  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 3.
Эстудиантес Ла Плата
0:0
Первый тайм: 11'
Расинг Авельянеда
0'
6' Желтая карточка
Фернандес Федерико

Ход матча

6'
Фернандес Федерико
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Расинг Авельянеда
3.10
3.85
Реклама, betboom.ru
3.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
6
Фернандес
Федерико
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
22
Перес
Энцо
5
Аскасибар
Сантьяго
29
Axel
Atum
15
Franco
Zapiola
7
Соса
Хосе
27
Javier
Correa
21
Ариас
Габриэль
38
Рубио
Тобиас
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
15
Gaston
Martirena
27
Рохас
Габриэль
36
Сукулини
Бруно
32
Альмендра
Агустин
8
Кинтеро
Хуан
28
Солари
Сантьяго
9
Мартинес
Адриан
Эстудиантес Ла Плата
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
3-4-1-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 3 победы

30 матчей

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

6.7%
53.3%
40%
2 победы 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.7%
53.3%
10%
11 побед 16 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
2:1
ЛП
0:0
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
0:0
КДМЭП
1:1
С
1:2
КДЛС
0:0
КДЛС
1:1
С
1:0
С
1:2
П
2:1
П
0:0
ТМК
4:2
П
2:1
П
1:1
П
0:4
П
3:3
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
4:0
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПАК
1:2

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.12
0.85

Среднее время на гол

80
106

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.15
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.13
0.87

Тотал матчей

2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

79
103

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аскасибар Сантьяго 1 0.33
Eros Mancuso 1 0.33
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Хуан 1 0.33
Мартинес Рохер 1 0.33
Альмендра Агустин 1 0.33
Gaston Martirena 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьятти Пабло 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Eric Meza 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Eros Mancuso 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтеро Хуан 1 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Адриан 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Рубио Тобиас 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1
Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Росарио Сентраль
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 1 - 7 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Бока Хуниорс
 2:0 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Расинг Авельянеда
 0:0 3 1 1 1 3 - 1 4
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 1 - 1 4
7.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ланус
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Тигре
 0:2 3 0 1 2 0 - 5 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 0:0 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тигре
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Бока Хуниорс
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Расинг Авельянеда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Тигре
 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Годой Крус Конечни Томас 3
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 2 (1)
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ланус Walter Bou 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Federico Vera 3
Сан-Лоренсо Альмагро Ирала Элиан 1 1
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
Химнасия Ла-Плата Де Бласис Пабло 2
Ланус Ramiro Carrera 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Фернандес Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Расинг Авельянеда.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.12. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.12 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Расинг Авельянеда
3.10
3.85
Реклама, betboom.ru
3.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный