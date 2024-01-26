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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 1.
Сентраль Кордоба СдЕ
0:0
Второй тайм: 53'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
33' Желтая карточка
Franco Diaz
45' Желтая карточка
Мартино Анджело
47' Желтая карточка
Thiago Nuss

Ход матча

33'
 
Franco Diaz
45'
 
Мартино Анджело
47'
Thiago Nuss
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба СдЕ
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
4.15
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2.90
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3.05
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Matias
Mansilla
6
Sebastian
Valdez
30
Pablo
Minissale
16
Васкес
Кевин
36
Jose
Amado
13
Lautaro
Montoya
18
Thiago
Nuss
29
Гарсия
Мануэль
32
Монтойя
Вальтер
11
Годой
Матиас
9
Cristhian
Ocampos
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
10
Банега
Эвер
34
Ордоньес
Давид
18
Агирре
Брайан
15
Franco
Diaz
20
Ignacio
Schor
9
Guillermo
May
Сентраль Кордоба СдЕ
5-3-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Ньюэллс Олд Бойз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
2:0
ЛП
2:0
ЛП
0:3
ЛП
1:0
КДМЭП
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
105

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 1 0
Franco Diaz 1 0

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Росарио Сентраль
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атлетико Тукуман
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Росарио Сентраль Luca Martinez Dupuy 1
Весь список

Топ нарушителей
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Сармьенто Годой Фернандо 1
Депортиво Риестра Nahuel Iribarren 1
Сармьенто Gabriel Diaz 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Thiago Nuss получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Мартино Анджело получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Franco Diaz получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба СдЕ
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
4.15
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2.90
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Сентраль Кордоба СдЕ
Ньюэллс Олд Бойз
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