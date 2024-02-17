Тур: 22. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Бланк Эрвин
0:0
Первый тайм: 26'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хайе
Том
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
32
Батен
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Батен ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
140%
0 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
2.86
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.9
1
Среднее время на гол
100
90
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.71
1.59
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
52
56
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|6
|0.27
|Брауэрс Люк
|6
|0.27
|Ван Амерсфоорт Пелле
|5
|0.23
|Николаеску Йон
|4
|0.18
|Бохневич Павел
|2
|0.09
|Хайе Том
|2 (2)
|0.09
|Тахири Анас
|2 (2)
|0.09
|Ольссон Симон
|1
|0.05
|Волемарк Патрик
|1
|0.05
|Нуннели Че
|1
|0.05
|Ван Бик Свен
|1
|0.05
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.05
|Уэбстер Чарли
|1
|0.05
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|6
|0.27
|Со Силла
|5
|0.23
|Эдвардсен Виктор
|5 (2)
|0.23
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.23
|Кюйперс Бас
|4
|0.18
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.14
|Крамер Йорис
|2
|0.09
|Льянсана Энрик
|2
|0.09
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.05
|Мартинсен Якоб
|1
|0.05
|Амофа Джамал
|1
|0.05
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Линторст Эверт
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Хайе Том
|3
|1
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Брауде Оливер
|2
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Бохневич Павел
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Адеканье Бобби
|2
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Батен Тибо
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
|Бломме Ксандер
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Гоу Эхед Иглс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
Херенвен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
10
22
Херенвен
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
19% (4)
29% (6)
Гоу Эхед Иглс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
15
27
Голы по времени матча
Забито
21
10
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
19%
1
10%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
5
24%
2
20%
61-75
2
10%
3
30%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
5
36%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
5
36%
76-90
Забито
14
25
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
7%
2
8%
1-15
4
29%
2
8%
16-30
2
14%
6
24%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
14%
5
20%
61-75
5
36%
8
32%
76-90
Пропущено
28
15
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
11%
2
13%
1-15
6
21%
3
20%
16-30
3
11%
3
20%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
8
29%
2
13%
61-75
5
18%
5
33%
76-90
Забито
35
35
18 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
5
14%
3
9%
1-15
7
20%
3
9%
16-30
6
17%
7
20%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
7
20%
7
20%
61-75
7
20%
11
31%
76-90
Пропущено
41
29
19 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
3
7%
4
14%
1-15
10
24%
4
14%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
9
22%
2
7%
61-75
7
17%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0
ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0
Результаты матчей
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
3:0
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
3:0
5 раз 24%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
1
8 раз 38%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
64
74
55
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
82
56
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
174
1110
912
714
516
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|70 - 10
|62
|2.
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|58 - 17
|49
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 21
|44
|4.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 24
|39
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|52 - 44
|35
|6.
|0:0 Заявка
|22
|8
|8
|6
|35 - 29
|32
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 31
|29
|9.
|0:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|31 - 33
|28
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 30
|26
|11.
|0:0 Заявка
|22
|7
|5
|10
|34 - 42
|26
|12.
|0:0 Заявка
|22
|6
|7
|9
|21 - 37
|25
|13.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|22 - 39
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 52
|22
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|35 - 45
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 45
|12
|18.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 20
|14
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|37 - 5
|29
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 14
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 19
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
|14.
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 25
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|19 (8)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6