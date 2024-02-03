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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 3.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Первый тайм: 6'
Химнасия Ла-Плата
0'
4' Желтая карточка
Lucas Gonzalez

Ход матча

4'
Lucas Gonzalez
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Химнасия Ла-Плата
1.97
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Рей
Родриго
4
Исла
Маурисио
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
79
Ayrton
Costa
8
Невес
Габриэль
23
Марконе
Иван
17
Lucas
Gonzalez
10
Santiago
Toloza
34
Matias
Gimenez
Rojas
9
Авалос
Габриэль
23
Nelson
Insfran
15
Juan
Pintado
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
17
Federico
Milo
5
Саравия
Родриго
10
Де
Бласис
Пабло
19
Кастро
Лукас
7
Benjamin
Dominguez
11
Erik
Ramirez
27
Cristian
Colman
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-2-2-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
84.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.4%
69.6%
13%
4 победы 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
1:2
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
1:1
КПЛ
1:0
С
0:1
С
1:0
ТДВ
2:0
С
2:2
ТМК
0:0
П
0:0
П
3:3
П
1:1
П
0:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
0:1
ПА
1:1
ТМС
0:1
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.93
1.22

Среднее время на гол

96
73

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
0.64

Среднее время на гол

57
140

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.17
0.87

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
103

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joaquin Laso 1 0.33
Ayrton Costa 1 0.33
Santiago Toloza 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Benjamin Dominguez 1 0.33
Felipe Sanchez 1 0.33
Lautaro Chavez 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манкуэльо Федерико 1 0
Joaquin Laso 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Ayrton Costa 1 0
Santiago Toloza 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Canto 0 1
Де Бласис Пабло 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Ivo Mammini 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химнасия Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0
Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Унион Санта-Фе
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
7.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 2
Ланус Walter Bou 2
Годой Крус Конечни Томас 2
Расинг Авельянеда Кинтеро Хуан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
Сентраль Кордоба СдЕ Sebastian Valdez 2
Депортиво Риестра Jonatan Goitia 2
Ривер Плейт Фонсека Николас 2
Сентраль Кордоба СдЕ Thiago Nuss 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Лукас Гонсалес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата онлайн

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Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата
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