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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 2.
Уракан
0:1
Первый тайм: 38'
Тальерес Кордоба
1
Галиндес
Эрнан
4
Lucas
Souto
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
21
Walter
Mazzanti
5
Аларкон
Вильям
26
Alejo
Toledo
8
Фертоли
Эктор
10
Роа
Андрес
Фелипе
7
Пуссетто
Игнасио
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
15
Риверос
Блас
26
Портилльо
Маркос
27
Juan
Camilo
Portilla
20
Ботта
Рубен
10
Бустос
Науэль
24
Соса
Рамон
9
Джиротти
Федерико
Уракан
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Уракан
Тальерес Кордоба

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

КПЛ
2:1
ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:1
КДЛС
0:3
С
4:2
С
0:0
С
0:0
П
1:0
ПБ
0:0
ПБ
2:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.57

Среднее время на гол

112
157

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.8

Среднее время на гол

78
112

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аларкон Вильям 2 1
Фертоли Эктор 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиротти Федерико 1 0.5
Бенавидес Гастон Америко 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эчеверрия Родриго 0 1
Тобио Фернандо 1 0
Cesar Ibanez 1 0
Гарате Леандро 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бустос Науэль 1 0
Галарса Матиас 1 0

Результаты матчей

Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тальерес Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0
Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2

Результаты матчей

Уракан
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уракан
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Уракан
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
5.
Тальерес Кордоба
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Тальерес Кордоба
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Уракан
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Walter Bou 2
Уракан Аларкон Вильям 2
Институто Кордоба Facundo Suarez 1 (1)
Годой Крус Hernan Lopez 1
Ривер Плейт Борха Мигель 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Уракан Эчеверрия Родриго 1
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Эстудиантес Ла Плата Пьятти Пабло 1
Атлетико Тукуман Francisco Flores 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Габриэль Америко Бенавидес сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Джиротти Федерико бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Уракан
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