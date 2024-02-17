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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
Херенвен
0:0
Первый тайм: 26'
Гоу Эхед Иглс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.05
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3.82
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Все Коэффициенты
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
32
Батен
Тибо
23
Эдвардсен
Оливер
27
Штоккерс
Финн
Херенвен
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

140%
0 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

История матчей

Э
3:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:1
К
0:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
1:2
Э
0:2
Э
3:1
ТМС
0:5
ТМС
2:2
ТМС
0:1
ТМС
8:0

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

2.86
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.9
1

Среднее время на гол

100
90

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.71
1.59

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

52
56

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 6 0.27
Брауэрс Люк 6 0.27
Ван Амерсфоорт Пелле 5 0.23
Николаеску Йон 4 0.18
Бохневич Павел 2 0.09
Хайе Том 2 (2) 0.09
Тахири Анас 2 (2) 0.09
Ольссон Симон 1 0.05
Волемарк Патрик 1 0.05
Нуннели Че 1 0.05
Ван Бик Свен 1 0.05
Карлсбакк Даниэль 1 0.05
Уэбстер Чарли 1 0.05
Кёлерт Матс 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 6 0.27
Со Силла 5 0.23
Эдвардсен Виктор 5 (2) 0.23
Эдвардсен Оливер 5 0.23
Кюйперс Бас 4 0.18
Ромменс Филипп 3 (1) 0.14
Крамер Йорис 2 0.09
Льянсана Энрик 2 0.09
Дейл Матс 1 (1) 0.05
Мартинсен Якоб 1 0.05
Амофа Джамал 1 0.05
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Наубер Геррит 0 0
Линторст Эверт 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 5 0
Хайе Том 3 1
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Ван Бик Свен 2 0
Брауде Оливер 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Бохневич Павел 1 0
Тахири Анас 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 5 0
Адеканье Бобби 2 1
Наубер Геррит 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Батен Тибо 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Бломме Ксандер 1 0

Результаты матчей

Херенвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Гоу Эхед Иглс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5
Херенвен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

10
22
Херенвен
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
19% (4)
29% (6)
Гоу Эхед Иглс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

15
27

Голы по времени матча

Забито

21
10
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
19%
1
10%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
5
24%
2
20%
61-75
2
10%
3
30%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
5
36%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
5
36%
76-90

Забито

14
25
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
7%
2
8%
1-15
4
29%
2
8%
16-30
2
14%
6
24%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
14%
5
20%
61-75
5
36%
8
32%
76-90

Пропущено

28
15
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
11%
2
13%
1-15
6
21%
3
20%
16-30
3
11%
3
20%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
8
29%
2
13%
61-75
5
18%
5
33%
76-90

Забито

35
35
18 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
5
14%
3
9%
1-15
7
20%
3
9%
16-30
6
17%
7
20%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
7
20%
7
20%
61-75
7
20%
11
31%
76-90

Пропущено

41
29
19 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
3
7%
4
14%
1-15
10
24%
4
14%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
9
22%
2
7%
61-75
7
17%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0
ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0

Результаты матчей

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

3:0
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

3:0
5 раз 24%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
1
8 раз 38%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
7
4
5
5
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
2
5
6
1.5
2
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
17
4
11
10
1.5
9
12
7
14
2.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 22 20 2 0 70 - 10 62
2.
Фейеноорд
 Заявка 21 15 4 2 58 - 17 49
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 21 10 5 6 52 - 44 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 22 8 8 6 35 - 29 32
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 22 8 5 9 29 - 31 29
9.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 22 7 7 8 31 - 33 28
10.
Утрехт
 Заявка 21 6 8 7 27 - 30 26
11.
Херенвен
 0:0 Заявка 22 7 5 10 34 - 42 26
12.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 22 6 7 9 21 - 37 25
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 22 6 6 10 22 - 39 24
14.
Хераклес
 Заявка 22 6 4 12 29 - 52 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 22 4 9 9 35 - 45 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Витесс
 Заявка 21 3 3 15 15 - 45 12
18.
Волендам
 Заявка 21 3 3 15 22 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 7 3 1 28 - 8 24
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Херенвен
 0:0 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 11 3 3 5 10 - 15 12
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
16.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 9 2 0 37 - 5 29
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
6.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 14 14
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Хераклес
 Заявка 11 2 2 7 13 - 26 8
14.
Херенвен
 0:0 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 19 (8)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
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