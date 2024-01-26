Тур: 1.
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаAlan Rodriguez2
9' Желтая карточкаNicolas Romero
19' Желтая карточкаCarlos Quintana
0:1
23' ГолLuca Martinez Dupuy
60' Желтая карточкаMateo Agustin Coronel
74' Желтая карточкаTomas O'Connor
1:1
78' ГолMateo Agustin Coronel
90'+7
Ход матча
19'
23'
74'
78'
78'
40
Justo
Giani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Renzo TesuriЗащитник
- Защитник
-
22 Sergio OrtizПолузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
25 Tomas Durso
-
-
-
-
32 Juan Infante
-
-
45 Alexis Rad
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Elias OcampoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.89
0.63
Среднее время на гол
47
144
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.63
1.67
Среднее время на гол
55
54
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.76
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|1
|1
|Marcelo Estigarribia2
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Martinez Dupuy
|1
|1
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Nicolas Romero
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Атлетико Тукуман
|Mateo Agustin Coronel
|1
|Росарио Сентраль
|Luca Martinez Dupuy
|1
|Ньюэллс Олд Бойз
|Giovani Chiaverano
|1
|Атлетико Тукуман
|Marcelo Estigarribia2
|0 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|0 (1)
|Институто Кордоба
|Gregorio Rodríguez
|1
|Росарио Сентраль
|Carlos Quintana
|1
|Сармьенто
|Годой Фернандо
|1
|Депортиво Риестра
|Nahuel Iribarren
|1
|Сармьенто
|Gabriel Diaz
|1