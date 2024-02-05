  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 3.
Тигре
0:2
Первый тайм: 45+'
Бока Хуниорс
0'
0:1
18' Гол
Мерентиель Мигель
0:2
23' Гол
Бенедетто Дарио
37' Желтая карточка
Джакопуцци Факундо
43' Желтая карточка
Лема Кристиан
31
Тальямонте
Матиас
14
Джакопуцци
Факундо
6
Нарделли
Джан
2
Агирре
Аугусто
4
Ортега
Мартин
16
Санчес-Миньо
Хуан
18
Армоа
Блез
5
Кардосо
Агустин
30
Алеман
Брайан
15
Walter
Rodriguez
29
Контин
Леандро
1
Ромеро
Серхио
42
Lucas
Blondel
2
Лема
Кристиан
4
Фигаль
Хорхе
23
Бланко
Лаутаро
17
Адвинкула
Луис
8
Фернандес
Пол
45
Mauricio
Benitez
22
Kevin
Zenon
16
Мерентиель
Мигель
9
Бенедетто
Дарио
Тигре
5-4-1
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Тигре
Бока Хуниорс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

29 матчей

27.6%
17.2%
55.2%
8 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.8%
37.9%
48.3%
4 победы 11 ничьих 14 побед

История матчей

КПЛ
0:1
ЛП
1:0
ЛП
5:3
КПЛ
3:0
КПЛ
0:2
КДЛС
2:0
С
4:1
С
2:1
ТМК
2:0
ТМК
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
2:0
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
2:0
П
2:1
ПА
1:0
ПА
3:3
ПА
1:2
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:3
ПА
6:2
ПА
2:1

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

39
8

Голов в среднем за матч

2.17
0.73

Среднее время на гол

41
123

Всего голов

52
26

Голов в среднем за матч

1.79
0.9

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

50
100

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 2 0.67
Бенедетто Дарио 1 0.33
Адвинкула Луис 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 1 0
Фернандес Пол 1 0
Кампусано Хорман 1 0
Luca Langoni 1 0

Результаты матчей

Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1
Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1
Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0

Результаты матчей

Тигре
Бока Хуниорс

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Тигре
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Росарио Сентраль
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 1 - 7 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Бока Хуниорс
 2:0 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 1 - 1 4
6.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
7.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ланус
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Тигре
 0:2 3 0 1 2 0 - 5 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тигре
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Бока Хуниорс
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Тигре
 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Годой Крус Конечни Томас 3
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 2 (1)
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ланус Walter Bou 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Federico Vera 3
Сан-Лоренсо Альмагро Ирала Элиан 1 1
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
Химнасия Ла-Плата Де Бласис Пабло 2
Ланус Ramiro Carrera 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Лема Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Джакопуцци Факундо получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Мерентиель Мигель сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Бенедетто Дарио бьет в цель!
  • 18'
    Г О О О О Л - Мерентиель Мигель бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
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