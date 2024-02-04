Тур: 3.
0:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаLucas Gonzalez
6' Желтая карточкаMatias Gimenez Rojas
0:1
27' ГолСаравия Родриго
41' Желтая карточкаAyrton Costa
42' Желтая карточкаJuan Pintado
44' Желтая карточкаFederico Milo
45' Желтая карточкаКастро Лукас
64' Желтая карточкаДе Бласис Пабло
71' Красная карточкаJavier Ruiz
71' Желтая карточкаJoaquin Laso
89' Желтая карточкаАгилар Фелипе
90' Желтая карточкаFranco Troyansky
90'+6
Ход матча
27'
0:1
41'
42'
44'
45'
64'
71'
71'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
23
Марконе
Иван
15
Juan
Pintado
11
Erik
Ramirez
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Javier Ruiz
-
30 Tomas Parmo
-
27 Diego Tarzia
-
19 Alex Luna
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Juan PintadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
84.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
17.4%
69.6%
13%
4 победы 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.93
1.22
Среднее время на гол
96
73
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
0.64
Среднее время на гол
57
140
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.17
0.87
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
76
103
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joaquin Laso
|1
|0.33
|Ayrton Costa
|1
|0.33
|Santiago Toloza
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саравия Родриго
|1
|0.33
|Benjamin Dominguez
|1
|0.33
|Felipe Sanchez
|1
|0.33
|Lautaro Chavez
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Laso
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Ayrton Costa
|2
|0
|Javier Ruiz
|0
|1
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Gustavo Canto
|0
|1
|Кастро Лукас
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Juan Pintado
|1
|0
|Ivo Mammini
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химнасия Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Химнасия Ла-Плата
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0
Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
3 раза 100%
0:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|8.
|1:4
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|4:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:4
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|1:4
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Аларкон Вильям
|2 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|2
|Ланус
|Walter Bou
|2
|Индепендьенте Ривадавия
|Alex Arce
|2
|Годой Крус
|Конечни Томас
|2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|2
|Химнасия Ла-Плата
|Де Бласис Пабло
|2
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|2
|Индепендьенте Авельянеда
|Агилар Фелипе
|2
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Sebastian Valdez
|2