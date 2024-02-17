Оливер Бреуде не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Серен Тенгстедт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Серен Тенгстедт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Мартинсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Удар от ворот произведет Херенвен

83' Оооо... вот это был удар! Эдвардсен Виктор должен был забить с этой позиции.

83' ШТАНГА! Пробил головой Эдвардсен Виктор прямо в каркас ворот!

78' Лойзу Лойзос не смог попасть в створ ударом издали

78' Оливер Бреуде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Мартинсен Якоб наказан за толчок Оливер Бреуде

75' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Ольссон Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Лойзу Лойзос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Кюйперс Бас наказан за толчок Оливер Бреуде

69' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Тактическая замена. Штоккерс Финн уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

68' Ольссон Симон не смог попасть в створ ударом издали

66' Оооо... вот это был удар! Адеканье Бобби должен был забить с этой позиции.

66' Хорошую попытку сделал Адеканье Бобби . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Хорошую попытку сделал Штоккерс Финн . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Удар от ворот произведет Херенвен

65' Мартинсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

65' Матч возобновится спорным мячом

65' Ох, нехорошо это выглядит. Нуннели Че получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Нуннели Че на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Херенвен

63' Батен Тибо не смог попасть в створ ударом издали

63' Батен Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Херенвен

62' Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Батен Тибо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Мартинсен Якоб пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

60' Штоккерс Финн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Батен Тибо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

56' Г О О О О Л - Мартинсен Якоб первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

56' Дейл Матс бьет со штрафного в створ, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

56' Оливер Бреуде наказан за толчок Штоккерс Финн

53' Оливер Бреуде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля