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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Ньюпорт
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 48
Ньюпорт 0% (0)
X 0% (0)
Манчестер Юнайтед 100% (48)
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Ньюпорт
Ничья
Манчестер Юнайтед
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Ньюпорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маклафлин Шейн 3 0.6
Кларк Джэймс 2 0.4
Богл Омар 1 0.2
Эванс Уилл III 1 0.2
Палмер-Хоулден Себ 1 0.2
Уилдиг Аарон 1 0.2
Льюис Пайн 1 0.2
Моррис Брин 0 0
Беннетт Скотт 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далот Диогу 1 1
Фернандеш Бруну 1 (1) 1
Рэшфорд Маркус 0 0

Карточки

Ньюпорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льюис Пайн 3 0
Моррис Брин 1 0
Богл Омар 1 0
Маклафлин Шейн 1 0
Черсли Гарри 1 0
Уэйт Джеймс 1 0
Вуд-Гордон Натан 1 0
Бэйкер Мэттью 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ньюпорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Ньюпорт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
0
Ньюпорт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюпорт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюпорт - Рексхэм 1:0 Истли - Ньюпорт 1:3 Донкастер - Ньюпорт 0:1 Ньюпорт - Истли 1:1
Саттон - Ньюпорт 1:1 Ньюпорт - Крю Александра 1:1 Ньюпорт - Форест Грин 4:2 Рексхэм - Ньюпорт 2:0 Ньюпорт - Гримсби 1:1 Барнет - Ньюпорт 1:4 Транмир - Ньюпорт 2:1 Ньюпорт - Барнет 1:1 Моркам - Ньюпорт 1:2 Ньюпорт - Стокпорт 2:1 Мансфилд Таун - Ньюпорт 2:0 Ньюпорт - Бристоль Роверс 0:1 Ньюпорт - Милтон-Кейнс Донс 0:0 Ньюпорт - Олдхэм Атлетик 2:0 Ньюпорт - Вест Хэм Академия 0:1 Джиллингем - Ньюпорт 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1

Результаты матчей

Ньюпорт
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ньюпорт
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
4
3.5
1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Челси
Астон Вилла
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Ипсвич
Мейдстон Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Лестер
Бирмингем
Лидс
Плимут
Эвертон
Лутон Таун
Фулхэм
Ньюкасл
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюпорт - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 48
    Ньюпорт 0% (0)
    X 0% (0)
    Манчестер Юнайтед 100% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюпорт
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    28.00
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    14.50
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    1.09
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    Прогнозы на матч Ньюпорт - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ньюпорт
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Юнайтед
    100% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    31.3% (15)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    25% (12)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    10.4% (5)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    10.4% (5)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    8.3% (4)
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    Ньюпорт
    Манчестер Юнайтед
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