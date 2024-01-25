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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 1.
Институто Кордоба
0:0
Первый тайм: 43'
Депортиво Риестра
0'
6' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
8' Желтая карточка
Nicolas Benegas
40' Красная карточка
Gregorio Rodríguez

Ход матча

6'
Lucas Rodriguez I
 
8'
 
Nicolas Benegas
40'
Gregorio Rodríguez
 
Лучшие коэффициенты
Институто Кордоба
Ничья
Депортиво Риестра
4.30
3.15
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5.10
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Все Коэффициенты
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
18
Lucas
Rodriguez
I
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
17
Guido
Mainero
22
Damian
Puebla
7
Gregorio
Rodríguez
10
Ромеро
Сильвио
1
Ignacio
Arce
2
Nahuel
Iribarren
5
Рамирес
Педро
6
Nicolas
Dematei
27
Jonatan
Goitia
3
Nicolas
Torres
11
Walter
Acuna
25
William
Machado
8
Milton
Aaron
Celiz
21
Ramon
Gonzalez
32
Nicolas
Benegas
Институто Кордоба
4-2-3-1
Депортиво Риестра
5-3-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Депортиво Риестра

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:1
ПН
1:1
ПНЗB
0:0
ПНЗB
0:0
ПБ
2:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Rodriguez I 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Benegas 1 0

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0
Депортиво Риестра
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1
Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0 Расинг Кордова - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Атланта 1:0 Тристан Суарес - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Чакарита Хуниорс 0:1 Атлетико Митре - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Чако Фор Эвер 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Депортиво Майпу 1:0 Вилья Дальмине - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Депортиво Мадрин 0:0 Атлетико Рафаэла - Депортиво Риестра 0:1

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Депортиво Риестра
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Тигре
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Сармьенто
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Депортиво Риестра
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Тигре
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сармьенто
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тигре
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ нарушителей
Сармьенто Годой Фернандо 1
Сармьенто Gabriel Diaz 1
Институто Кордоба Lucas Rodriguez I 1
Депортиво Риестра Nicolas Benegas 1
Сармьенто Alfredo Amarilla 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - Gregorio Rodriguez увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 8'
    Nicolas Benegas получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Лукас Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
Институто Кордоба
Ничья
Депортиво Риестра
4.30
3.15
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