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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 4.
Эстудиантес Ла Плата
1:0
Второй тайм: 57'
Тигре
0'
5' Желтая карточка
Eric Meza
1:0
25' Гол
Mauro Menzdez
39' Желтая карточка
Javier Urzua
44' Желтая карточка
Нарделли Джан
45' Желтая карточка
Ezequiel Forclaz

Ход матча

5'
Eric Meza
 
25'
Mauro Menzdez
1:0
39'
Javier Urzua
 
44'
 
Нарделли Джан
45'
 
Ezequiel Forclaz
46'
Edwin Cetre
Javier Urzua
 
46'
Gaston Benedetti
Eric Meza
 
46'
 
Гальван Томас
Санчес-Миньо Хуан
46'
 
Ортега Мартин
Агирре Аугусто
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Тигре
5.60
6.00
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5.10
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Все Коэффициенты
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
6
Фернандес
Федерико
4
Santiago
Flores
20
Eric
Meza
17
Javier
Urzua
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
7
Соса
Хосе
16
Mauro
Menzdez
27
Javier
Correa
31
Тальямонте
Матиас
2
Агирре
Аугусто
6
Нарделли
Джан
14
Джакопуцци
Факундо
35
Генес
Науэль
5
Кардосо
Агустин
16
Санчес-Миньо
Хуан
11
Ezequiel
Forclaz
30
Алеман
Брайан
21
Sebastian
Medina
23
Flabian
Londono
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Тигре

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

36%
16%
48%
9 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
1:2
ЛП
2:1
КПЛ
2:1
ПНЗА
2:1
ПНЗА
2:1
К
0:3
С
1:0
С
2:0
П
0:3
П
1:1
П
2:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
П
1:3
П
1:2
ПА
1:3
ПА
2:2
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
3:1
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.82
1.07

Среднее время на гол

49
84

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.29
1.73

Среднее время на гол

70
52

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.52
1.36

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
66

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аскасибар Сантьяго 1 0.25
Mauro Menzdez 1 0.25
Eros Mancuso 1 0.25
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Meza 2 0
Eros Mancuso 2 0
Zaid Abner Romero 0 1
Пьятти Пабло 1 0
Фернандес Федерико 1 0
Перес Энцо 1 0
Javier Correa 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Javier Urzua 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Santiago Flores 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ezequiel Forclaz 2 0
Марони Гонсало 1 0
Джакопуцци Факундо 1 0
Нарделли Джан 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тигре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Тигре
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0
Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Тигре

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 2 - 1 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Архентинос Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 3 - 5 5
9.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Уракан
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 1 - 7 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2:0 4 4 0 0 6 - 0 12
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1:0 4 3 1 0 3 - 0 10
3.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 3 - 1 4
7.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Унион Санта-Фе
 0:2 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Ланус
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сармьенто
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Тигре
 0:1 4 0 1 3 0 - 6 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тигре
 0:1 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сармьенто
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Унион Санта-Фе
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Унион Санта-Фе
 0:2 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Тигре
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 4
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3 (1)
Институто Кордоба Damian Puebla 3
Годой Крус Конечни Томас 3
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Federico Vera 3
Уракан Franco Alfonso 3
Сан-Лоренсо Альмагро Ирала Элиан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Эсекьель Форклас получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Тигре
5.60
6.00
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5.10
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Эстудиантес Ла Плата
Тигре
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