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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Ньюпорт
0:2
Первый тайм: 21'
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
7' Гол
Фернандеш Бруну
0:2
13' Гол
Майну Кобби

Ход матча

7'
0:1
Фернандеш Бруну
(Антони)
13'
0:2
Майну Кобби
(Далот Диогу)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогнозы 121
Ньюпорт 1.7% (2)
X 0% (0)
Манчестер Юнайтед 98.3% (119)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Таунсенд
Ник
5
Кларк
Джэймс
17
Беннетт
Скотт
4
Дилэйни
Райан
19
Маклафлин
Шейн
3
Льюис
Адам
8
Моррис
Брин
20
Черсли
Гарри
24
Уилдиг
Аарон
7
Эванс
Уилл
III
30
Палмер-Хоулден
Себ
1
Байиндыр
Алтай
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
37
Майну
Кобби
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
11
Хёйлунн
Расмус
Ньюпорт
5-3-2
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюпорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маклафлин Шейн 3 0.5
Кларк Джэймс 2 0.33
Богл Омар 1 0.17
Эванс Уилл III 1 0.17
Палмер-Хоулден Себ 1 0.17
Уилдиг Аарон 1 0.17
Льюис Пайн 1 0.17
Моррис Брин 0 0
Беннетт Скотт 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 2 (1) 1
Далот Диогу 1 0.5
Майну Кобби 1 0.5
Антони 0 0
Рэшфорд Маркус 0 0

Карточки

Ньюпорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льюис Пайн 3 0
Моррис Брин 1 0
Богл Омар 1 0
Маклафлин Шейн 1 0
Черсли Гарри 1 0
Уэйт Джеймс 1 0
Вуд-Гордон Натан 1 0
Бэйкер Мэттью 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ньюпорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Ньюпорт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
0
Ньюпорт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюпорт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюпорт - Рексхэм 1:0 Истли - Ньюпорт 1:3 Донкастер - Ньюпорт 0:1 Ньюпорт - Истли 1:1
Саттон - Ньюпорт 1:1 Ньюпорт - Крю Александра 1:1 Ньюпорт - Форест Грин 4:2 Рексхэм - Ньюпорт 2:0 Ньюпорт - Гримсби 1:1 Барнет - Ньюпорт 1:4 Транмир - Ньюпорт 2:1 Ньюпорт - Барнет 1:1 Моркам - Ньюпорт 1:2 Ньюпорт - Стокпорт 2:1 Мансфилд Таун - Ньюпорт 2:0 Ньюпорт - Бристоль Роверс 0:1 Ньюпорт - Милтон-Кейнс Донс 0:0 Ньюпорт - Олдхэм Атлетик 2:0 Ньюпорт - Вест Хэм Академия 0:1 Джиллингем - Ньюпорт 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1

Результаты матчей

Ньюпорт
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ньюпорт
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
4
3.5
1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Лидс
1 Плимут
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
1 Уотфорд
1 Саутгемптон
5 Ливерпуль
2 Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
Ковентри
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Манчестер Сити
Мейдстон Юнайтед
Брайтон
Лестер
Плимут
Лутон Таун
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Ливерпуль
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Эванс поборолся за верховой мяч на чужой половине поля и сумел выполнить скидку в правую часть штрафной, Черсли рвался к сфере, но его сумел опередить Мартинес. 
  • 21'
    Черсли в борьбе за мяч упал на газон на чужой половине поля, однако главный арбитр противоправных действий со стороны Шоу не усмотрел. Равный футбол мы наблюдаем в эти минуты. 
  • Штанга
    20'
    МОМЕНТ! Гарначо получил мяч слева в штрафной соперника, в центре были два открытых партнёра, но он решил пробить сам и пушечным ударом попал в перекладину! 
  • 19'
    Гарначо с левого полуфланга исполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, а там защитники хозяев спокойно справились. Беннетт вынес сферу к центру поля. 
  • 18'
    Удалось футболистам "Ньюпорта" отодвинуть игру от своих ворот. Попытались они провести пару опасных атак на ворота "красных дьяволов", но до опасности дело пока не дошло. 
  • 17'
    Удалась позиционная атака хозяевам. Маклафлин с правого фланга выполнил перспективный кросс к воротам "Юнайтед", но на выходе уверенно сыграл Байиндыр. 
  • Угловой
    16'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ньюпорта". Палмер-Хоулден выполнил кросс на ближнюю штангу, но там спокойно справились защитники гостей. 
  • 15'
    Очень спокойно и уверенно начинают сегодняшнюю встречу футболисты "Манчестер Юнайтед". Смогли гости в стартовые минуты сделать отличный задел, который в дальнейшем можно постараться увеличить. 
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! МАЙНУ! Далот с правого фланга ворвался в штрафную соперника и выполнил классный пас в центр, Майну в одно касание пробил в левый угол и попал точно в цель!
  • Опасный момент
    13'
    ОПАСНО! Далот из правой части штрафной выполнил пас в центр, Антони сферу принял и с левой ноги на исполнение в левый верхний угол, вот только точности этому выстрелу не хватило! 
  • 12'
    Дилэйни со своей половине поля выполнил сильный пас вперёд, к мячу рвался Палмер-Хоулден, однако его опередил Варан и спокойно скинул сферу своему голкиперу. 
  • 11'
    Черсли упал на газон на чужой половине поля, однако Дэвид Кут нарушения в этой ситуации не зафиксировал. Огромное преимущество имеют гости на старте матча. 
  • 10'
    Что удивительно, но это первое результативное действие для Антони в этом сезоне. Бразилец до этой встречи имел ноль голов и столько же голевых передач, однако сегодня смог сдвинуться с "мёртвой точки". 
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! БРУНУ ФЕРНАНДЕШ! Открывают счёт гости! Антони слева ворвался в штрафную соперника и выполнил передачу немного назад, никто не накрыл Бруну, а он нанёс ювелирный по точности удар в левый нижний угол! 
  • Видеоповтор
    8'
    Нет сегодня на этом матче VAR, что удивительно для английского футбола, однако поле "Ньюпорта" настолько не соответствует требованиям, что федерация решила провести этот матч без видеоассистентов. 
  • Бонусы букмекеров
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    • 7'
      Штрафной в центре поля заработали хозяева. Моррис выполнил кросс к штрафной гостей, но в нужной точке никого из футболистов "Ньюпорта" не оказалось. Отбились "манкунианцы". 
    • 6'
      Антони получил мяч на правом фланге, немного сместился в центр, а затем на исполнение пробил в дальний угол, вот только точности этому выстрелу не хватило. Ради разминки прыгнул Таунсенд прыгнул за этим ударом. 
    • 5'
      Гарначо получил сферу в левой части штрафной соперника, но против него уверенно сыграл Маклафлин и сумел забрать мяч под свой контроль. 
    • 4'
      Очевидным фаворитом сегодняшнего матча является "Манчестер Юнайтед". Гости наконец-то смогли забрать игровой снаряд и сейчас спокойно перекатывают его на своей половине поля. 
    • 3'
      Активно начинают эту встречу футболисты "Ньюпорта". Кларк со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, однако сфера пришла спокойно в руки голкиперу гостей. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в жёлтых футболках и чёрных трусах, "красные дьяволы" играют в полностью белом комплекте. Ворота Байиндыра в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюпорт 0:2 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ньюпорт
    1.6% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Юнайтед
    98.4% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (69)
    Меньше
    37.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    40.54% (45)
    Нет
    59.46% (66)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Юнайтед
    28.5% (35)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    23.6% (29)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    13.8% (17)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    10.6% (13)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    5.7% (7)
    0:5 Манчестер Юнайтед
    2.4% (3)
    1:4 Манчестер Юнайтед
    1.6% (2)
    0:6 Манчестер Юнайтед
    1.6% (2)
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