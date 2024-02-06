Тур: 3.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
31
Yvo
Calleros
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Facundo Vila
-
-
37 Mateo Perez
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Marcos PeanoВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Банфилд
Институто Кордоба
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.75
0
Среднее время на гол
120
0
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Suarez
|1
|0.33
|Brahian Cuello
|1
|0.33
|Damian Puebla
|1
|0.33
|Jonas Acevedo
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Fernando Alarcon
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Банфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0
Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0
Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2
Результаты матчей
Банфилд
Институто Кордоба
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Годой Крус
|Конечни Томас
|3
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|2 (1)
|Уракан
|Аларкон Вильям
|2 (1)
|Ланус
|Walter Bou
|2
|Унион Санта-Фе
|Federico Vera
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Ирала Элиан
|1 1
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|2
|Химнасия Ла-Плата
|Де Бласис Пабло
|2
|Ланус
|Ramiro Carrera
|2