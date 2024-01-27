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Тур: 1.
Платенсе
1:0
Первый тайм: 45+'
Бока Хуниорс
0'
11' Желтая карточка
Luca Langoni
23' Желтая карточка
Braian Rivero

Ход матча

11'
 
Luca Langoni
23'
Braian Rivero
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Платенсе
Ничья
Бока Хуниорс
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2.81
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Juan
Cozzani
13
Ignacio
Vazquez
14
Leonel
Picco
24
Oscar
Salomon
12
Ciro
Rius
22
Raul
Lozano
8
Fernando
Juarez
III
23
Braian
Rivero
21
Ivan
Gomez
10
Agustin
Ocampo
77
Ronaldo
Martinez
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
49
Кампусано
Хорман
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
5
Бульяуде
Эсекиэль
16
Мерентиель
Мигель
41
Luca
Langoni
Платенсе
5-4-1
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Платенсе
Бока Хуниорс

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
3:1
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛП
1:3

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
3

Среднее время на гол

33
30

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Rivero 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luca Langoni 1 0

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0
Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Платенсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Бока Хуниорс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Платенсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бока Хуниорс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Бока Хуниорс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Платенсе
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Walter Bou 2
Уракан Аларкон Вильям 2
Атлетико Тукуман Mateo Agustin Coronel 1
Барракас Сентраль Lucas Brochero 1
Росарио Сентраль Luca Martinez Dupuy 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Уракан Эчеверрия Родриго 1
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Уракан Тобио Фернандо 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Брайан Риверо получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Лука Лангони получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Платенсе
Ничья
Бока Хуниорс
4.20
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