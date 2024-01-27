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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 1.
Индепендьенте Ривадавия
0:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
10' Желтая карточка
Ayrton Costa
12' Желтая карточка
Манкуэльо Федерико
28' Желтая карточка
Antonio Napolitano
0:1
48' Гол
Ayrton Costa
63' Желтая карточка
Joaquin Laso
63' Желтая карточка
Santiago Toloza
74' Желтая карточка
Ромеро Гастон
90' Желтая карточка
Matias Reali
90'+4
32
Gonzalo
Marinelli
23
Francisco
Petrasso
2
Bruno
Felix
Bianchi
6
Mauro
Angel
Maidana
29
Luciano
Andres
Abecasis
3
Мас
Эмануэль
19
Antonio
Napolitano
5
Ромеро
Гастон
20
Juan
Manuel
Vazquez
10
Matias
Reali
9
Alex
Arce
33
Рей
Родриго
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
79
Ayrton
Costa
4
Исла
Маурисио
15
Перес
Дамиан
28
Киньонес
Джонни
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
9
Авалос
Габриэль
32
Alexis
Conelo
Индепендьенте Ривадавия
5-3-2
Индепендьенте Авельянеда
5-3-2

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Индепендьенте Авельянеда

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПБ
2:1
ПБ
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ayrton Costa 1 1
Santiago Toloza 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Гастон 1 0
Antonio Napolitano 1 0
Matias Reali 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манкуэльо Федерико 1 0
Joaquin Laso 1 0
Ayrton Costa 1 0
Santiago Toloza 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Индепендьенте Ривадавия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Атланта 1:1 Тристан Суарес - Индепендьенте Ривадавия 0:3 Индепендьенте Ривадавия - Чакарита Хуниорс 1:0 Атлетико Митре - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Чако Фор Эвер 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Альдосиви 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Майпу 2:1 Вилья Дальмине - Индепендьенте Ривадавия 0:3
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Аларкон Вильям 2
Атлетико Тукуман Mateo Agustin Coronel 1
Барракас Сентраль Lucas Brochero 1
Росарио Сентраль Luca Martinez Dupuy 1
Индепендьенте Авельянеда Ayrton Costa 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Уракан Эчеверрия Родриго 1
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Уракан Тобио Фернандо 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Антонио Наполитано получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Манкуэльо Федерико получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Айртон Коста получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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