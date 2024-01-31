Тур: 2.
0:0
Конец матча
Ход матча
59'
74'
37
Elias
Ocampo
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Elias OcampoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Facundo Vila
-
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
37 Mateo Perez
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Росарио Сентраль
Банфилд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
9.5%
42.9%
47.6%
2 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.82
1.3
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.52
1.14
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
78
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.5
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0
Банфилд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Банфилд
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Аларкон Вильям
|2 (1)
|Ланус
|Walter Bou
|2
|Индепендьенте Ривадавия
|Juan Manuel Vazquez
|1 (1)
|Институто Кордоба
|Facundo Suarez
|1 (1)
|Годой Крус
|Hernan Lopez
|1
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|1
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1
|Институто Кордоба
|Gregorio Rodríguez
|1
|Эстудиантес Ла Плата
|Пьятти Пабло
|1
|Атлетико Тукуман
|Francisco Flores
|1