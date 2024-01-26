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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 1.
Институто Кордоба
0:0
Конец матча
Депортиво Риестра
0'
6' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
8' Желтая карточка
Nicolas Benegas
40' Красная карточка
Gregorio Rodríguez
57' Желтая карточка
Nahuel Iribarren
60' Желтая карточка
Damian Puebla
70' Желтая карточка
Milton Aaron Celiz
74' Желтая карточка
Santiago Rodriguez III
86' Желтая карточка
Jonatan Goitia
88' Желтая карточка
William Machado
90' Желтая карточка
Gustavo Fernandez II
90'+6
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
18
Lucas
Rodriguez
I
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
17
Guido
Mainero
22
Damian
Puebla
7
Gregorio
Rodríguez
10
Ромеро
Сильвио
1
Ignacio
Arce
2
Nahuel
Iribarren
5
Рамирес
Педро
6
Nicolas
Dematei
27
Jonatan
Goitia
3
Nicolas
Torres
11
Walter
Acuna
25
William
Machado
8
Milton
Aaron
Celiz
21
Ramon
Gonzalez
32
Nicolas
Benegas
Институто Кордоба
4-2-3-1
Депортиво Риестра
5-3-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Депортиво Риестра

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:1
ПН
1:1
ПНЗB
0:0
ПНЗB
0:0
ПБ
2:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gregorio Rodríguez 0 1
Lucas Rodriguez I 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Damian Puebla 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nahuel Iribarren 1 0
Milton Aaron Celiz 1 0
Nicolas Benegas 1 0
Gustavo Fernandez II 1 0
Jonatan Goitia 1 0
William Machado 1 0

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0
Депортиво Риестра
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1
Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0 Расинг Кордова - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Атланта 1:0 Тристан Суарес - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Чакарита Хуниорс 0:1 Атлетико Митре - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Чако Фор Эвер 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Депортиво Майпу 1:0 Вилья Дальмине - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Депортиво Мадрин 0:0 Атлетико Рафаэла - Депортиво Риестра 0:1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Росарио Сентраль
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атлетико Тукуман
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Росарио Сентраль Luca Martinez Dupuy 1
Весь список

Топ нарушителей
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Сармьенто Годой Фернандо 1
Депортиво Риестра Nahuel Iribarren 1
Сармьенто Gabriel Diaz 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Damian Puebla получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Науель Ирибаррен получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      УДАЛЕНИЕ! - Gregorio Rodriguez увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 8'
      Nicolas Benegas получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Лукас Родригес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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