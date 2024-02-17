Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Ох, нехорошо это выглядит. Флоранюс Шерел получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Флоранюс Шерел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Намли Юнес выиграл воздушное противоборство у Пеер Копмейнерс.

11' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Дэйви ван ден Берг пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

7' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Матч остановлен

2' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

1' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру