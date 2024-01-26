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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 1.
Атлетико Тукуман
1:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
4' Желтая карточка
Alan Rodriguez2
9' Желтая карточка
Nicolas Romero
19' Желтая карточка
Carlos Quintana
0:1
23' Гол
Luca Martinez Dupuy
60' Желтая карточка
Mateo Agustin Coronel
74' Желтая карточка
Tomas O'Connor
78' Желтая карточка
1:1
78' Гол
Mateo Agustin Coronel
90'+7
1
Девекки
Хосе
2
Francisco
Flores
20
Nicolas
Romero
3
Gonzalo
Paz
14
Augustin
Lagos
10
Joaquin
Pereyra1
5
Adrian
Sanchez
11
Nicolas
Castro1
39
Matias
Orihuela
40
Justo
Giani
19
Marcelo
Estigarribia2
1
Броун
Хорхе
37
Elias
Ocampo
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
30
Tomas
O'Connor
45
Kevin
Ortiz
7
Ловера
Максимилиано
10
Victor
Malcorra
21
Alan
Rodriguez2
29
Luca
Martinez
Dupuy
Атлетико Тукуман
3-5-1-1
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛП
3:1
С
1:2
С
2:1
К
0:0
С
0:1
П
2:1
ПБ
3:4
ПБ
3:1
ПБ
2:0
НБ
2:1
НБ
2:0
НБ
4:2
ПА
2:2
ПА
1:1

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.89
0.63

Среднее время на гол

47
144

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.63
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.76
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 1 1
Marcelo Estigarribia2 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Martinez Dupuy 1 1

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Agustin Coronel 1 0
Nicolas Romero 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Тукуман Mateo Agustin Coronel 1
Росарио Сентраль Luca Martinez Dupuy 1
Ньюэллс Олд Бойз Giovani Chiaverano 1
Атлетико Тукуман Marcelo Estigarribia2 0 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Сармьенто Годой Фернандо 1
Депортиво Риестра Nahuel Iribarren 1
Сармьенто Gabriel Diaz 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Г О О О О Л - Лука Мартинес бьет в цель!
    • 19'
      Карлос Кинтана получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Николас Ромеро получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Alan Rodriguez получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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