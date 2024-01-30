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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 2.
Институто Кордоба
3:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
7' Желтая карточка
Fernando Alarcon
16' Желтая карточка
Nicolas Castro1
1:0
37' Гол
Damian Puebla
2:0
44' Гол
Facundo Suarez
63' Желтая карточка
Francisco Flores
3:0
78' Гол
Brahian Cuello
90'+4
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
12
Jonathan
Bay
17
Guido
Mainero
19
Gaston
Lodico
5
Roberto
Agustin
Bochi
22
Damian
Puebla
10
Ромеро
Сильвио
9
Facundo
Suarez
1
Девекки
Хосе
2
Francisco
Flores
20
Nicolas
Romero
3
Gonzalo
Paz
14
Augustin
Lagos
10
Joaquin
Pereyra1
5
Adrian
Sanchez
11
Nicolas
Castro1
39
Matias
Orihuela
40
Justo
Giani
19
Marcelo
Estigarribia2
Институто Кордоба
4-4-2
Атлетико Тукуман
3-5-1-1

История личных встреч

Институто Кордоба
Атлетико Тукуман

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
1:1
ПБ
1:0
ПБ
3:1
ПБ
2:2
ПБ
2:2
ПБ
2:0
ПБ
0:0
НБ
0:4
НБ
2:0
НБ
0:1
НБ
0:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
1.4

Среднее время на гол

105
64

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
0.86

Среднее время на гол

64
105

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

83
83

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Suarez 1 0.5
Brahian Cuello 1 0.5
Damian Puebla 1 0.5
Jonas Acevedo 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 1 0.5
Marcelo Estigarribia2 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gregorio Rodríguez 0 1
Fernando Alarcon 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Damian Puebla 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francisco Flores 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Nicolas Romero 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Институто Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Институто Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2
Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1

Результаты матчей

Институто Кордоба
Атлетико Тукуман

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Walter Bou 2
Уракан Аларкон Вильям 2
Институто Кордоба Facundo Suarez 1 (1)
Годой Крус Hernan Lopez 1
Ривер Плейт Борха Мигель 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Уракан Эчеверрия Родриго 1
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Эстудиантес Ла Плата Пьятти Пабло 1
Атлетико Тукуман Francisco Flores 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      Г О О О О Л - Facundo Suarez бьет в цель!
    • 37'
      Facundo Suarez сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Дамиан Пуэбла бьет в цель!
    • 16'
      Николас Кастро получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Фернандо Аларкон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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