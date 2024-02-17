Тур: 22. Стадион: МАК3ПАРК. Зрители: 13714 Главный судья: Martijn Vos
0:1
Конец матча
0'
52' Желтая карточкаЯкобс Йоей
0:1
69' ГолРобине Тома
79' Желтая карточкаКопмейнерс Пер
81' Желтая карточкаРесинк Стейе
90' Желтая карточкаАкуджоби Хамди
90'+6
Ход матча
52'
61'
69'
0:1
79'
81'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
529 Количество передач 324
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лам
Томас
22
Де
Рой
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
-
11 Китала ЯннНападающий
-
16 Налич АдиНападающий
- Нападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Алмере Сити
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
3
2.25
Среднее время на гол
30
40
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.57
1.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
57
48
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|9
|0.41
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.23
|Намли Юнес
|4
|0.18
|Ван Ден Берг Дэйв
|4
|0.18
|Веланас Одиссеус
|3
|0.14
|Веллиос Апостолос
|3
|0.14
|Рейндерс Элиано
|2
|0.09
|Лам Томас
|1
|0.05
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|8 (2)
|0.36
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.09
|Якобс Йоей
|2
|0.09
|Китала Янн
|2
|0.09
|Катлайн Йоанн
|1
|0.05
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.05
|Мбе Со Лоик
|1
|0.05
|Хансен Корнелиус
|1
|0.05
|Ресинк Стейе
|1
|0.05
|Пост Данни
|1
|0.05
|Пенья Альваро
|1
|0.05
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|6
|0
|Ван Полен Брам
|4
|0
|Намли Юнес
|4
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|4
|0
|Веллиос Апостолос
|3
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Веланас Одиссеус
|3
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|5
|1
|Флоранюс Шерел
|5
|0
|Якобс Йоей
|5
|0
|Копмейнерс Пер
|5
|0
|Ресинк Стейе
|5
|0
|Робине Тома
|3
|0
|Пенья Альваро
|2
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Барбе Тео
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Китала Янн
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Алмере Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
5
ПЕК Зволле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Алмере Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
19
9
ПЕК Зволле
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Алмере Сити
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
26
14
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
9%
3
27%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
4
22%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
3
20%
5
28%
61-75
3
20%
4
22%
76-90
Забито
22
11
4 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
18%
61-75
8
36%
5
45%
76-90
Пропущено
17
19
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
9
53%
7
37%
76-90
Забито
33
22
8 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
2
6%
3
14%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
2
6%
5
23%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
9
27%
3
14%
61-75
10
30%
9
41%
76-90
Пропущено
32
37
10 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
4
13%
6
16%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
3
9%
3
8%
31-45
6
19%
2
5%
46-60
4
13%
11
30%
30%
61-75
12
38%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2
ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Алмере Сити
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
65
29
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
148
814
517
220
121
220
121
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|70 - 10
|62
|2.
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|58 - 17
|49
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 21
|44
|4.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 24
|39
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|52 - 44
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|37 - 29
|34
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 31
|29
|9.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 34
|27
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 37
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 30
|26
|12.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|13.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|22 - 39
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 52
|22
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|35 - 45
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 45
|12
|18.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|37 - 5
|29
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 25
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|19 (8)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6