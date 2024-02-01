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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 2.
Бока Хуниорс
1:1
Второй тайм: 75'
Сармьенто
0'
4' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
1:0
9' Гол
Мерентиель Мигель
58' Желтая карточка
Фернандес Пол
1:1
72' Гол
Маури Хосе
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
14
Luca
Langoni
49
Кампусано
Хорман
8
Фернандес
Пол
22
Kevin
Zenon
10
Кавани
Эдинсон
16
Мерентиель
Мигель
22
Fernando
Monetti
29
Elias
Sebastian
Lopez
15
Diego
Calcaterra
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
8
Маури
Хосе
6
Годой
Фернандо
16
Juan
Guasone
10
Sergio
Quiroga
19
Agustin
Fontana
18
Моралес
Иван
Бока Хуниорс
4-4-2
Сармьенто
4-3-1-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Сармьенто

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
2:0
ЛП
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
1:1
П
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.25

Среднее время на гол

270
360

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.43

Тотал матчей

1.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

78
210

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 1 0.5
Адвинкула Луис 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 1 0
Фернандес Пол 1 0
Кампусано Хорман 1 0
Luca Langoni 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 1 0
Годой Фернандо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Diego Calcaterra 1 0
Alfredo Amarilla 1 0

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2
Сармьенто
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1
Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Бока Хуниорс
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Сармьенто
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Бока Хуниорс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сармьенто
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бока Хуниорс
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сармьенто
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 2
Ланус Walter Bou 2
Расинг Авельянеда Кинтеро Хуан 1 (1)
Индепендьенте Ривадавия Juan Manuel Vazquez 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Депортиво Риестра Jonatan Goitia 2
Ривер Плейт Фонсека Николас 2
Бельграно Juan Barinaga 2
Ньюэллс Олд Бойз Franco Diaz 2
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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Бока Хуниорс
Ничья
Сармьенто
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