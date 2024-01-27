Тур: 4. Стадион: Кинг Пауэр.
0'
1:0
47' ГолВарди Джейми
65' Желтая карточкаРобертс Тайлер
2:0
72' ГолАкгюн Юнус
77' Желтая карточкаРобертс Марк
3:0
88' ГолПрат Деннис
90'+4
Ход матча
47'
1:0
65'
72'
2:0
77'
88'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
490 Количество передач 365
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
45
Нельсон
Бен
17
Чодури
Хамза
26
Прат
Деннис
29
Акгюн
Юнус
21
Радди
Джон
34
Шуньич
Иван
11
Миёши
Коджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Нельсон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Чодури ХамзаПолузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Райхи АрджанПолузащитник
-
28 Кэннон ТомасНападающий
-
46 Silko Thomas
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Основной состав
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
-
11 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лонг КевинЗащитник
- Полузащитник
-
20 Гарднер ГариПолузащитник
- Нападающий
-
45 Бёрк ОливерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моубрей Тони
История личных встреч
Лестер
Бирмингем
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
2.2
1.83
Среднее время на гол
40
49
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.6
Среднее время на гол
67
56
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.73
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
52
52
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казадеи Чезаре
|1
|0.5
|Варди Джейми
|1
|0.5
|Прат Деннис
|1
|0.5
|Рикарду Перейра II
|1
|0.5
|Акгюн Юнус
|1
|0.5
|Кэннон Томас
|1
|0.5
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Бирмингем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стэнсфилд Джей
|1
|0.33
|Юткевич Лукаш
|1
|0.33
|Миёши Коджи
|1
|0.33
|Драме Коди
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Томас
|1
|0
Бирмингем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юткевич Лукаш
|1
|0
|Этеридж Нейл
|1
|0
|Робертс Марк
|1
|0
|Белик Крыстян
|1
|0
|Робертс Тайлер
|1
|0
|Дембеле Сирики
|1
|0
|Сэндерсон Дион
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бирмингем
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1
Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2 Лестер - Плимут 4:0 Вест Бромвич - Лестер 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Лестер - Уотфорд 2:0 Мидлсбро - Лестер 1:0 Лестер - Лидс 0:1 КПР - Лестер 1:2 Лестер - Сандерленд 1:0 Суонси - Лестер 1:3 Лестер - Сток Сити 2:0 Лестер - Престон Норт Энд 3:0
Бирмингем
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сток Сити - Бирмингем 1:2 Бирмингем - Халл Сити 2:1 Бирмингем - Суонси 2:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1
Лидс - Бирмингем 3:0 Бирмингем - Бристоль Сити 0:0 Бирмингем - Сток Сити 1:3 Плимут - Бирмингем 3:3 Бирмингем - Лестер 2:3 Кардифф Сити - Бирмингем 0:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Бирмингем - Ротерхэм 0:0 Блэкберн - Бирмингем 4:2 Бирмингем - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Сандерленд - Бирмингем 3:1 Бирмингем - Ипсвич 2:2 Саутгемптон - Бирмингем 3:1 Бирмингем - Халл Сити 0:2 Мидлсбро - Бирмингем 1:0 Бирмингем - Вест Бромвич 3:1
Результаты матчей
Лестер
Бирмингем
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лестер
Бирмингем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Борнмут
— Ковентри
— Ноттингем Форест
— Астон Вилла
— Манчестер Сити
— Мейдстон Юнайтед
— ?
— Лестер
— Плимут
— Лутон Таун
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3