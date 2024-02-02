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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 2.
Унион Санта-Фе
0:1
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
5' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
12' Желтая карточка
Federico Vera
45' Желтая карточка
Gaston Benedetti
48' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
0:1
76' Гол
Аскасибар Сантьяго
89' Желтая карточка
Naya Ezequeil
90' Желтая карточка
Lucas Emanuel Gamba
90' Желтая карточка
Eric Meza
90'+7
1
Dante
Campisi
32
Пас
Николас
2
Miguel
Angel
Torren
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
14
Bruno
Pitton
28
Mauro
Pitton
5
Marcos
Mosqueira
7
Mauro
Luna
Diale
18
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Хавьер
Моралес
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
4
Santiago
Flores
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
8
Сукуи
Фернандо
22
Перес
Энцо
5
Аскасибар
Сантьяго
17
Javier
Urzua
19
Маньома
Алексис
27
Javier
Correa
Унион Санта-Фе
5-3-2
Эстудиантес Ла Плата
4-3-1-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Эстудиантес Ла Плата

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
1:3
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:2
С
3:1
С
0:0
С
2:0
П
2:0
К
0:0
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
2:2
П
2:2
ПА
2:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Среднее время на гол

108
135

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.78
0.83

Среднее время на гол

50
108

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.4
0.73

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

64
122

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Mosqueira 1 0.5
Lucas Emanuel Gamba 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аскасибар Сантьяго 1 0.5
Eros Mancuso 1 0.5
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 2 0
Federico Vera 2 0
Miguel Angel Torren 1 0
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Dante Campisi 1 0
Enzo Roldan 1 0
Marcos Mosqueira 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьятти Пабло 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Eric Meza 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Eros Mancuso 1 0
Naya Ezequeil 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Унион Санта-Фе
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 2
Ланус Walter Bou 2
Годой Крус Конечни Томас 2
Расинг Авельянеда Кинтеро Хуан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
Сентраль Кордоба СдЕ Sebastian Valdez 2
Депортиво Риестра Jonatan Goitia 2
Ривер Плейт Фонсека Николас 2
Сентраль Кордоба СдЕ Thiago Nuss 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Хавьер Альтамирано уходит с поля. Соса Хосе выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Гастон Бенедетти получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Федерико Вера получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Корвалан Клаудио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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