Тур: 3.
1:0
Конец матча
0'
1:0
62' ГолРамирес Игнасио
78' Желтая карточкаДельгадо Рафаэль
78' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
84' Желтая карточкаГарсия Ариэль
90' Желтая карточкаВаньони Леонель
90'+8
Ход матча
62'
1:0
78'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Банега
Эвер
15
Franco
Diaz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Franco DiazПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
35 Misael Jaime
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Larriera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
-
-
Главный тренер: Гильермо Фарре
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.91
1.17
Среднее время на гол
99
77
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.06
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
85
85
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|2
|0.67
|Агирре Брайан
|1
|0.33
|Giovani Chiaverano
|1
|0.33
|Банега Эвер
|0
|0
|Guillermo May
|0
|0
|Armando Mendez
|0
|0
|Главинович Ян
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пассерини Лукас
|1
|0.33
|Гарсия Ариэль
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Diaz
|2
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Ramiro Macagno
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0
|Ignacio Schor
|1
|0
|Misael Jaime
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринага Хуан
|2
|0
|Эстебан Ролон
|0
|1
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Бельграно
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1
Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Уракан
|Аларкон Вильям
|2 (1)
|Ланус
|Walter Bou
|2
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|2
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|2
|Химнасия Ла-Плата
|Де Бласис Пабло
|2
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|2
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Гарсия Мануэль
|2
|Индепендьенте Авельянеда
|Агилар Фелипе
|2