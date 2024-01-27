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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 1.
Барракас Сентраль
1:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
0:1
10' Гол
Lenny Lobato
17' Желтая карточка
Facundo Mater
17' Желтая карточка
Lenny Lobato
37' Желтая карточка
Rodrigo Herrera
1:1
43' Гол
Lucas Brochero
63' Желтая карточка
Damian Fernandez
87' Желтая карточка
Гомес Валентин
90'+5
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
2
Nicolas
Capraro
15
Nicolas
Demartini
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
8
Siro
Rosane
24
Manuel
Duarte
32
Santiago
Coronel
21
Lucas
Brochero
9
Alexis
Dominguez
1
Tomas
Marchiori
29
Хара
Леонардо
34
Damian
Fernandez
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
7
Jose
Florentin
35
Касерес
Сантьяго
22
Claudio
Aquino
20
Пиццини
Франсиско
9
Ромеро
Брайан
14
Lenny
Lobato
Барракас Сентраль
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-3-3

История личных встреч

Барракас Сентраль
Велес Сарсфилд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
360

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Brochero 1 1
Santiago Coronel 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lenny Lobato 1 1
Ромеро Брайан 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 1 0
Facundo Mater 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Fernandez 1 0
Lenny Lobato 1 0
Гомес Валентин 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Барракас Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0
Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1
Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Уракан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уракан
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Банфилд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Банфилд
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Индепендьенте Ривадавия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Тукуман Mateo Agustin Coronel 1
Барракас Сентраль Lucas Brochero 1
Росарио Сентраль Luca Martinez Dupuy 1
Велес Сарсфилд Lenny Lobato 1
Ньюэллс Олд Бойз Giovani Chiaverano 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Сармьенто Годой Фернандо 1
Депортиво Риестра Nahuel Iribarren 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Сантьяго Коронель сделал результативную передачу.
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