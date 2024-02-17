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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 13714 Главный судья: Martijn Vos
ПЕК Зволле
0:1
Конец матча
Алмере Сити
0'
52' Желтая карточка
Якобс Йоей
0:1
69' Гол
Робине Тома
79' Желтая карточка
Копмейнерс Пер
81' Желтая карточка
Ресинк Стейе
90' Желтая карточка
Акуджоби Хамди
90'+6

Ход матча

20'
Ван дер Ватер Силвестр
Де Рой Кай
 
52'
 
Якобс Йоей
61'
 
Ван ла Парра Райив
Ван Дайвен Джейсон
61'
 
Барбе Тео
Якобс Йоей
61'
 
Акуджоби Хамди
Пенья Альваро
69'
0:1
Робине Тома
(Ресинк Стейе)
73'
Крастев Филип
Рейндерс Элиано
 
73'
Веллиос Апостолос
Ван дер Ватер Силвестр
 
79'
 
Копмейнерс Пер
81'
 
Ресинк Стейе
90'
 
Хансен Корнелиус
Катлайн Йоанн
90'
 
Ван Брюген Дамиан
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
90'
 
Акуджоби Хамди

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 529 Количество передач 324
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Схенделаар
Яспер
23
Рейндерс
Элиано
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
6
Эль-Аззузи
Ануар
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
18
Веланас
Одиссеус
22
Де
Рой
Кай
9
Тай
Леннарт
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
5
Мбе
Со
Лоик
15
Копмейнерс
Пер
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
2
Флоранюс
Шерел
28
Ресинк
Стейе
6
Пенья
Альваро
19
Катлайн
Йоанн
9
Робине
Тома
7
Ван
Дайвен
Джейсон
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Алмере Сити
5-3-2

История личных встреч

ПЕК Зволле
Алмере Сити

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:2
ПД
1:1
ПД
3:2
ТМК
3:0
ПД
3:2
ПД
0:3
ПД
0:3

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

3
2.25

Среднее время на гол

30
40

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.57
1.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

57
48

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 9 0.41
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.23
Намли Юнес 4 0.18
Ван Ден Берг Дэйв 4 0.18
Веланас Одиссеус 3 0.14
Веллиос Апостолос 3 0.14
Рейндерс Элиано 2 0.09
Лам Томас 1 0.05
Бюрместер Зико 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 8 (2) 0.36
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.09
Якобс Йоей 2 0.09
Китала Янн 2 0.09
Катлайн Йоанн 1 0.05
Ван ла Парра Райив 1 0.05
Мбе Со Лоик 1 0.05
Хансен Корнелиус 1 0.05
Ресинк Стейе 1 0.05
Пост Данни 1 0.05
Пенья Альваро 1 0.05
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 6 0
Ван Полен Брам 4 0
Намли Юнес 4 0
Ван Ден Берг Дэйв 4 0
Веллиос Апостолос 3 0
Лам Томас 3 0
Веланас Одиссеус 3 0
Керстен Сэм 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Дрёйф Ферди 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 5 1
Флоранюс Шерел 5 0
Якобс Йоей 5 0
Копмейнерс Пер 5 0
Ресинк Стейе 5 0
Робине Тома 3 0
Пенья Альваро 2 0
Ройо Манел 2 0
Барбе Тео 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Китала Янн 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Алмере Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
5
ПЕК Зволле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Алмере Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

19
9
ПЕК Зволле
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Алмере Сити
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

8
16

Упущенные победы

26
14

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
9%
3
27%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
4
22%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
3
20%
5
28%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Забито

22
11
4 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
18%
61-75
8
36%
5
45%
76-90

Пропущено

17
19
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
9
53%
7
37%
76-90

Забито

33
22
8 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
2
6%
3
14%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
2
6%
5
23%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
9
27%
3
14%
61-75
10
30%
9
41%
76-90

Пропущено

32
37
10 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
4
13%
6
16%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
3
9%
3
8%
31-45
6
19%
2
5%
46-60
4
13%
11
30%
30%
61-75
12
38%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2
ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Алмере Сити

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
2
9
2
9
2.5
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
14
8
8
14
1.5
5
17
2
20
2.5
1
21
2
20
3.5
1
21
1
21
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 22 20 2 0 70 - 10 62
2.
Фейеноорд
 Заявка 21 15 4 2 58 - 17 49
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 21 10 5 6 52 - 44 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 22 9 7 6 37 - 29 34
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 22 8 5 9 29 - 31 29
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 22 7 6 9 31 - 34 27
10.
Алмере Сити
 Заявка 22 7 6 9 22 - 37 27
11.
Утрехт
 Заявка 21 6 8 7 27 - 30 26
12.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 22 6 6 10 22 - 39 24
14.
Хераклес
 Заявка 22 6 4 12 29 - 52 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 22 4 9 9 35 - 45 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Витесс
 Заявка 21 3 3 15 15 - 45 12
18.
Волендам
 Заявка 21 3 3 15 22 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 7 3 1 28 - 8 24
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 3 2 6 10 - 16 11
16.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 9 2 0 37 - 5 29
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
8.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
9.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
10.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Хераклес
 Заявка 11 2 2 7 13 - 26 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 19 (8)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
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