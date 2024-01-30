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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 2.
Росарио Сентраль
0:0
Второй тайм: 48'
Банфилд
0'
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Банфилд
3.80
2.90
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4.10
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Все Коэффициенты
1
Броун
Хорхе
37
Elias
Ocampo
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
45
Kevin
Ortiz
30
Tomas
O'Connor
7
Ловера
Максимилиано
10
Victor
Malcorra
22
Laurtaro
Giaccone
29
Luca
Martinez
Dupuy
1
Бароверо
Марсело
32
Emanuel
Coronel
4
Alejandro
Maciel
25
Luciano
Leonel
Recalde
33
Инсуа
Эмануэль
20
Ignacio
Rodriguez
22
Juan
Alvarez2
31
Yvo
Calleros
24
Martin
Ezequiel
Canete
7
Geronimo
Rivera
9
Milton
Gimenez
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Банфилд
4-1-4-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Банфилд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

9.5%
42.9%
47.6%
2 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
3:0
ЛП
2:0
ЛП
0:1
ЛП
1:2
КПЛ
3:1
КДМЗ3
1:1
КДМЗ3
2:4
С
1:1
С
1:0
С
0:4
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:3
ПБ
2:0
ПБ
2:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
0:0
ПАК
2:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.82
1.3

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.52
1.14

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
78

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Martinez Dupuy 1 0.5
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмануэль 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0
Банфилд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Банфилд

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
5.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Химнасия Ла-Плата
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Росарио Сентраль
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Банфилд
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Росарио Сентраль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Индепендьенте Ривадавия
 2:0 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Банфилд
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Банфилд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Росарио Сентраль
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ланус Walter Bou 2
Индепендьенте Ривадавия Juan Manuel Vazquez 1 (1)
Институто Кордоба Facundo Suarez 1 (1)
Годой Крус Hernan Lopez 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Уракан Эчеверрия Родриго 1
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Эстудиантес Ла Плата Пьятти Пабло 1
Атлетико Тукуман Francisco Flores 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Ничья
Банфилд
3.80
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