Сассуоло
    7.90
    5.80
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    8.20
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    Прогнозы на матч Аталанта - Сассуоло

    Исход игры
    Аталанта
    97.3% (36)
    Ничья
    2.7% (1)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.57% (24)
    Меньше
    31.43% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    62.86% (22)
    Нет
    37.14% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    32.4% (12)
    3:1 Аталанта
    24.3% (9)
    2:0 Аталанта
    21.6% (8)
    1:0 Аталанта
    8.1% (3)
    3:0 Аталанта
    5.4% (2)
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