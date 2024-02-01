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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 2.
Барракас Сентраль
0:0
Перерыв
Ривер Плейт
0'
24' Желтая карточка
Nicolas Capraro

Ход матча

24'
Nicolas Capraro
 
Лучшие коэффициенты
Барракас Сентраль
Ничья
Ривер Плейт
6.50
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6.70
Все Коэффициенты
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
2
Nicolas
Capraro
15
Nicolas
Demartini
6
Rodrigo
Insua
8
Siro
Rosane
5
Rodrigo
Herrera
21
Lucas
Brochero
32
Santiago
Coronel
29
Daniel
Juarez
20
Jhonatan
Candia
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
4
Фонсека
Николас
29
Альендро
Родриго
30
Мастантуоно
Франко
26
Фернандес
Игнасио
21
Барко
Эсекьель
9
Борха
Мигель
Барракас Сентраль
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Барракас Сентраль
Ривер Плейт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

КПЛ
5:1
ЛП
2:1
ЛП
2:0
К
0:3

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Brochero 1 0.5
Santiago Coronel 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 1 0.5
Фернандес Игнасио 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 1 0
Facundo Mater 1 0
Nicolas Capraro 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Пауло 1 0
Фонсека Николас 1 0
Эррера Марсело II 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Барракас Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Барракас Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1
Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0
Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Ривер Плейт

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Барракас Сентраль
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Барракас Сентраль
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Барракас Сентраль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ланус Walter Bou 2
Расинг Авельянеда Кинтеро Хуан 1 (1)
Индепендьенте Ривадавия Juan Manuel Vazquez 1 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Депортиво Риестра Jonatan Goitia 2
Бельграно Juan Barinaga 2
Ньюэллс Олд Бойз Franco Diaz 2
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Уракан Эчеверрия Родриго 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 24'
    Николас Капраро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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