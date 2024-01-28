Тур: 4. Стадион: Хоуторнс.
0:1
Перерыв
Ход матча
38'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
35
Йокушлу
Окай
27
Моуэтт
Алекс
19
Свифт
Джон
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
12
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Моуэтт АлексПолузащитник
-
19 Свифт ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Палмер АлексВратарь
-
15 Питерс ЭрикЗащитник
-
26 ПипаЗащитник
-
36 Тейлор КалебЗащитник
-
31 Феллоус ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Херд ФентонПолузащитник
- Нападающий
-
43 Reece Hall
-
Главный тренер: Корберан Карлос
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Кинг ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
-
32 Ходж ДжозефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гари О'Нил
История личных встреч
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Вест Бромвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллоус Том
|1
|0.5
|Чалоба Натаниэл
|1
|0.5
|Дайк Дэрил
|1
|0.5
|Мальколм Йован
|1
|0.5
|Витвелл Гарри
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нету Педру
|1
|0.33
|Кунья Матеус
|1 (1)
|0.33
|Семеду Нелсон
|1
|0.33
|Дойл Томми
|1
|0.33
|Фрейзер Натан
|1
|0.33
Карточки
Вест Бромвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Жоао
|0
|1
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
Результаты матчей
Вест Бромвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Вест Бромвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Вест Бромвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Бромвич
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Норвич - Вест Бромвич 2:0 Вест Бромвич - Блэкберн 4:1 Вест Бромвич - Олдершот Таун 4:1 Суонси - Вест Бромвич 1:0
Вест Бромвич - Лидс 1:0 Вест Бромвич - Норвич 1:0 Мидлсбро - Вест Бромвич 1:0 Вест Бромвич - Сток Сити 1:1 Ротерхэм - Вест Бромвич 0:2 Сандерленд - Вест Бромвич 2:1 Вест Бромвич - Лестер 1:2 Кардифф Сити - Вест Бромвич 0:1 Вест Бромвич - Ипсвич 2:0 Саутгемптон - Вест Бромвич 2:1 Вест Бромвич - Халл Сити 3:1 Ковентри - Вест Бромвич 0:2 Вест Бромвич - КПР 2:0 Вест Бромвич - Плимут 0:0 Бирмингем - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдей 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3
Результаты матчей
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Точный счет
4:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Борнмут
— Ковентри
— Ноттингем Форест
— Астон Вилла
— Манчестер Сити
— Мейдстон Юнайтед
— Брайтон
— Лестер
— Плимут
— Лутон Таун
— Ньюкасл
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3