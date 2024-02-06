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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 3.
Атлетико Тукуман
 
Позже
Архентинос Хуниорс
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико Тукуман
Ничья
Архентинос Хуниорс
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История личных встреч

Атлетико Тукуман
Архентинос Хуниорс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

КПЛ
2:2
ЛП
1:2
ЛП
1:2
КПЛ
2:4
ЛП
4:3
С
0:2
С
0:0
С
2:2
П
0:3
ПА
1:1
ПА
2:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.36
2

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
45

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 1 0.5
Marcelo Estigarribia2 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 1 0.5
Родригес Алан 1 0.5
Монтиэль Сантьяго 1 0.5
Верон Гастон 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francisco Flores 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Nicolas Romero 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойяно Франко 1 0
Родригес Алан 1 0
Монтиэль Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1
Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Архентинос Хуниорс

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Росарио Сентраль
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 1 - 7 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Дефенса и Хустисия
 3:2 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 3 - 1 4
7.
Унион Санта-Фе
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
9.
Ланус
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сармьенто
 2:3 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 5 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Дефенса и Хустисия
 3:2 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сармьенто
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Дефенса и Хустисия
 3:2 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Сармьенто
 2:3 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Институто Кордоба Damian Puebla 3
Годой Крус Конечни Томас 3
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 2 (1)
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Federico Vera 3
Сан-Лоренсо Альмагро Ирала Элиан 1 1
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
Химнасия Ла-Плата Де Бласис Пабло 2
Ланус Ramiro Carrera 2
Весь список
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