Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ньюпорта". Палмер-Хоулден выполнил кросс на ближнюю штангу, но там спокойно справились защитники гостей.

Удалась позиционная атака хозяевам. Маклафлин с правого фланга выполнил перспективный кросс к воротам "Юнайтед", но на выходе уверенно сыграл Байиндыр.

Удалось футболистам "Ньюпорта" отодвинуть игру от своих ворот. Попытались они провести пару опасных атак на ворота "красных дьяволов", но до опасности дело пока не дошло.

Гарначо с левого полуфланга исполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, а там защитники хозяев спокойно справились. Беннетт вынес сферу к центру поля.

МОМЕНТ! Гарначо получил мяч слева в штрафной соперника, в центре были два открытых партнёра, но он решил пробить сам и пушечным ударом попал в перекладину!

Черсли в борьбе за мяч упал на газон на чужой половине поля, однако главный арбитр противоправных действий со стороны Шоу не усмотрел. Равный футбол мы наблюдаем в эти минуты.

Эванс поборолся за верховой мяч на чужой половине поля и сумел выполнить скидку в правую часть штрафной, Черсли рвался к сфере, но его сумел опередить Мартинес.

15' Очень спокойно и уверенно начинают сегодняшнюю встречу футболисты "Манчестер Юнайтед". Смогли гости в стартовые минуты сделать отличный задел, который в дальнейшем можно постараться увеличить.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! МАЙНУ! Далот с правого фланга ворвался в штрафную соперника и выполнил классный пас в центр, Майну в одно касание пробил в левый угол и попал точно в цель!

13' ОПАСНО! Далот из правой части штрафной выполнил пас в центр, Антони сферу принял и с левой ноги на исполнение в левый верхний угол, вот только точности этому выстрелу не хватило!

12' Дилэйни со своей половине поля выполнил сильный пас вперёд, к мячу рвался Палмер-Хоулден, однако его опередил Варан и спокойно скинул сферу своему голкиперу.

11' Черсли упал на газон на чужой половине поля, однако Дэвид Кут нарушения в этой ситуации не зафиксировал. Огромное преимущество имеют гости на старте матча.

10' Что удивительно, но это первое результативное действие для Антони в этом сезоне. Бразилец до этой встречи имел ноль голов и столько же голевых передач, однако сегодня смог сдвинуться с "мёртвой точки".

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! БРУНУ ФЕРНАНДЕШ! Открывают счёт гости! Антони слева ворвался в штрафную соперника и выполнил передачу немного назад, никто не накрыл Бруну, а он нанёс ювелирный по точности удар в левый нижний угол!