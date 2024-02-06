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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 3.
Банфилд
0:0
Первый тайм: 12'
Институто Кордоба
0'
Прогноз на матч от Liveresult
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Банфилд
Ничья
Институто Кордоба
2.67
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бароверо
Марсело
19
Ezequiel
Bonifacio
4
Alejandro
Maciel
25
Luciano
Leonel
Recalde
33
Инсуа
Эмануэль
31
Yvo
Calleros
24
Martin
Ezequiel
Canete
20
Ignacio
Rodriguez
22
Juan
Alvarez2
7
Geronimo
Rivera
9
Milton
Gimenez
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
12
Jonathan
Bay
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
17
Guido
Mainero
22
Damian
Puebla
9
Facundo
Suarez
10
Ромеро
Сильвио
Банфилд
4-5-1
Институто Кордоба
4-3-3

История личных встреч

Банфилд
Институто Кордоба

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
0:1
ЛП
1:1
ПБ
0:0
ПБ
1:2
ПБ
0:0
ПБ
1:2

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Suarez 1 0.33
Brahian Cuello 1 0.33
Damian Puebla 1 0.33
Jonas Acevedo 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмануэль 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Lautaro Rios 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gregorio Rodríguez 0 1
Fernando Alarcon 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Damian Puebla 1 0

Результаты матчей

Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Банфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0
Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0
Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2

Результаты матчей

Банфилд
Институто Кордоба

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Институто Кордоба
 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
7.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Банфилд
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
11.
Росарио Сентраль
 3 0 2 1 2 - 5 2
12.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 1 - 7 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Расинг Авельянеда
 0:0 3 1 1 1 3 - 1 4
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 1 - 1 4
7.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ланус
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 5 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Институто Кордоба
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Банфилд
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 0:0 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Банфилд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Институто Кордоба
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Расинг Авельянеда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Годой Крус Конечни Томас 3
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 2 (1)
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ланус Walter Bou 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Federico Vera 3
Сан-Лоренсо Альмагро Ирала Элиан 1 1
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
Химнасия Ла-Плата Де Бласис Пабло 2
Ланус Ramiro Carrera 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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