Тур: 1.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
11'
23'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
12
Ciro
Rius
22
Raul
Lozano
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
-
14 Leonel PiccoЗащитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusЗащитник
-
22 Raul LozanoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Граззин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Luca LangoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Kevin Zenon
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Платенсе
Бока Хуниорс
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
3
Среднее время на гол
33
30
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
40
60
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Rivero
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luca Langoni
|1
|0
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0
Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Ланус
|Walter Bou
|2
|Уракан
|Аларкон Вильям
|2
|Атлетико Тукуман
|Mateo Agustin Coronel
|1
|Барракас Сентраль
|Lucas Brochero
|1
|Росарио Сентраль
|Luca Martinez Dupuy
|1
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|1
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1
|Институто Кордоба
|Gregorio Rodríguez
|1
|Уракан
|Тобио Фернандо
|1
|Росарио Сентраль
|Carlos Quintana
|1