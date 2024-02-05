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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 3.
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Конец матча
Бельграно
0'
1:0
62' Гол
Рамирес Игнасио
78' Желтая карточка
Дельгадо Рафаэль
78' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
84' Желтая карточка
Гарсия Ариэль
90' Желтая карточка
Ваньони Леонель
90'+8
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
10
Банега
Эвер
5
Rodrigo
Fernandez2
15
Franco
Diaz
9
Guillermo
May
99
Рамирес
Игнасио
18
Агирре
Брайан
25
Лосада
Науэль
35
Фачелло
Франсиско
6
Ребола
Алехандро
13
Мерьяно
Николас
33
Дельгадо
Рафаэль
12
Санчес
Улисес
5
Лонго
Сантьяго
23
Факундо-Томас
Киньон
8
Миньо
Мариано
9
Пассерини
Лукас
19
Чаварриа
Пабло
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Бельграно
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
1:0
С
0:0
ТМК
0:1
ТМК
1:1
С
0:1
ТМК
3:1
П
2:1
П
2:0
ТМК
0:3
П
3:3
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
ПА
0:2
ПА
2:3

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.91
1.17

Среднее время на гол

99
77

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.06
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
85

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 2 0.67
Агирре Брайан 1 0.33
Giovani Chiaverano 1 0.33
Банега Эвер 0 0
Guillermo May 0 0
Armando Mendez 0 0
Главинович Ян 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пассерини Лукас 1 0.33
Гарсия Ариэль 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Diaz 2 0
Ваньони Леонель 1 0
Ramiro Macagno 1 0
Мартино Анджело 1 0
Rodrigo Fernandez2 1 0
Ignacio Schor 1 0
Misael Jaime 1 0
Главинович Ян 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринага Хуан 2 0
Эстебан Ролон 0 1
Рохас Ариэль II 1 0
Чаварриа Пабло 1 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Метильи Франсиско Гонсалес 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Бельграно
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1
Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Росарио Сентраль
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 1 - 7 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 4 - 0 9
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
5.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Унион Санта-Фе
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ланус Walter Bou 2
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 2
Ривер Плейт Колидио Факундо 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
Химнасия Ла-Плата Де Бласис Пабло 2
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 2
Сентраль Кордоба СдЕ Гарсия Мануэль 2
Индепендьенте Авельянеда Агилар Фелипе 2
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