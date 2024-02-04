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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 3.
Индепендьенте Авельянеда
0:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
4' Желтая карточка
Lucas Gonzalez
6' Желтая карточка
Matias Gimenez Rojas
0:1
27' Гол
Саравия Родриго
41' Желтая карточка
Ayrton Costa
42' Желтая карточка
Juan Pintado
44' Желтая карточка
Federico Milo
45' Желтая карточка
Кастро Лукас
64' Желтая карточка
Де Бласис Пабло
71' Красная карточка
Javier Ruiz
71' Желтая карточка
Joaquin Laso
89' Желтая карточка
Агилар Фелипе
90' Желтая карточка
Franco Troyansky
90'+6
33
Рей
Родриго
4
Исла
Маурисио
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
79
Ayrton
Costa
8
Невес
Габриэль
23
Марконе
Иван
17
Lucas
Gonzalez
10
Santiago
Toloza
9
Авалос
Габриэль
34
Matias
Gimenez
Rojas
23
Nelson
Insfran
15
Juan
Pintado
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
17
Federico
Milo
5
Саравия
Родриго
10
Де
Бласис
Пабло
11
Erik
Ramirez
19
Кастро
Лукас
7
Benjamin
Dominguez
27
Cristian
Colman
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
84.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.4%
69.6%
13%
4 победы 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
1:2
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
1:1
КПЛ
1:0
С
0:1
С
1:0
ТДВ
2:0
С
2:2
ТМК
0:0
П
0:0
П
3:3
П
1:1
П
0:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
0:1
ПА
1:1
ТМС
0:1
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.93
1.22

Среднее время на гол

96
73

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
0.64

Среднее время на гол

57
140

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.17
0.87

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
103

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joaquin Laso 1 0.33
Ayrton Costa 1 0.33
Santiago Toloza 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саравия Родриго 1 0.33
Benjamin Dominguez 1 0.33
Felipe Sanchez 1 0.33
Lautaro Chavez 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Laso 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Ayrton Costa 2 0
Javier Ruiz 0 1
Манкуэльо Федерико 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Santiago Toloza 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бласис Пабло 2 0
Gustavo Canto 0 1
Кастро Лукас 1 0
Federico Milo 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Franco Troyansky 1 0
Juan Pintado 1 0
Ivo Mammini 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химнасия Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Химнасия Ла-Плата
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0
Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
3 раза 100%
0:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 4:1 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 2 - 1 6
4.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Уракан
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
8.
Росарио Сентраль
 1:4 3 0 2 1 2 - 5 2
9.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Унион Санта-Фе
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 4:1 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Росарио Сентраль
 1:4 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
8.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Уракан
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Тальерес Кордоба
 4:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Уракан
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Росарио Сентраль
 1:4 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 2
Ланус Walter Bou 2
Индепендьенте Ривадавия Alex Arce 2
Годой Крус Конечни Томас 2
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
Химнасия Ла-Плата Де Бласис Пабло 2
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 2
Индепендьенте Авельянеда Агилар Фелипе 2
Сентраль Кордоба СдЕ Sebastian Valdez 2
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