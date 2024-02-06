Тур: 3.
0:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
14
Eros
Mancuso
22
Перес
Энцо
29
Axel
Atum
38
Рубио
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Axel AtumПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Juan Zozaya
-
17 Javier Urzua
-
-
-
-
-
20 Eric Meza
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
-
29 Santino Vera
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 3 победы
30 матчей
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
6.7%
53.3%
40%
2 победы 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.7%
53.3%
10%
11 побед 16 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.12
0.85
Среднее время на гол
80
106
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.15
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.13
0.87
Тотал матчей
2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
79
103
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.33
|Eros Mancuso
|1
|0.33
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Хуан
|1
|0.33
|Мартинес Рохер
|1
|0.33
|Альмендра Агустин
|1
|0.33
|Gaston Martirena
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
|Gaston Benedetti
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Адриан
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Рубио Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1
Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Годой Крус
|Конечни Томас
|3
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|2 (1)
|Уракан
|Аларкон Вильям
|2 (1)
|Ланус
|Walter Bou
|2
|Унион Санта-Фе
|Federico Vera
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Ирала Элиан
|1 1
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|2
|Химнасия Ла-Плата
|Де Бласис Пабло
|2
|Ланус
|Ramiro Carrera
|2