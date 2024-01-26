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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 1.
Атлетико Тукуман
0:1
Второй тайм: 52'
Росарио Сентраль
0'
5' Желтая карточка
Alan Rodriguez2
9' Желтая карточка
Nicolas Romero
19' Желтая карточка
Carlos Quintana
0:1
23' Гол
Luca Martinez Dupuy

Ход матча

5'
 
Alan Rodriguez2
9'
Nicolas Romero
 
19'
 
Carlos Quintana
23'
0:1
Luca Martinez Dupuy
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Росарио Сентраль
7.10
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3.20
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4.32
Все Коэффициенты
1
Девекки
Хосе
2
Francisco
Flores
20
Nicolas
Romero
3
Gonzalo
Paz
14
Augustin
Lagos
10
Joaquin
Pereyra1
5
Adrian
Sanchez
11
Nicolas
Castro1
39
Matias
Orihuela
40
Justo
Giani
19
Marcelo
Estigarribia2
1
Броун
Хорхе
37
Elias
Ocampo
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
30
Tomas
O'Connor
45
Kevin
Ortiz
7
Ловера
Максимилиано
10
Victor
Malcorra
21
Alan
Rodriguez2
29
Luca
Martinez
Dupuy
Атлетико Тукуман
3-5-1-1
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛП
3:1
С
1:2
С
2:1
К
0:0
С
0:1
П
2:1
ПБ
3:4
ПБ
3:1
ПБ
2:0
НБ
2:1
НБ
2:0
НБ
4:2
ПА
2:2
ПА
1:1

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.89
0.63

Среднее время на гол

47
144

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.63
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.76
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Martinez Dupuy 1 1

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Romero 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 1 0
Alan Rodriguez2 1 0

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Росарио Сентраль
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атлетико Тукуман
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Росарио Сентраль Luca Martinez Dupuy 1
Весь список

Топ нарушителей
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Сармьенто Годой Фернандо 1
Депортиво Риестра Nahuel Iribarren 1
Сармьенто Gabriel Diaz 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Г О О О О Л - Лука Мартинес бьет в цель!
  • 19'
    Карлос Кинтана получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Николас Ромеро получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Alan Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Росарио Сентраль
7.10
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3.20
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4.32
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