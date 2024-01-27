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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Лестер
3:0
Конец матча
Бирмингем
0'
1:0
47' Гол
Варди Джейми
65' Желтая карточка
Робертс Тайлер
2:0
72' Гол
Акгюн Юнус
77' Желтая карточка
Робертс Марк
3:0
88' Гол
Прат Деннис
90'+4

Ход матча

46'
Джастин Джеймс
Дойл Каллум
 
46'
Рикарду Перейра
Brandon Cover
 
46'
Макатир Кейси
Маркал-Мадивадуа Ванья
 
46'
 
Робертс Марк
Лейрд Итан
47'
Варди Джейми
(Олбрайтон Марк)
1:0
63'
 
Хоган Скотт
Андерсон Кеши
63'
 
Бёрк Оливер
Дембеле Сирики
63'
 
Робертс Тайлер
Миёши Коджи
65'
 
Робертс Тайлер
67'
Кэннон Томас
Варди Джейми
 
72'
Акгюн Юнус
2:0
74'
 
Донован Ромелле
Шуньич Иван
77'
 
Робертс Марк
81'
Райхи Арджан
Акгюн Юнус
 
88'
Прат Деннис
(Кэннон Томас)
3:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 490 Количество передач 365
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Столярчик
Якуб
58
Brandon
Cover
4
Коуди
Конор
45
Нельсон
Бен
5
Дойл
Каллум
11
Олбрайтон
Марк
17
Чодури
Хамза
26
Прат
Деннис
40
Маркал-Мадивадуа
Ванья
29
Акгюн
Юнус
9
Варди
Джейми
21
Радди
Джон
2
Лейрд
Итан
44
Айву
Эмануэль
6
Белик
Крыстян
3
Бьюкенен
Ли
19
Джеймс
Джордан
34
Шуньич
Иван
11
Миёши
Коджи
14
Андерсон
Кеши
17
Дембеле
Сирики
28
Стэнсфилд
Джей
Лестер
4-4-1-1
Бирмингем
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Бирмингем

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Ч
2:3
ТМС
0:2
К
1:0
ТМК
2:3
Ч
1:2
Ч
3:2
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
3:1
Ч
2:0
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

2.2
1.83

Среднее время на гол

40
49

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.73
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казадеи Чезаре 1 0.5
Варди Джейми 1 0.5
Прат Деннис 1 0.5
Рикарду Перейра II 1 0.5
Акгюн Юнус 1 0.5
Кэннон Томас 1 0.5
Олбрайтон Марк 0 0
Дойл Каллум 0 0
Бирмингем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стэнсфилд Джей 1 0.33
Юткевич Лукаш 1 0.33
Миёши Коджи 1 0.33
Драме Коди 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Томас 1 0
Бирмингем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юткевич Лукаш 1 0
Этеридж Нейл 1 0
Робертс Марк 1 0
Белик Крыстян 1 0
Робертс Тайлер 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Сэндерсон Дион 1 0
Джеймс Джордан 1 0

Результаты матчей

Лестер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бирмингем
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бирмингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1
Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2 Лестер - Плимут 4:0 Вест Бромвич - Лестер 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Лестер - Уотфорд 2:0 Мидлсбро - Лестер 1:0 Лестер - Лидс 0:1 КПР - Лестер 1:2 Лестер - Сандерленд 1:0 Суонси - Лестер 1:3 Лестер - Сток Сити 2:0 Лестер - Престон Норт Энд 3:0
Бирмингем
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сток Сити - Бирмингем 1:2 Бирмингем - Халл Сити 2:1 Бирмингем - Суонси 2:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1
Лидс - Бирмингем 3:0 Бирмингем - Бристоль Сити 0:0 Бирмингем - Сток Сити 1:3 Плимут - Бирмингем 3:3 Бирмингем - Лестер 2:3 Кардифф Сити - Бирмингем 0:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Бирмингем - Ротерхэм 0:0 Блэкберн - Бирмингем 4:2 Бирмингем - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Сандерленд - Бирмингем 3:1 Бирмингем - Ипсвич 2:2 Саутгемптон - Бирмингем 3:1 Бирмингем - Халл Сити 0:2 Мидлсбро - Бирмингем 1:0 Бирмингем - Вест Бромвич 3:1

Результаты матчей

Лестер
Бирмингем

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лестер
Бирмингем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Лидс
1 Плимут
1 Эвертон
2 Лутон Таун
Фулхэм
Ньюкасл
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
Ковентри
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Манчестер Сити
Мейдстон Юнайтед
?
Лестер
Плимут
Лутон Таун
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
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