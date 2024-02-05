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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 3.
Сан-Лоренсо Альмагро
0:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
23' Желтая карточка
Пас Николас
51' Желтая карточка
Federico Vera
54' Желтая карточка
Ирала Элиан
88' Вторая желтая карточка
Ирала Элиан
90'+8
13
Альтамирано
Факундо
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
23
Эрнандес
Гастон
8
Гиай
Агустин
21
Браида
Малком
50
Перуцци
Франсиско
17
Ирала
Элиан
18
Феррейра
Кристиан
I
10
Барриос
Кристиан
11
Барейро
Адам
1
Dante
Campisi
32
Пас
Николас
2
Miguel
Angel
Torren
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
14
Bruno
Pitton
28
Mauro
Pitton
5
Marcos
Mosqueira
7
Mauro
Luna
Diale
77
Adrian
Balboa
18
Lucas
Emanuel
Gamba
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-2-1
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Унион Санта-Фе

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
1:0
ЛП
2:2
КПЛ
1:2
ЛП
4:0
С
2:1
С
1:1
С
0:0
П
3:2
П
1:1
П
4:2
П
2:2
П
1:0
ПА
0:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 1 0.33
Феррейра Кристиан I 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Mosqueira 1 0.33
Lucas Emanuel Gamba 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирала Элиан 1 1
Барейро Адам 1 0
Инсаурральде Мануэль 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Vera 3 0
Корвалан Клаудио 2 0
Miguel Angel Torren 1 0
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Dante Campisi 1 0
Enzo Roldan 1 0
Пас Николас 1 0
Marcos Mosqueira 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Унион Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1
Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Росарио Сентраль
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 1 - 7 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Бока Хуниорс
 2:0 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 1 - 1 4
6.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
7.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ланус
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Тигре
 0:2 3 0 1 2 0 - 5 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тигре
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Бока Хуниорс
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Тигре
 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Годой Крус Конечни Томас 3
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 2 (1)
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ланус Walter Bou 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Federico Vera 3
Сан-Лоренсо Альмагро Ирала Элиан 1 1
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
Химнасия Ла-Плата Де Бласис Пабло 2
Ланус Ramiro Carrera 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Пас Николас получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Унион Санта-Фе онлайн

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