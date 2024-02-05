Тур: 3.
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаПас Николас
51' Желтая карточкаFederico Vera
54' Желтая карточкаИрала Элиан
88' Вторая желтая карточкаИрала Элиан
90'+8
Ход матча
23'
51'
54'
88'
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
37 Elias Baez
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Bruno PittonЗащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Franco Pardo
-
-
20 Simon Rivero
-
-
10 Enzo Roldan
-
19 Tiago Banega
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Унион Санта-Фе
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|1
|0.33
|Феррейра Кристиан I
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Mosqueira
|1
|0.33
|Lucas Emanuel Gamba
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирала Элиан
|1
|1
|Барейро Адам
|1
|0
|Инсаурральде Мануэль
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Vera
|3
|0
|Корвалан Клаудио
|2
|0
|Miguel Angel Torren
|1
|0
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Dante Campisi
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Пас Николас
|1
|0
|Marcos Mosqueira
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Унион Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1
Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Годой Крус
|Конечни Томас
|3
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|2 (1)
|Уракан
|Аларкон Вильям
|2 (1)
|Ланус
|Walter Bou
|2
|Унион Санта-Фе
|Federico Vera
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Ирала Элиан
|1 1
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|2
|Химнасия Ла-Плата
|Де Бласис Пабло
|2
|Ланус
|Ramiro Carrera
|2