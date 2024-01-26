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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 1.
Сентраль Кордоба СдЕ
0:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
33' Желтая карточка
Franco Diaz
45' Желтая карточка
Мартино Анджело
47' Желтая карточка
Thiago Nuss
56' Желтая карточка
Ignacio Schor
57' Желтая карточка
Sebastian Valdez
72' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
90' Желтая карточка
Misael Jaime
0:1
90' Гол
Giovani Chiaverano
90'+7
22
Matias
Mansilla
6
Sebastian
Valdez
30
Pablo
Minissale
16
Federico
Andueza
36
Jose
Amado
13
Lautaro
Montoya
18
Thiago
Nuss
29
Гарсия
Мануэль
32
Монтойя
Вальтер
11
Годой
Матиас
9
Cristhian
Ocampos
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
10
Банега
Эвер
34
Ордоньес
Давид
18
Агирре
Брайан
15
Franco
Diaz
20
Ignacio
Schor
9
Guillermo
May
Сентраль Кордоба СдЕ
5-3-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Ньюэллс Олд Бойз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
2:0
ЛП
2:0
ЛП
0:3
ЛП
1:0
КДМЭП
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
105

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giovani Chiaverano 1 1
Главинович Ян 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Valdez 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Thiago Nuss 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 1 0
Ignacio Schor 1 0
Misael Jaime 1 0
Franco Diaz 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Тукуман Mateo Agustin Coronel 1
Росарио Сентраль Luca Martinez Dupuy 1
Ньюэллс Олд Бойз Giovani Chiaverano 1
Атлетико Тукуман Marcelo Estigarribia2 0 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Сармьенто Годой Фернандо 1
Депортиво Риестра Nahuel Iribarren 1
Сармьенто Gabriel Diaz 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Мартино Анджело получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Franco Diaz получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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