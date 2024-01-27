Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
10'
10
Matias
Reali
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias RealiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
15 Mateo Ortale
-
-
-
17 Ivan Valdez
-
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Mariano Puch
-
19 Alex Luna
-
-
-
-
27 Diego Tarzia
-
30 Tomas Parmo
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Индепендьенте Авельянеда
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Napolitano
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|1
|0
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Атланта 1:1 Тристан Суарес - Индепендьенте Ривадавия 0:3 Индепендьенте Ривадавия - Чакарита Хуниорс 1:0 Атлетико Митре - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Чако Фор Эвер 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Альдосиви 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Майпу 2:1 Вилья Дальмине - Индепендьенте Ривадавия 0:3
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Атлетико Тукуман
|Mateo Agustin Coronel
|1
|Барракас Сентраль
|Lucas Brochero
|1
|Росарио Сентраль
|Luca Martinez Dupuy
|1
|Велес Сарсфилд
|Lenny Lobato
|1
|Ньюэллс Олд Бойз
|Giovani Chiaverano
|1
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|1
|Институто Кордоба
|Gregorio Rodríguez
|1
|Росарио Сентраль
|Carlos Quintana
|1
|Сармьенто
|Годой Фернандо
|1
|Депортиво Риестра
|Nahuel Iribarren
|1