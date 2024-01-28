Тур: 4. Стадион: Родни Парад.
0:2
Первый тайм: 21'
Ход матча
7'
0:1
13'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
20
Черсли
Гарри
24
Уилдиг
Аарон
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
37
Майну
Кобби
21
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Черсли ГарриПолузащитник
-
24 Уилдиг АаронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэйт ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
-
18 Рай КибанНападающий
-
Главный тренер: Кафлен Грэм
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
-
62 Форсон ОмариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
Бомбардиры внутри турнира
Ньюпорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маклафлин Шейн
|3
|0.5
|Кларк Джэймс
|2
|0.33
|Богл Омар
|1
|0.17
|Эванс Уилл III
|1
|0.17
|Палмер-Хоулден Себ
|1
|0.17
|Уилдиг Аарон
|1
|0.17
|Льюис Пайн
|1
|0.17
|Моррис Брин
|0
|0
|Беннетт Скотт
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|1
|Далот Диогу
|1
|0.5
|Майну Кобби
|1
|0.5
|Антони
|0
|0
|Рэшфорд Маркус
|0
|0
Карточки
Ньюпорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льюис Пайн
|3
|0
|Моррис Брин
|1
|0
|Богл Омар
|1
|0
|Маклафлин Шейн
|1
|0
|Черсли Гарри
|1
|0
|Уэйт Джеймс
|1
|0
|Вуд-Гордон Натан
|1
|0
|Бэйкер Мэттью
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ньюпорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Ньюпорт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
0
Ньюпорт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюпорт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюпорт - Рексхэм 1:0 Истли - Ньюпорт 1:3 Донкастер - Ньюпорт 0:1 Ньюпорт - Истли 1:1
Саттон - Ньюпорт 1:1 Ньюпорт - Крю Александра 1:1 Ньюпорт - Форест Грин 4:2 Рексхэм - Ньюпорт 2:0 Ньюпорт - Гримсби 1:1 Барнет - Ньюпорт 1:4 Транмир - Ньюпорт 2:1 Ньюпорт - Барнет 1:1 Моркам - Ньюпорт 1:2 Ньюпорт - Стокпорт 2:1 Мансфилд Таун - Ньюпорт 2:0 Ньюпорт - Бристоль Роверс 0:1 Ньюпорт - Милтон-Кейнс Донс 0:0 Ньюпорт - Олдхэм Атлетик 2:0 Ньюпорт - Вест Хэм Академия 0:1 Джиллингем - Ньюпорт 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1
Результаты матчей
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Борнмут
— Ковентри
— Ноттингем Форест
— Астон Вилла
— Манчестер Сити
— Мейдстон Юнайтед
— Брайтон
— Лестер
— Плимут
— Лутон Таун
— Ньюкасл
— Вулверхэмптон
— Саутгемптон
— Ливерпуль
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюпорт 0:2 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Ньюпорт
1.6% (2)
Ничья
0% (0)
Манчестер Юнайтед
98.4% (121)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
40.54% (45)
Нет
59.46% (66)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Юнайтед
28.5% (35)
1:2 Манчестер Юнайтед
23.6% (29)
0:3 Манчестер Юнайтед
13.8% (17)
1:3 Манчестер Юнайтед
10.6% (13)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.7% (7)
0:5 Манчестер Юнайтед
2.4% (3)
1:4 Манчестер Юнайтед
1.6% (2)
0:6 Манчестер Юнайтед
1.6% (2)
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