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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 3.
Сармьенто
1:0
Первый тайм: 40'
Дефенса и Хустисия
0'
30' Желтая карточка
Nicolas Tripicchio
1:0
31' Гол
Инсаурральде Хуан

Ход матча

30'
 
Nicolas Tripicchio
31'
Инсаурральде Хуан
(Gabriel Diaz)
1:0
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.25
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Все Коэффициенты
22
Fernando
Monetti
29
Elias
Sebastian
Lopez
15
Diego
Calcaterra
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
6
Годой
Фернандо
8
Маури
Хосе
28
Joaquin
Gho
10
Sergio
Quiroga
7
Лисандро
Лопес
III
18
Моралес
Иван
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
30
Лопес
Кевин
8
Julian
Alejo
Lopez
27
Luciano
Herrera
17
Gabriel
Alanis
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
Сармьенто
4-3-1-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Сармьенто
Дефенса и Хустисия

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
3:0
ЛП
2:0
КПЛ
2:1
ЛП
4:2
КПЛ
3:1
П
1:0
П
2:1
ПБ
2:0
ПБ
2:4
ПБ
2:2
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.29

Среднее время на гол

40
70

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

2.08
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

43
83

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маури Хосе 1 0.33
Joaquin Gho 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 1 0.33
Gaston Togni 1 0.33
Gabriel Alanis 1 0.33
Julian Alejo Lopez 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 1 0
Годой Фернандо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Diego Calcaterra 1 0
Alfredo Amarilla 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франко Ромеро 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Luciano Herrera 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Минго Сантьяго Рамос 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0

Результаты матчей

Сармьенто
Дефенса и Хустисия

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Росарио Сентраль
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 1 - 7 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Сармьенто
 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 3 - 1 4
7.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
9.
Дефенса и Хустисия
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Ланус
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 5 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Дефенса и Хустисия
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Сармьенто
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Сармьенто
 1:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Дефенса и Хустисия
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Институто Кордоба Damian Puebla 3
Годой Крус Конечни Томас 3
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 2 (1)
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Federico Vera 3
Сан-Лоренсо Альмагро Ирала Элиан 1 1
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
Химнасия Ла-Плата Де Бласис Пабло 2
Ланус Ramiro Carrera 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Габриэль Диас сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Инсаурральде Хуан бьет в цель!
  • 30'
    Николас Трипичио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Сармьенто.
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Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.25
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2.90
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2.95
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Где смотреть матч Сармьенто 1:0 Дефенса и Хустисия онлайн

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Сармьенто
Дефенса и Хустисия
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