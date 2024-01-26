Тур: 1.
0:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаLucas Rodriguez I
8' Желтая карточкаNicolas Benegas
40' Красная карточкаGregorio Rodríguez
57' Желтая карточкаNahuel Iribarren
60' Желтая карточкаDamian Puebla
70' Желтая карточкаMilton Aaron Celiz
74' Желтая карточкаSantiago Rodriguez III
86' Желтая карточкаJonatan Goitia
88' Желтая карточкаWilliam Machado
90' Желтая карточкаGustavo Fernandez II
90'+6
Ход матча
57'
60'
86'
88'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Marcos PeanoВратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Walter AcunaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
20 Enzo Avaro
-
-
-
Главный тренер: Matias Modolo
История личных встреч
Институто Кордоба
Депортиво Риестра
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nahuel Iribarren
|1
|0
|Milton Aaron Celiz
|1
|0
|Nicolas Benegas
|1
|0
|Gustavo Fernandez II
|1
|0
|Jonatan Goitia
|1
|0
|William Machado
|1
|0
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0
Депортиво Риестра
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1
Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0 Расинг Кордова - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Атланта 1:0 Тристан Суарес - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Чакарита Хуниорс 0:1 Атлетико Митре - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Чако Фор Эвер 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Депортиво Майпу 1:0 Вилья Дальмине - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Депортиво Мадрин 0:0 Атлетико Рафаэла - Депортиво Риестра 0:1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Росарио Сентраль
|Luca Martinez Dupuy
|1
|Институто Кордоба
|Gregorio Rodríguez
|1
|Росарио Сентраль
|Carlos Quintana
|1
|Сармьенто
|Годой Фернандо
|1
|Депортиво Риестра
|Nahuel Iribarren
|1
|Сармьенто
|Gabriel Diaz
|1