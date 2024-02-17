Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сегодняшная посещаемость составляет 13714 болельщиков

46' Ван Дайвен Джейсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Рейндерс Элиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Судья сигнализирует, что Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити поставил подножку. Пострадал Дэйви ван ден Берг

40' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Пеер Копмейнерс успешно блокирует удар.

39' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

37' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

35' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

30' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

22' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Де Рой Кай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Флоранюс Шерел получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Флоранюс Шерел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Намли Юнес выиграл воздушное противоборство у Пеер Копмейнерс.

11' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Дэйви ван ден Берг пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

7' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Матч остановлен

2' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

1' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру