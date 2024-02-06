Тур: 3.
0:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаФернандес Федерико
15' Желтая карточкаСолари Сантьяго
45' Желтая карточкаGaston Martirena
57' Желтая карточкаСукулини Бруно
70' Желтая карточкаРубио Тобиас
90' Красная карточкаZaid Abner Romero
90' Желтая карточкаJavier Correa
90' Желтая карточкаSantiago Flores
90' Желтая карточкаEros Mancuso
90' Желтая карточкаПерес Энцо
90'+7
Ход матча
15'
45'
57'
70'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Eros
Mancuso
22
Перес
Энцо
29
Axel
Atum
38
Рубио
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Axel AtumПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Juan Zozaya
-
17 Javier Urzua
-
-
-
-
20 Eric Meza
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
-
29 Santino Vera
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 3 победы
30 матчей
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
6.7%
53.3%
40%
2 победы 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.7%
53.3%
10%
11 побед 16 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.12
0.85
Среднее время на гол
80
106
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.15
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.13
0.87
Тотал матчей
2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
79
103
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.33
|Eros Mancuso
|1
|0.33
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Хуан
|1
|0.33
|Мартинес Рохер
|1
|0.33
|Альмендра Агустин
|1
|0.33
|Gaston Martirena
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eros Mancuso
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|0
|1
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Фернандес Федерико
|1
|0
|Перес Энцо
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
|Gaston Benedetti
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Santiago Flores
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Тобиас
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Адриан
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1
Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|2.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|3
|Годой Крус
|Конечни Томас
|3
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|2 (1)
|Уракан
|Аларкон Вильям
|2 (1)
|Унион Санта-Фе
|Federico Vera
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Ирала Элиан
|1 1
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|2
|Химнасия Ла-Плата
|Де Бласис Пабло
|2
|Ланус
|Ramiro Carrera
|2