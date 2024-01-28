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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 25013
Вест Бромвич
0:2
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
0:1
38' Гол
Нету Педру
54' Желтая карточка
Уоллас Джед
72' Желтая карточка
Бартли Кайл
0:2
78' Гол
Кунья Матеус
90'+41

Ход матча

38'
0:1
Нету Педру
(Доэрти Мэтт)
54'
Уоллас Джед
 
67'
Феллоус Том
Чалоба Натаниэл
 
70'
 
Аит-Нури Раян
Беллегард Жан-Рикнер
72'
Бартли Кайл
 
78'
0:2
Кунья Матеус
(Килман Макс)
78'
 
Чирева Таванда
Нету Педру
78'
Питерс Эрик
Кипре Седрик
 
78'
Пипа
Таунсед Конор
 
78'
Тейлор Калеб
Бартли Кайл
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 464 Количество передач 448
  • 51 Владение мячом, % 49
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Гриффитс
Джошуа
2
Ферлонг
Дарнелл
5
Бартли
Кайл
4
Кипре
Седрик
3
Таунсед
Конор
7
Уоллас
Джед
35
Йокушлу
Окай
14
Чалоба
Натаниэл
27
Моуэтт
Алекс
19
Свифт
Джон
21
Томас-Асант
Брэндон
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
2
Доэрти
Мэтт
5
Лемина
Марио
20
Дойл
Томми
27
Беллегард
Жан-Рикнер
12
Кунья
Матеус
7
Нету
Педру
Вест Бромвич
4-5-1
Вулверхэмптон
3-4-2-1

История личных встреч

Вест Бромвич
Вулверхэмптон

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
Ч
0:1
Ч
0:0

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллоус Том 1 0.5
Чалоба Натаниэл 1 0.5
Дайк Дэрил 1 0.5
Мальколм Йован 1 0.5
Витвелл Гарри 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 2 (1) 0.67
Нету Педру 1 0.33
Семеду Нелсон 1 0.33
Дойл Томми 1 0.33
Фрейзер Натан 1 0.33
Доэрти Мэтт 0 0
Килман Макс 0 0

Карточки

Вест Бромвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартли Кайл 1 0
Чалоба Натаниэл 1 0
Уоллас Джед 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Жоао 0 1
Семеду Нелсон 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Килман Макс 1 0

Результаты матчей

Вест Бромвич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Вест Бромвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Вест Бромвич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вулверхэмптон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Бромвич
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Норвич - Вест Бромвич 2:0 Вест Бромвич - Блэкберн 4:1 Вест Бромвич - Олдершот Таун 4:1 Суонси - Вест Бромвич 1:0
Вест Бромвич - Лидс 1:0 Вест Бромвич - Норвич 1:0 Мидлсбро - Вест Бромвич 1:0 Вест Бромвич - Сток Сити 1:1 Ротерхэм - Вест Бромвич 0:2 Сандерленд - Вест Бромвич 2:1 Вест Бромвич - Лестер 1:2 Кардифф Сити - Вест Бромвич 0:1 Вест Бромвич - Ипсвич 2:0 Саутгемптон - Вест Бромвич 2:1 Вест Бромвич - Халл Сити 3:1 Ковентри - Вест Бромвич 0:2 Вест Бромвич - КПР 2:0 Вест Бромвич - Плимут 0:0 Бирмингем - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдей 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3

Результаты матчей

Вест Бромвич
Вулверхэмптон

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вест Бромвич
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Лидс
1 Плимут
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
Ковентри
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Манчестер Сити
Мейдстон Юнайтед
Брайтон
Лестер
Плимут
Лутон Таун
Ньюкасл
Вулверхэмптон
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Доэрти Мэтт сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Нету Педру бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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